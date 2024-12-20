東大門韓國特色料理的道地風味與濃厚氛圍，讓人宛如置身韓國！

空間寬敞十分舒適

餐點份量十足也多樣，非常適合聚餐！全部都點都能吃到 🤭

先點一鍋熱騰騰的一隻雞湯鍋，雞肉份量十足，湯頭清甜又濃郁。

最後加入附贈的Q彈烏龍麵，越煮越香，一碗接著一碗停不下來！

半半豬拼盤同時享受Q嫩豬腳和酸辣爽口的泡菜包豬肉，一口下去飽滿豐富，肉食者必點！

炸醬麵醬料濃郁、麵條Q彈，吃完醬汁再點一碗飯拌入，超飽 😋

道地主食推薦豬肉湯飯，熱滾滾上桌，可依喜好加入辣醬或蝦醬，搭配米飯，溫暖又飽足。

辣炒年糕辣甜香Q，還有魚板、水煮蛋。

起司蒸蛋濃郁澎湃，入口滑嫩！一整桌滿滿佳餚，無論是與家人還是好友聚餐，東大門絕對是你的暖心首選！

-

更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 釜山豬肉湯飯 $250

✔️ 炸醬麵 $220

✔️ 一隻雞湯鍋 $1390

✔️ 半半豬 $1490

✔️ 辣炒年糕 $220

✔️ 起司蒸蛋 $220

-

師大店

📍 台北市大安區浦城街13巷29號

🚉 #捷運古亭站 #捷運台電大樓站

☎️ 02-2362-1119

🕰 11:00-15:00 17:00-22:00