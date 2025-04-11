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大阪關西萬博周邊！大阪萬博3款脈脈周邊 威秀影城開賣，大阪世博吉祥物脈脈必買。

大阪世博 大阪萬博 世博會 萬博會 more
2025-04-11 13:22:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：威秀影城
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編輯 張人尹

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大阪關西世博會即將在4/13正式開幕，世博會在日本也稱為「萬博會」，集結158個國家和地區參與展出，不只能體驗最先進的技術，大阪關西萬博吉祥物「脈脈」以紅藍配色，更讓粉絲們印象深刻。這次威秀影城特別在台灣引進3款大阪關西萬博脈脈周邊小物，不用飛日本就能買萬博周邊紀念品。
▲大阪關西世博周邊3款脈脈周邊 威秀影城開賣，大阪世博吉祥物脈脈必買 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪關西世博周邊3款脈脈周邊 威秀影城開賣，大阪萬博吉祥物脈脈必買 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪關西世博周邊3款脈脈周邊 威秀影城開賣，大阪世博吉祥物脈脈必買 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪關西萬博周邊3款脈脈周邊 威秀影城開賣，大阪萬博吉祥物脈脈必買 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理



搭上大阪萬博會話題，威秀影城在4/11起限量販售三款大阪萬博紀念套餐，這次三款商品都圍繞2025年大阪萬博吉祥物「脈脈」設計，角色造型靈感結合水與細胞意象，六隻眼睛則象徵能預見未來與回溯過去。這波限定周邊包含絨毛吊飾、透明防水提袋，以及祇園祭典風造型杯，搭配五款造型壓克力牌，實用又吸睛。
▲威秀影城在4/11起限量販售三款大阪世博紀念套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲威秀影城在4/11起限量販售三款大阪萬博紀念套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲2025年大阪世博吉祥物脈脈三款周邊小物包含絨毛吊飾、透明防水提袋、祇園祭典風造型杯 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲2025年大阪萬博吉祥物脈脈三款周邊小物包含絨毛吊飾、透明防水提袋、祇園祭典風造型杯 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

這次威秀影城推出的紀念套餐共三種選擇，A套餐$459含脈脈壓克力造型杯飲料（共五款壓克力牌隨機），B套餐$499則搭配絨毛吊飾，C套餐同樣$499則附贈大阪世博透明提袋。每組都有爆米花、飲料與熱食，讓粉絲們看點影同時還能搜集萌萌的大阪萬博會周邊小物。
▲三款大阪世博紀念套餐威秀影城4/11起開賣 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲三款大阪萬博紀念套餐威秀影城4/11起開賣 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪關西世博周邊脈脈周邊小物，4/11起威秀影城推出三款電影套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理
▲大阪關西萬博周邊脈脈周邊小物，4/11起威秀影城推出三款電影套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

 

威秀影城大阪關西世博 套餐A 

開賣日期：2025/04/11起，限量售完為止。
套餐內容：1個中爆米花+1中杯飲料+1脈脈壓克力造型杯飲料(共5款，款式隨機)+1熱食
售價：$459 (售價不含電影票)
 

威秀影城大阪關西世博 套餐B 

開賣日期：2025/04/11起，限量售完為止。
套餐內容：1個中爆米花+2中杯飲料+1脈脈絨毛吊飾+1熱食
售價：$499 (售價不含電影票)
 

威秀影城大阪關西世博 套餐C

開賣日期：2025/04/11起，限量售完為止。
套餐內容：1個中爆米花+2中杯飲料+1 個2025大阪關西世博提袋+1熱食
售價：$499 (售價不含電影票)
 

在威秀影城買大阪關西萬博周邊 也要知道大阪萬博會話題

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