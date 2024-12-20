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[ 台北美食 ] 東大門韓國特色料理-冷冬聚餐首選！快帶朋友一起來這裡！ 炸醬麵 豬肉湯飯

2024-12-20 18:41:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

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[ 台北美食 ] 東大門韓國特色料理-冷冬聚餐首選！快帶朋友

東大門韓國特色料理的道地風味與濃厚氛圍，讓人宛如置身韓國！

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空間寬敞十分舒適

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餐點份量十足也多樣，非常適合聚餐！全部都點都能吃到 🤭

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先點一鍋熱騰騰的一隻雞湯鍋，雞肉份量十足，湯頭清甜又濃郁。

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最後加入附贈的Q彈烏龍麵，越煮越香，一碗接著一碗停不下來！

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半半豬拼盤同時享受Q嫩豬腳和酸辣爽口的泡菜包豬肉，一口下去飽滿豐富，肉食者必點！

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炸醬麵醬料濃郁、麵條Q彈，吃完醬汁再點一碗飯拌入，超飽 😋

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道地主食推薦豬肉湯飯，熱滾滾上桌，可依喜好加入辣醬或蝦醬，搭配米飯，溫暖又飽足。

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辣炒年糕辣甜香Q，還有魚板、水煮蛋。

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起司蒸蛋濃郁澎湃，入口滑嫩！一整桌滿滿佳餚，無論是與家人還是好友聚餐，東大門絕對是你的暖心首選！

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✔️ 釜山豬肉湯飯 $250

✔️ 炸醬麵 $220

✔️ 一隻雞湯鍋 $1390

✔️ 半半豬 $1490

✔️ 辣炒年糕 $220

✔️ 起司蒸蛋 $220

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師大店

📍 台北市大安區浦城街13巷29號 

🚉 #捷運古亭站 #捷運台電大樓站

☎️ 02-2362-1119

🕰 11:00-15:00 17:00-22:00

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東大門韓國特色料理

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place台北市大安區浦城街13巷29號
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美味度
4.43
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.43
CP值
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