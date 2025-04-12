高雄台菜推薦【 白玉樓新譯經典台菜 】，【 白玉樓大酒家 】是日治時代台灣赫赫有名的高雄台菜餐廳，經過時光荏苒變遷，【 白玉樓 】已傳承至第四代，將經典台菜融入新時代風格呈現，配合現代小家庭人數少、愛嚐鮮多樣化的飲食習慣，推出「 一個人也能吃台菜套餐 」、 2~4人套餐 ，保留古早味台菜精髓，口味和口感更加升級精緻，餐廳設立在 高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓 ，交通停車超方便，我個人很愛吃合菜，但平常只有夫妻兩人實在沒那麼多機會可以吃桌菜，【 白玉樓新譯經典台菜 】之前在網路上看評價都不錯，這天在夢時代樓上看完電影，下樓就馬上可以吃飯囉！

白玉樓新譯經典台菜 交通停車資訊

高雄台菜推薦【 白玉樓新譯經典台菜 】就在 高雄夢時代購物中心藍鯨館六樓 ，【 壽司郎 】對面，百貨公司設有機車免費停車場，汽車可消費累計折抵停車費或搭配信用卡、會員優惠停車。

大眾交通運輸：

🔸高雄捷運凱旋站➡️轉乘輕軌C3前鎮之星站

🔸高雄輕軌：C4凱旋中華站或C5夢時代站

🔸高雄市公車：36號、37號、70號、214號、205號

「台菜」源自日治時代的「酒家菜」，即當時酒樓供應的台灣料理，在獨特的時空背景下，具有人文風情特色的菜餚，一百多年前的台灣尚屬物資缺乏、百姓生活並不富裕階段，酒樓算是本地知識份子、富紳文人的重要飲宴、聚會場所，菜系融合閩南、廣東、日本料理多個流派混血，用料講究、工序繁瑣，包含山珍海味，其中【江山樓】在1923年接待過日本皇太子裕仁（後來的昭和天皇）大獲好評，可見「酒家菜」在當時上流社會已成一格，並且足夠代表台灣，是後來「台菜」的重要源頭。

而這其中特別有名的酒樓有【蓬萊閣】、【東雲閣】、【吟松閣】、【江山樓】、【寶美樓】、【 白玉樓 】，合稱「三閣三樓」，今天我們吃到的【 白玉樓新譯經典台 菜 】由第四代當家主廚承襲灶火，以現代風格重新詮釋經典台菜，讓曾經是一般人高攀不起的「酒家菜」，成為我們的日常。

白玉樓新譯經典台菜 店內用餐環境

高雄台菜推薦【 白玉樓新譯經典台菜 】室內是現代低調奢華風格，華麗舒適中帶著優雅氣質，有2~4人小桌，也有10人大圓桌，不論是平日商務吃飯約會、假日家庭聚餐，或者大節日家族宴客慶生，甚至過年還有年菜圍爐宴，都很適合，服務人員親切有禮又積極，隨時都有在注意桌況提供服務，帶長輩或重要親友來用餐絕不失禮。

白玉樓新譯經典台菜 菜單

週一至週五平日限定 的商務套餐，我們就是被這個吸引來的，只要選定自己想吃的主菜，套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜，上面的價格就是套餐價， 一個人也能吃台菜 真是太貼心的設計了！

不想選套餐也可以單點，全部都是經典台菜，因為想吃的太多，除了商務套餐我們還單點了兩道料理。每一道菜都有附上照片，更容易參考選擇。

飲料和調酒菜單。

菜單還有２人、４人、６人、８人套餐，我上面貼的商務套餐和單點是我們有點到的部份並非全部，因為頁數真的很多，想參考的人可以移駕到【 白玉樓 】的臉書粉絲團 👉 點這裡

白玉樓 母親節感恩宴菜單

因為當天用餐心得覺得很滿意，特地去查了一下【 白玉樓新譯經典台菜 】今年有推出母親節限定６人和８人套餐，只有5/10、5/11兩天限定提供，母親節週末想帶媽媽吃飯記得先預訂喔！

東方美人茶

吃飯喜歡配無糖茶的朋友可以選擇冷熱現泡茶，清爽回甘解膩。

古早味鮮奶茶

奶茶甜度低，茶香與奶香融合得剛剛好，溫熱喝很舒服。

落花有意 調酒

喜歡小酌怡情也可以點調酒系列，我們選這款是充滿台灣特色的洛神花茶+白蘭姆酒，上面裝飾的是洛神花乾，喝起來其實就是酸甜可口的洛神花茶，尾韻一點點酒香，我覺得不錯！

菜單上的調酒都很特別，像 威猛冬瓜、辦桌人情味、梅子芭樂 ，分別加入古早味冬瓜茶、芭芒柳果汁、甘梅粉芭樂汁，台灣元素滿滿，等我下次再點來喝看看。

古早味三杯土雞腿套餐

套餐都有附一碗白飯、一道湯、三個配菜 ，主菜份量會比單點少一點點， 只比單點多加＄20元 就有一整個套餐，真的太划算了！

使用土雞腿切塊後，先炸過再炒成台菜經典三杯口味，土雞腿肉鹹甜入味，肉質Ｑ彈，還有大塊多汁的杏鮑菇，薑片和九層塔襯托得很好不搶味。

三道配菜分別是 白菜滷、炒菜脯蛋、涼拌木耳 。

白菜滷 深具傳統台菜的精髓，每一口都有扁魚、香菇香氣。

菜脯蛋 很特別，是我們沒吃過的味道，雖然表面上看起來只有雞蛋、菜脯、紅綠椒（配色用，不辣），但又帶著乾貨（可能蝦米或魚脯之類）的氣味，鹹香下飯，富有層次變化。

涼拌木耳 帶著淡淡花椒香氣，酸爽開胃。

白飯帶著顆粒彈性卻不會過硬，口感剛剛好。

套餐附的湯是 瓜仔香菇雞湯 ，是我喝過最有誠意的套餐配湯，味道濃郁鮮甜，口感甘醇好喝。

附湯也可以加$180換購一人份 干貝鮑魚佛跳牆 ，我回家後仔細看菜單才發現，這次沒吃到太可惜了，因為他們的湯真的很用心很美味啊，下次來吃一定要記得點！

脆皮紅糟肉套餐

服務人員跟我們推薦頗受歡迎的 脆皮紅糟肉 ，紅糟是紅麴+糯米發酵後的產物，帶有天然的酒香和微微發酵甜味，拿來醃肉可軟化肉質、去腥增香，古早味台菜做法就是將豬三層肉用紅糟醃漬過，再裹粉油炸，呈現天然的暗紅色。

【 白玉樓新譯經典台菜 】的紅糟肉外皮好像是「濕粉」炸的，自然形成一層薄皮，吃來外酥裡嫩，趁熱吃會比較脆，有滿滿肉汁香氣，越吃越ㄕㄨㄚˋ嘴，單吃就好吃，也可以搭配台式泡菜和胡椒鹽，變化不同風味。

花雕醉蝦

花雕醉蝦 很讚！個人推薦必點👍酒味香濃，蝦子個頭大又新鮮，蝦肉飽滿脆Ｑ多汁，食材用料真的很優，點了絕不失望！讓人好期待下次想點 醉雞 。

古早味八寶丸

這裡竟然有賣小份量的 八寶丸 ，看到就一定要點啊～外面通常是辦桌筵席才有機會吃到八寶丸，而且八寶丸算是蠻費工的手路菜，有在做八寶丸的餐廳越來越少見了，然後每次一點都是八顆、十顆，吃不完也很困擾，這裡一份五顆，適合４～５人小家庭或朋友聚餐分享，八寶丸會附胡椒鹽和自製五味醬。

使用豬網油包裹豬肉、荸薺、蝦仁，再沾粉下鍋油炸，外表非常酥脆，連冷掉都是脆的，完全不油膩，內餡新鮮多汁、口感層次豐富，看得到真材實料整隻蝦仁，沾店家自製的 五味醬 ，更增添酸甜與香菜香氣，這是我吃過的 八寶丸 中，數一數二的好吃！