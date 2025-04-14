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黑色情人節黑色大餐！inari、朱雀咖喱推出重生系咖哩一個人也值得慶祝。

咖喱 情人節 黑色美食
2025-04-14 11:18:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：inari、朱雀咖喱
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

每年的4/14是屬於單身者的黑色情人節，這一天不再是空虛與寂寞的代名詞，而是可以好好享受「一個人也很棒」的時刻。今年春天，台北兩大風格品牌「inari 現代居酒屋」與「朱雀咖喱」聯手推出期間限定「414 VDAY：For One For Me」企劃，活動自 4/14起至5/20舉行，透過創新咖喱料理與互動體驗，將黑色情人節重新定義為一場療癒與自我告白的儀式。整個企劃以咖喱為主軸，設計出午晚不同風格的餐點，讓台北咖喱控在春季也能找到屬於自己的一口風味與一段生活宣言。
inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理

聯名系列午餐以定食形式推出四款主菜，每一道都細細講究，從炸工、熟成、配料到整體味覺搭配，都可見雙品牌的巧思與風格碰撞。其中，「咖喱雞肉定食」使用低溫舒肥手法製作雞胸肉，保持肉質柔嫩而不乾柴，淋上經 6 小時炒製、72 小時熟成的咖喱醬，香氣帶有洋蔥的甜、番茄的酸與香料的深度，尾韻溫潤不辣，是一款層次分明卻溫柔有力的入門推薦。此外，「咖喱竹筴魚排定食」則主打海味與油香交織，魚排裹粉油炸至金黃，酥脆表皮下是綿密細緻的白肉魚身，與濃郁黑咖喱一同入口，鹹香滑順之中有著炸魚的清爽口感，是喜歡魚類餐點者的驚喜首選。
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理
▲「咖喱 A5 炸和牛定食」則展現高端與工藝精神，嚴選日本宮崎 A5 和牛臀心部位，以兩次油炸技術鎖住肉汁 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理



還有「咖喱炸豬排定食」更適合喜愛經典日式口感的人，選用台灣豬小里肌，先醃後炸，保有粉嫩肉汁，酥皮厚薄適中，入口時外酥內嫩，與咖喱醬的甘與辣層層疊加，是最經典的滿足系組合。而最壓軸的「咖喱 A5 炸和牛定食」則展現高端與工藝精神，嚴選日本宮崎 A5 和牛臀心部位，以兩次油炸技術鎖住肉汁，讓肉排外酥不乾、內部軟嫩多汁，一口咬下油花在舌尖化開，與朱雀咖喱的深邃香氣融合後，留下令人難以忘懷的尾韻。此定食售價雖達 1,200 元，卻實至名歸，是專屬黑色情人節的犒賞級體驗。
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理
▲「咖喱炸豬排定食」更適合喜愛經典日式口感的人，選用台灣豬小里肌，先醃後炸，保有粉嫩肉汁 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理

進入晚餐時段後，菜單轉為更自由奔放的風格，以朱雀咖喱原味甘口配方為基底，融合墨魚汁、中式辣椒油與炒香豬肉末，製作出色澤漆黑、口感濃厚的「黑咖喱肉醬」。這款肉醬不僅鹹香分明，還帶有淡淡墨魚海味與微辣辛香，在三道料理中展現不同樣貌。其中，「黑咖喱馬鈴薯泥」將濃郁肉醬鋪在 inari 招牌綿密薯泥上，溫熱口感中帶有柔軟滑順的奶香，搭配鹹香肉末，完美詮釋療癒系下酒小點。而「黑咖喱肉醬薯條」選用粗切薯條油炸至外脆內鬆，再淋上肉醬與炙燒莫札瑞拉起司，起司焦香與咖喱辛辣交融，是重口味愛好者必點的邪惡組合。最後「黑咖喱肉醬墨魚麵」則將黑醬與墨魚麵條融合，辣香與海鮮鮮味彼此堆疊，整體香氣濃郁而不膩，色澤神秘、味道飽滿，視覺與味覺雙重滿足，堪稱全場最具風格的一道主食。
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理
▲「黑咖喱肉醬墨魚麵」則將黑醬與墨魚麵條融合，辣香與海鮮鮮味彼此堆疊，整體香氣濃郁而不膩，色澤神秘、味道飽滿，視覺與味覺雙重滿足，堪稱全場最具風格的一道主食 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理

除了餐點之外，本次企劃也打造了一系列從「吃」延伸到「心」的互動活動，讓這個節日不只是味蕾滿足，更是一場情緒釋放的療癒過程。在 inari 晚餐時段用餐，即可獲得限量「For One For Me 宣言卡」與專屬小禮乙組，共限量 500 組，顧客可在卡片上寫下對前任或過去自己的話語，貼在店外的「擺脫過去留言牆」，象徵正式告別過去的自己，給現在一個重新開始的機會。這是一場無聲卻有力的自我儀式，讓每個人在紅黑交織的空間中，寫下屬於自己的獨白。
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理
▲「黑咖喱肉醬薯條」選用粗切薯條油炸至外脆內鬆，再淋上肉醬與炙燒莫札瑞拉起司，起司焦香與咖喱辛辣交融 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理

而在朱雀咖喱的「SUZAKU CURRY LABS」二樓空間，也設有風格強烈的「告解室」活動，只要於活動期間內消費一份定食，即可參與錄影告白或手寫「414 VDAY 告解書」，分享自己的內心話，完成互動後於 Instagram 限時動態打卡並標註品牌帳號，就能獲得燉牛舌或炸角煮乙份，讓釋放心聲之後也能獲得來自餐桌的溫暖回應。

整體空間設計以黑色象徵過往陰影，紅色象徵重生與熱情，inari 店內透過立體塗鴉、粗體標語與沉浸式燈光，創造出張力強烈的視覺場域，在氛圍中展現品牌精神，也讓這場用餐不只是簡單吃飯，而是一場與過去切割、與自己重聚的節日儀式。當黑色情人節不再只是單身的代名詞，而是勇敢與自己相處的一天，這場由咖喱貫穿的聯名企劃，也成功讓飲食成為對話的開始，讓城市中每一個獨自生活的靈魂，都能用風味找回自己的定位與力量。
▲inari 朱雀咖喱推出414黑色情人節！重生系咖哩一個人也值得慶祝 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理
▲「咖喱竹筴魚排定食」則主打海味與油香交織，魚排裹粉油炸至金黃，酥脆表皮下是綿密細緻的白肉魚身 / inari、朱雀咖喱提供、WalkerLand窩客島整理



 

黑色情人節午餐時段限定咖喱定食

每日 12:00～14:00，僅供應於 inari 現代居酒屋）
每份定食皆附湯品與兩款日式小菜，主食可選白飯或烏龍麵

咖喱雞肉定食 290 元
低溫舒肥雞胸，肉質軟嫩，與濃郁咖喱醬完美融合

咖喱竹筴魚排定食 290 元
外酥內嫩、口感鮮甜的炸魚排，搭配辛香咖喱層次豐富

咖喱炸豬排定食 380 元
選用台灣豬小里肌，炸至金黃酥脆，肉汁飽滿不油膩

咖喱 A5 炸和牛定食 1,200 元
使用日本宮崎 A5 和牛臀心部位，兩次油炸、鎖住肉汁，酥香濃郁感十足


黑色情人節晚餐時段限定黑咖喱創意料理

每日 17:30～21:30

黑咖喱馬鈴薯泥 240 元
搭配 inari 招牌綿密馬鈴薯泥，濃郁肉醬鹹香溫潤

黑咖喱肉醬薯條 280 元
炸薯條淋上黑咖喱肉醬，搭配炙燒莫札瑞拉起司，重口味必吃

黑咖喱肉醬墨魚麵 300 元
墨魚麵融合辛辣與海鮮香氣，與肉醬完美結合，風味獨特

 


inari「擺脫過去留言牆」限定互動活動

活動期間：2025/4/14～5/20
地點：inari 現代居酒屋（限晚餐時段）
參加方式：活動期間內至店內晚餐用餐即可參加
活動內容：獲得限量「For One For Me 宣言卡」與專屬小禮一組（限量 500 組），可寫下想對前任或過去的


自己說的話，張貼於店外留言牆，勇敢宣告「現在的我過得更好！」
朱雀「SUZAKU CURRY LABS 告解室」告白活動

活動期間：2025/4/14～5/20
地點：朱雀咖喱
參加方式：活動期間內凡至朱雀咖喱消費一份定食即可參與
活動內容：可選擇錄製一段對前任或自己的影片，或手寫「414 VDAY 告解書」釋放心聲，於店內專區完成互動


Instagram 限時動態打卡回饋

參加方式：完成 inari 或朱雀任一活動後，於 Instagram 限時動態打卡並標註 inari 與朱雀官方帳號（@inari_izakaya 與 @suzaku_curry_shop）
贈品內容：可再獲得「燉牛舌或炸角煮」乙份



一個人的黑色情人節可不只有咖喱可以做選擇

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