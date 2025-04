每年的4/14是屬於單身者的黑色情人節,這一天不再是空虛與寂寞的代名詞,而是可以好好享受「一個人也很棒」的時刻。今年春天,台北兩大風格品牌「inari 現代居酒屋」與「朱雀咖喱」聯手推出期間限定「414 VDAY:For One For Me」企劃,活動自 4/14起至5/20舉行,透過創新咖喱料理與互動體驗,將黑色情人節重新定義為一場療癒與自我告白的儀式。整個企劃以咖喱為主軸,設計出午晚不同風格的餐點,讓台北咖喱控在春季也能找到屬於自己的一口風味與一段生活宣言。



▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節!重生系咖哩一個人也值得慶祝



聯名系列午餐以定食形式推出四款主菜,每一道都細細講究,從炸工、熟成、配料到整體味覺搭配,都可見雙品牌的巧思與風格碰撞。其中,「咖喱雞肉定食」使用低溫舒肥手法製作雞胸肉,保持肉質柔嫩而不乾柴,淋上經 6 小時炒製、72 小時熟成的咖喱醬,香氣帶有洋蔥的甜、番茄的酸與香料的深度,尾韻溫潤不辣,是一款層次分明卻溫柔有力的入門推薦。此外,「咖喱竹筴魚排定食」則主打海味與油香交織,魚排裹粉油炸至金黃,酥脆表皮下是綿密細緻的白肉魚身,與濃郁黑咖喱一同入口,鹹香滑順之中有著炸魚的清爽口感,是喜歡魚類餐點者的驚喜首選。



▲「咖喱 A5 炸和牛定食」則展現高端與工藝精神,嚴選日本宮崎 A5 和牛臀心部位,以兩次油炸技術鎖住肉汁

還有「咖喱炸豬排定食」更適合喜愛經典日式口感的人,選用台灣豬小里肌,先醃後炸,保有粉嫩肉汁,酥皮厚薄適中,入口時外酥內嫩,與咖喱醬的甘與辣層層疊加,是最經典的滿足系組合。而最壓軸的「咖喱 A5 炸和牛定食」則展現高端與工藝精神,嚴選日本宮崎 A5 和牛臀心部位,以兩次油炸技術鎖住肉汁,讓肉排外酥不乾、內部軟嫩多汁,一口咬下油花在舌尖化開,與朱雀咖喱的深邃香氣融合後,留下令人難以忘懷的尾韻。此定食售價雖達 1,200 元,卻實至名歸,是專屬黑色情人節的犒賞級體驗。▲「咖喱炸豬排定食」更適合喜愛經典日式口感的人,選用台灣豬小里肌,先醃後炸,保有粉嫩肉汁進入晚餐時段後,菜單轉為更自由奔放的風格,以朱雀咖喱原味甘口配方為基底,融合墨魚汁、中式辣椒油與炒香豬肉末,製作出色澤漆黑、口感濃厚的「黑咖喱肉醬」。這款肉醬不僅鹹香分明,還帶有淡淡墨魚海味與微辣辛香,在三道料理中展現不同樣貌。其中,「黑咖喱馬鈴薯泥」將濃郁肉醬鋪在 inari 招牌綿密薯泥上,溫熱口感中帶有柔軟滑順的奶香,搭配鹹香肉末,完美詮釋療癒系下酒小點。而「黑咖喱肉醬薯條」選用粗切薯條油炸至外脆內鬆,再淋上肉醬與炙燒莫札瑞拉起司,起司焦香與咖喱辛辣交融,是重口味愛好者必點的邪惡組合。最後「黑咖喱肉醬墨魚麵」則將黑醬與墨魚麵條融合,辣香與海鮮鮮味彼此堆疊,整體香氣濃郁而不膩,色澤神秘、味道飽滿,視覺與味覺雙重滿足,堪稱全場最具風格的一道主食。▲「黑咖喱肉醬墨魚麵」則將黑醬與墨魚麵條融合,辣香與海鮮鮮味彼此堆疊,整體香氣濃郁而不膩,色澤神秘、味道飽滿,視覺與味覺雙重滿足,堪稱全場最具風格的一道主食除了餐點之外,本次企劃也打造了一系列從「吃」延伸到「心」的互動活動,讓這個節日不只是味蕾滿足,更是一場情緒釋放的療癒過程。在 inari 晚餐時段用餐,即可獲得限量「For One For Me 宣言卡」與專屬小禮乙組,共限量 500 組,顧客可在卡片上寫下對前任或過去自己的話語,貼在店外的「擺脫過去留言牆」,象徵正式告別過去的自己,給現在一個重新開始的機會。這是一場無聲卻有力的自我儀式,讓每個人在紅黑交織的空間中,寫下屬於自己的獨白。▲「黑咖喱肉醬薯條」選用粗切薯條油炸至外脆內鬆,再淋上肉醬與炙燒莫札瑞拉起司,起司焦香與咖喱辛辣交融而在朱雀咖喱的「SUZAKU CURRY LABS」二樓空間,也設有風格強烈的「告解室」活動,只要於活動期間內消費一份定食,即可參與錄影告白或手寫「414 VDAY 告解書」,分享自己的內心話,完成互動後於 Instagram 限時動態打卡並標註品牌帳號,就能獲得燉牛舌或炸角煮乙份,讓釋放心聲之後也能獲得來自餐桌的溫暖回應。整體空間設計以黑色象徵過往陰影,紅色象徵重生與熱情,inari 店內透過立體塗鴉、粗體標語與沉浸式燈光,創造出張力強烈的視覺場域,在氛圍中展現品牌精神,也讓這場用餐不只是簡單吃飯,而是一場與過去切割、與自己重聚的節日儀式。當黑色情人節不再只是單身的代名詞,而是勇敢與自己相處的一天,這場由咖喱貫穿的聯名企劃,也成功讓飲食成為對話的開始,讓城市中每一個獨自生活的靈魂,都能用風味找回自己的定位與力量。▲「咖喱竹筴魚排定食」則主打海味與油香交織,魚排裹粉油炸至金黃,酥脆表皮下是綿密細緻的白肉魚身







黑色情人節午餐時段限定咖喱定食

每日 12:00~14:00,僅供應於 inari 現代居酒屋)

每份定食皆附湯品與兩款日式小菜,主食可選白飯或烏龍麵

咖喱雞肉定食 290 元

低溫舒肥雞胸,肉質軟嫩,與濃郁咖喱醬完美融合



咖喱竹筴魚排定食 290 元

外酥內嫩、口感鮮甜的炸魚排,搭配辛香咖喱層次豐富



咖喱炸豬排定食 380 元

選用台灣豬小里肌,炸至金黃酥脆,肉汁飽滿不油膩



咖喱 A5 炸和牛定食 1,200 元

使用日本宮崎 A5 和牛臀心部位,兩次油炸、鎖住肉汁,酥香濃郁感十足



黑色情人節晚餐時段限定黑咖喱創意料理

每日 17:30~21:30

黑咖喱馬鈴薯泥 240 元

搭配 inari 招牌綿密馬鈴薯泥,濃郁肉醬鹹香溫潤



黑咖喱肉醬薯條 280 元

炸薯條淋上黑咖喱肉醬,搭配炙燒莫札瑞拉起司,重口味必吃



黑咖喱肉醬墨魚麵 300 元

墨魚麵融合辛辣與海鮮香氣,與肉醬完美結合,風味獨特



inari「擺脫過去留言牆」限定互動活動

活動期間:2025/4/14~5/20

地點:inari 現代居酒屋(限晚餐時段)

參加方式:活動期間內至店內晚餐用餐即可參加

活動內容:獲得限量「For One For Me 宣言卡」與專屬小禮一組(限量 500 組),可寫下想對前任或過去的



自己說的話,張貼於店外留言牆,勇敢宣告「現在的我過得更好!」

朱雀「SUZAKU CURRY LABS 告解室」告白活動

活動期間:2025/4/14~5/20

地點:朱雀咖喱

參加方式:活動期間內凡至朱雀咖喱消費一份定食即可參與

活動內容:可選擇錄製一段對前任或自己的影片,或手寫「414 VDAY 告解書」釋放心聲,於店內專區完成互動



Instagram 限時動態打卡回饋

參加方式:完成 inari 或朱雀任一活動後,於 Instagram 限時動態打卡並標註 inari 與朱雀官方帳號(@inari_izakaya 與 @suzaku_curry_shop)

贈品內容:可再獲得「燉牛舌或炸角煮」乙份





