預計前往2025大阪關西萬博的朋友們注意了！日本人氣零食老字號「あみだ池大黑」推出萬博限定的「EXPO2025餅乾」系列，不僅將萬博會可愛吉祥物「Myakumyaku（ミャクミャク）」化身美味點心，還打造了多款精美包裝，絕對是你前往大阪必買的紀念品首選！

這系列萬博限定餅乾將搶先刊賣了，在あみだ池大黒各門市、關西機場、大阪站等交通樞紐的商店陸續開賣。對於直奔萬博會場的旅客，也別擔心！會場內的官方商店開幕當天也會同步販售，讓你絕對不會錯過這款超人氣限定商品！

EXPO2025法式奶油餅乾

這款餅乾將法式經典奶油酥餅變身成萬博會吉祥物「Myakumyaku」的笑臉造型，光是外型就讓人捨不得吃！包裝採用超亮眼的黃色鐵罐設計，不僅方便攜帶，還能在行李箱中完美保護餅乾不碎，送禮自用兩相宜。酥脆口感配上濃郁奶香，一口咬下就能品嚐到日本百年老店的手藝！





EXPO2025餅乾20片裝

想和親友分享萬博的喜悅嗎？這款一口大小的精緻餅乾絕對適合你！採用特殊壓紋工藝，將各種可愛姿勢的Myakumyaku立體呈現在餅乾表面，讓人愛不釋手。最貼心的是，每塊餅乾都有獨立包裝，而且包裝上還特別設計了可寫下留言的空間，讓你能寫下祝福或旅行小故事，將萬博的美好回憶與身邊的人一起分享！





EXPO2025餅乾13片裝

這款餅乾的包裝可說是為了社群打卡量身打造！設計呈現了Myakumyaku在大阪著名景點如道頓堀、大阪城等地漫步的可愛場景，不只是餅乾，更是一份能夠代表「我去過大阪關西萬博會」的完美紀念品。即使餅乾享用完畢，精美的包裝盒也能永久保存，讓你的萬博回憶不會隨著美食消失！





無論是自己收藏或是送給親友，這系列萬博限定餅乾都能完美傳達參觀2025大阪關西萬博的特別體驗。台灣旅客出發前記得先把這款必買伴手禮加入購物清單吧！





2025大阪萬國博覽會周邊好好收藏