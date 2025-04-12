為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 高雄市前鎮區高雄台菜推薦【白玉樓新譯經典台菜 夢時代店】一個人也能吃古早味辦桌菜！精緻質感辦桌料理｜母親節餐廳推薦｜高雄夢時代美食

高雄市前鎮區高雄台菜推薦【白玉樓新譯經典台菜 夢時代店】一個人也能吃古早味辦桌菜！精緻質感辦桌料理｜母親節餐廳推薦｜高雄夢時代美食

高雄美食 高雄台菜 夢時代美食 前鎮美食
2025-04-12 22:55:00 文字：茉莉小姐
share
茉莉小姐

茉莉小姐

 

白玉樓新譯經典台菜

高雄台菜推薦白玉樓新譯經典台菜】，【白玉樓大酒家】是日治時代台灣赫赫有名的高雄台菜餐廳，經過時光荏苒變遷，【白玉樓】已傳承至第四代，將經典台菜融入新時代風格呈現，配合現代小家庭人數少、愛嚐鮮多樣化的飲食習慣，推出「一個人也能吃台菜套餐」、2~4人套餐，保留古早味台菜精髓，口味和口感更加升級精緻，餐廳設立在高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓，交通停車超方便，我個人很愛吃合菜，但平常只有夫妻兩人實在沒那麼多機會可以吃桌菜，【白玉樓新譯經典台菜】之前在網路上看評價都不錯，這天在夢時代樓上看完電影，下樓就馬上可以吃飯囉！

 

白玉樓新譯經典台菜 交通停車資訊

白玉樓新譯經典台菜

高雄台菜推薦白玉樓新譯經典台菜】就在高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓，【壽司郎】對面，百貨公司設有機車免費停車場汽車可消費累計折抵停車費或搭配信用卡、會員優惠停車

大眾交通運輸：
🔸高雄捷運凱旋站➡️轉乘輕軌C3前鎮之星站
🔸高雄輕軌：C4凱旋中華站或C5夢時代站
🔸高雄市公車：36號、37號、70號、214號、205號

 

白玉樓新譯經典台菜

「台菜」源自日治時代的「酒家菜」，即當時酒樓供應的台灣料理，在獨特的時空背景下，具有人文風情特色的菜餚，一百多年前的台灣尚屬物資缺乏、百姓生活並不富裕階段，酒樓算是本地知識份子、富紳文人的重要飲宴、聚會場所，菜系融合閩南、廣東、日本料理多個流派混血，用料講究、工序繁瑣，包含山珍海味，其中【江山樓】在1923年接待過日本皇太子裕仁（後來的昭和天皇）大獲好評，可見「酒家菜」在當時上流社會已成一格，並且足夠代表台灣，是後來「台菜」的重要源頭。

而這其中特別有名的酒樓有【蓬萊閣】、【東雲閣】、【吟松閣】、【江山樓】、【寶美樓】、【白玉樓，合稱「三閣三樓」，今天我們吃到的【白玉樓新譯經典台】由第四代當家主廚承襲灶火，以現代風格重新詮釋經典台菜，讓曾經是一般人高攀不起的「酒家菜」，成為我們的日常。

 

白玉樓新譯經典台菜 店內用餐環境

白玉樓新譯經典台菜
白玉樓新譯經典台菜
白玉樓新譯經典台菜
白玉樓新譯經典台菜
白玉樓新譯經典台菜

高雄台菜推薦白玉樓新譯經典台菜】室內是現代低調奢華風格，華麗舒適中帶著優雅氣質，有2~4人小桌，也有10人大圓桌，不論是平日商務吃飯約會假日家庭聚餐，或者大節日家族宴客慶生，甚至過年還有年菜圍爐宴，都很適合，服務人員親切有禮又積極，隨時都有在注意桌況提供服務，帶長輩或重要親友來用餐絕不失禮。

 

白玉樓新譯經典台菜 菜單

高雄合菜

週一至週五平日限定的商務套餐，我們就是被這個吸引來的，只要選定自己想吃的主菜，套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜，上面的價格就是套餐價，一個人也能吃台菜真是太貼心的設計了！

 

白玉樓
白玉樓
白玉樓

不想選套餐也可以單點，全部都是經典台菜，因為想吃的太多，除了商務套餐我們還單點了兩道料理。每一道菜都有附上照片，更容易參考選擇。

 

高雄合菜
酒類警語

飲料和調酒菜單。

 

白玉樓新譯經典台菜

菜單還有２人、４人、６人、８人套餐，我上面貼的商務套餐和單點是我們有點到的部份並非全部，因為頁數真的很多，想參考的人可以移駕到【白玉樓】的臉書粉絲團 👉 點這裡

 

白玉樓 母親節感恩宴菜單

白玉樓母親節菜單

因為當天用餐心得覺得很滿意，特地去查了一下【白玉樓新譯經典台菜】今年有推出母親節限定６人和８人套餐，只有5/10、5/11兩天限定提供，母親節週末想帶媽媽吃飯記得先預訂喔！

 

東方美人茶

白玉樓新譯經典台菜
白玉樓新譯經典台菜

吃飯喜歡配無糖茶的朋友可以選擇冷熱現泡茶，清爽回甘解膩。

 

古早味鮮奶茶

高雄台菜
高雄台菜

奶茶甜度低，茶香與奶香融合得剛剛好，溫熱喝很舒服。

 

落花有意 調酒

高雄台菜
高雄台菜
酒類警語

喜歡小酌怡情也可以點調酒系列，我們選這款是充滿台灣特色的洛神花茶+白蘭姆酒，上面裝飾的是洛神花乾，喝起來其實就是酸甜可口的洛神花茶，尾韻一點點酒香，我覺得不錯！

菜單上的調酒都很特別，像威猛冬瓜、辦桌人情味、梅子芭樂，分別加入古早味冬瓜茶、芭芒柳果汁、甘梅粉芭樂汁，台灣元素滿滿，等我下次再點來喝看看。

 

古早味三杯土雞腿套餐

高雄台菜
高雄台菜

套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜，主菜份量會比單點少一點點，只比單點多加＄20元就有一整個套餐，真的太划算了！

 

高雄台菜
高雄台菜

使用土雞腿切塊後，先炸過再炒成台菜經典三杯口味，土雞腿肉鹹甜入味，肉質Ｑ彈，還有大塊多汁的杏鮑菇，薑片和九層塔襯托得很好不搶味。

 

高雄台菜
高雄夢時代美食
高雄夢時代美食

三道配菜分別是白菜滷、炒菜脯蛋、涼拌木耳
白菜滷深具傳統台菜的精髓，每一口都有扁魚、香菇香氣。
菜脯蛋很特別，是我們沒吃過的味道，雖然表面上看起來只有雞蛋、菜脯、紅綠椒（配色用，不辣），但又帶著乾貨（可能蝦米或魚脯之類）的氣味，鹹香下飯，富有層次變化。
涼拌木耳帶著淡淡花椒香氣，酸爽開胃。

 

高雄夢時代美食

白飯帶著顆粒彈性卻不會過硬，口感剛剛好。

 

高雄夢時代美食

套餐附的湯是瓜仔香菇雞湯，是我喝過最有誠意的套餐配湯，味道濃郁鮮甜，口感甘醇好喝。

附湯也可以加$180換購一人份干貝鮑魚佛跳牆，我回家後仔細看菜單才發現，這次沒吃到太可惜了，因為他們的湯真的很用心很美味啊，下次來吃一定要記得點！

 

脆皮紅糟肉套餐

高雄夢時代美食
高雄夢時代美食

服務人員跟我們推薦頗受歡迎的脆皮紅糟肉，紅糟是紅麴+糯米發酵後的產物，帶有天然的酒香和微微發酵甜味，拿來醃肉可軟化肉質、去腥增香，古早味台菜做法就是將豬三層肉用紅糟醃漬過，再裹粉油炸，呈現天然的暗紅色。

 

高雄夢時代美食
高雄夢時代美食

白玉樓新譯經典台菜】的紅糟肉外皮好像是「濕粉」炸的，自然形成一層薄皮，吃來外酥裡嫩，趁熱吃會比較脆，有滿滿肉汁香氣，越吃越ㄕㄨㄚˋ嘴，單吃就好吃，也可以搭配台式泡菜和胡椒鹽，變化不同風味。

 

花雕醉蝦

高雄合菜
高雄合菜
高雄合菜

花雕醉蝦很讚！個人推薦必點👍酒味香濃，蝦子個頭大又新鮮，蝦肉飽滿脆Ｑ多汁，食材用料真的很優，點了絕不失望！讓人好期待下次想點醉雞

 

古早味八寶丸

高雄合菜
高雄合菜

這裡竟然有賣小份量八寶丸，看到就一定要點啊～外面通常是辦桌筵席才有機會吃到八寶丸，而且八寶丸算是蠻費工的手路菜，有在做八寶丸的餐廳越來越少見了，然後每次一點都是八顆、十顆，吃不完也很困擾，這裡一份五顆，適合４～５人小家庭或朋友聚餐分享，八寶丸會附胡椒鹽和自製五味醬。

 

高雄合菜
高雄合菜
高雄合菜

使用豬網油包裹豬肉、荸薺、蝦仁，再沾粉下鍋油炸，外表非常酥脆，連冷掉都是脆的，完全不油膩，內餡新鮮多汁、口感層次豐富，看得到真材實料整隻蝦仁，沾店家自製的五味醬，更增添酸甜與香菜香氣，這是我吃過的八寶丸中，數一數二的好吃！

 

 

初次品嚐【白玉樓新譯經典台菜】我們都很喜歡
光是有個人商務套餐就大加分！
讓傳統台菜辦桌不再侷限於必須人數多、特殊日子請客宴席才吃得到
日常好友聚會、逛街購物看電影吃飯
交通停車方便免煩惱
下次想帶家裡長輩一起來吃！

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#高雄美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

白玉樓經典台菜

phone07-8418555
place高雄市前鎮區中華五路789號6樓
4.97 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.83
share place
延伸閱讀
滿食屋汕頭陽春麵｜經濟實惠又好吃的自製陽春麵！招牌餛飩陽春麵一次滿足！前金美食推薦、前金小吃推薦、高雄美食推薦 - 佛系旅遊筆記
 佛系旅遊筆記
新北市林口區【新北林口必吃美食推薦】水蛙師私廚料理｜精緻海鮮料理、平價熱炒、高級桌菜，多種選擇一次滿足!!! (鄰近機場捷運林口站、最佳聚餐與壽宴餐廳)
 pfse64289
高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～
 屎蛋媽就是可以很親子
韓國美食一次來4間！台北新開韓式料理話題店，金豬食堂 白種元香港飯店都有。
 編輯 鄭雅之
新濱町海洋廚房15間美食清單！高雄美食新地標，日乃屋咖哩台灣首店搶先吃。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up