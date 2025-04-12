高雄台菜推薦【白玉樓新譯經典台菜】，【白玉樓大酒家】是日治時代台灣赫赫有名的高雄台菜餐廳，經過時光荏苒變遷，【白玉樓】已傳承至第四代，將經典台菜融入新時代風格呈現，配合現代小家庭人數少、愛嚐鮮多樣化的飲食習慣，推出「一個人也能吃台菜套餐」、2~4人套餐，保留古早味台菜精髓，口味和口感更加升級精緻，餐廳設立在高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓，交通停車超方便，我個人很愛吃合菜，但平常只有夫妻兩人實在沒那麼多機會可以吃桌菜，【白玉樓新譯經典台菜】之前在網路上看評價都不錯，這天在夢時代樓上看完電影，下樓就馬上可以吃飯囉！ 白玉樓新譯經典台菜 交通停車資訊 高雄台菜推薦【白玉樓新譯經典台菜】就在高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓，【壽司郎】對面，百貨公司設有機車免費停車場，汽車可消費累計折抵停車費或搭配信用卡、會員優惠停車。 大眾交通運輸： 🔸高雄捷運凱旋站➡️轉乘輕軌C3前鎮之星站 🔸高雄輕軌：C4凱旋中華站或C5夢時代站 🔸高雄市公車：36號、37號、70號、214號、205號 「台菜」源自日治時代的「酒家菜」，即當時酒樓供應的台灣料理，在獨特的時空背景下，具有人文風情特色的菜餚，一百多年前的台灣尚屬物資缺乏、百姓生活並不富裕階段，酒樓算是本地知識份子、富紳文人的重要飲宴、聚會場所，菜系融合閩南、廣東、日本料理多個流派混血，用料講究、工序繁瑣，包含山珍海味，其中【江山樓】在1923年接待過日本皇太子裕仁（後來的昭和天皇）大獲好評，可見「酒家菜」在當時上流社會已成一格，並且足夠代表台灣，是後來「台菜」的重要源頭。 而這其中特別有名的酒樓有【蓬萊閣】、【東雲閣】、【吟松閣】、【江山樓】、【寶美樓】、【白玉樓】，合稱「三閣三樓」，今天我們吃到的【白玉樓新譯經典台菜】由第四代當家主廚承襲灶火，以現代風格重新詮釋經典台菜，讓曾經是一般人高攀不起的「酒家菜」，成為我們的日常。 白玉樓新譯經典台菜 店內用餐環境 高雄台菜推薦【白玉樓新譯經典台菜】室內是現代低調奢華風格，華麗舒適中帶著優雅氣質，有2~4人小桌，也有10人大圓桌，不論是平日商務吃飯約會、假日家庭聚餐，或者大節日家族宴客慶生，甚至過年還有年菜圍爐宴，都很適合，服務人員親切有禮又積極，隨時都有在注意桌況提供服務，帶長輩或重要親友來用餐絕不失禮。 白玉樓新譯經典台菜 菜單 週一至週五平日限定的商務套餐，我們就是被這個吸引來的，只要選定自己想吃的主菜，套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜，上面的價格就是套餐價，一個人也能吃台菜真是太貼心的設計了！ 不想選套餐也可以單點，全部都是經典台菜，因為想吃的太多，除了商務套餐我們還單點了兩道料理。每一道菜都有附上照片，更容易參考選擇。 飲料和調酒菜單。 菜單還有２人、４人、６人、８人套餐，我上面貼的商務套餐和單點是我們有點到的部份並非全部，因為頁數真的很多，想參考的人可以移駕到【白玉樓】的臉書粉絲團 👉 點這裡 白玉樓 母親節感恩宴菜單 因為當天用餐心得覺得很滿意，特地去查了一下【白玉樓新譯經典台菜】今年有推出母親節限定６人和８人套餐，只有5/10、5/11兩天限定提供，母親節週末想帶媽媽吃飯記得先預訂喔！ 東方美人茶 吃飯喜歡配無糖茶的朋友可以選擇冷熱現泡茶，清爽回甘解膩。 古早味鮮奶茶 奶茶甜度低，茶香與奶香融合得剛剛好，溫熱喝很舒服。 落花有意 調酒 喜歡小酌怡情也可以點調酒系列，我們選這款是充滿台灣特色的洛神花茶+白蘭姆酒，上面裝飾的是洛神花乾，喝起來其實就是酸甜可口的洛神花茶，尾韻一點點酒香，我覺得不錯！ 菜單上的調酒都很特別，像威猛冬瓜、辦桌人情味、梅子芭樂，分別加入古早味冬瓜茶、芭芒柳果汁、甘梅粉芭樂汁，台灣元素滿滿，等我下次再點來喝看看。 古早味三杯土雞腿套餐 套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜，主菜份量會比單點少一點點，只比單點多加＄20元就有一整個套餐，真的太划算了！ 使用土雞腿切塊後，先炸過再炒成台菜經典三杯口味，土雞腿肉鹹甜入味，肉質Ｑ彈，還有大塊多汁的杏鮑菇，薑片和九層塔襯托得很好不搶味。 三道配菜分別是白菜滷、炒菜脯蛋、涼拌木耳。 白菜滷深具傳統台菜的精髓，每一口都有扁魚、香菇香氣。 菜脯蛋很特別，是我們沒吃過的味道，雖然表面上看起來只有雞蛋、菜脯、紅綠椒（配色用，不辣），但又帶著乾貨（可能蝦米或魚脯之類）的氣味，鹹香下飯，富有層次變化。 涼拌木耳帶著淡淡花椒香氣，酸爽開胃。 白飯帶著顆粒彈性卻不會過硬，口感剛剛好。 套餐附的湯是瓜仔香菇雞湯，是我喝過最有誠意的套餐配湯，味道濃郁鮮甜，口感甘醇好喝。 附湯也可以加$180換購一人份干貝鮑魚佛跳牆，我回家後仔細看菜單才發現，這次沒吃到太可惜了，因為他們的湯真的很用心很美味啊，下次來吃一定要記得點！ 脆皮紅糟肉套餐 服務人員跟我們推薦頗受歡迎的脆皮紅糟肉，紅糟是紅麴+糯米發酵後的產物，帶有天然的酒香和微微發酵甜味，拿來醃肉可軟化肉質、去腥增香，古早味台菜做法就是將豬三層肉用紅糟醃漬過，再裹粉油炸，呈現天然的暗紅色。 【白玉樓新譯經典台菜】的紅糟肉外皮好像是「濕粉」炸的，自然形成一層薄皮，吃來外酥裡嫩，趁熱吃會比較脆，有滿滿肉汁香氣，越吃越ㄕㄨㄚˋ嘴，單吃就好吃，也可以搭配台式泡菜和胡椒鹽，變化不同風味。 花雕醉蝦 花雕醉蝦很讚！個人推薦必點👍酒味香濃，蝦子個頭大又新鮮，蝦肉飽滿脆Ｑ多汁，食材用料真的很優，點了絕不失望！讓人好期待下次想點醉雞。 古早味八寶丸 這裡竟然有賣小份量的八寶丸，看到就一定要點啊～外面通常是辦桌筵席才有機會吃到八寶丸，而且八寶丸算是蠻費工的手路菜，有在做八寶丸的餐廳越來越少見了，然後每次一點都是八顆、十顆，吃不完也很困擾，這裡一份五顆，適合４～５人小家庭或朋友聚餐分享，八寶丸會附胡椒鹽和自製五味醬。 使用豬網油包裹豬肉、荸薺、蝦仁，再沾粉下鍋油炸，外表非常酥脆，連冷掉都是脆的，完全不油膩，內餡新鮮多汁、口感層次豐富，看得到真材實料整隻蝦仁，沾店家自製的五味醬，更增添酸甜與香菜香氣，這是我吃過的八寶丸中，數一數二的好吃！ 初次品嚐【白玉樓新譯經典台菜】我們都很喜歡 光是有個人商務套餐就大加分！ 讓傳統台菜辦桌不再侷限於必須人數多、特殊日子請客宴席才吃得到 日常好友聚會、逛街購物看電影吃飯 交通停車方便免煩惱 下次想帶家裡長輩一起來吃！