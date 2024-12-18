為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

台中 早餐 辛家食堂 韓國 more
2024-12-18 14:28:53 文字：兔兔abrabbit
share
兔兔abrabbit

兔兔abrabbit

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

今天要跟大家介紹一間超特別的早餐店，位於中國醫和東興市場附近！辛家食堂由一位韓國歐巴經營，早餐時段居然可以吃到韓國炸醬麵，而且中式點心也全是老闆親手製作的喔！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

辛家食堂的位置就在五義街上，紅底白字的招牌和菜單特別搶眼，讓人路過時一定會被吸引駐足！最近他們還推出了超值優惠，點心類買10送1，或者2顆包子加1杯豆漿只要50元，真的太划算了！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

店內環境既寬敞又乾淨，雖然裝潢走的是簡約風格，但幾張樸素的桌椅搭配，讓人感覺非常舒適。後來翻照片時才發現，我居然忘了拍到前台和座位區之間的那個平台，原來那是老闆用來擀麵糰的地方！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

牆上掛著菜單，乍看之下全是中式餐點，結果居然還有韓式炸醬麵！這真的讓人眼前一亮！後來上網查了一下才知道，原來這間店是韓國歐巴和台灣女孩一起開的，所有料理都是歐巴親手製作，而餛飩則是老闆娘用心包的呢！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

店內的餐具和調味料都放在後方區域，大家可以自行取用。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

每樣都很想吃，於是我們點了油豆腐細粉、韓式炸醬麵、鮮肉包、餛飩湯和溫豆漿。店裡也有賣泡菜，不過通常需要提前預約，當天剛好賣光了，所以很可惜沒能試到。不過查了一下網評，大家都說他們家的泡菜口碑超好！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

豆漿 15元

中杯的豆漿，用外帶杯裝著，價格便宜又實惠。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

鮮肉包 20元

鮮肉包外皮不厚，咬下去還有些肉汁，內餡紮實、鹹香但不會太重口味。雖然尺寸不算大，但我自己很喜歡。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

油豆腐細粉 80元

油豆腐細粉的份量很足，不僅有油豆腐，還有百頁肉捲和蛋餃，搭配海苔和蔥花增添香氣。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

冬粉軟嫩好入口，百頁肉捲紮實又香。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

湯頭溫潤不鹹，食材口感紮實、很有層次，尤其是吸滿湯汁的油豆腐特別好吃。爬文後發現這些配料竟然都是老闆親手做的，真的太厲害了！

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

餛飩湯 55元

餛飩湯的湯頭和細粉差不多，多了一些小白菜。餛飩皮薄、餡是純肉製作，份量不少，有8顆，口感很不錯。

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

韓式炸醬麵 70元

早餐能吃到韓國炸醬麵真的很特別，甜中帶鹹的醬汁搭配Q彈的粗麵條，還有小肉塊和洋蔥，吃完嘴巴會有點黑黑甜甜的，很有趣！70元的價格在韓式料理店應該吃不到吧？XD

早餐也能吃韓式炸醬麵！辛家食堂韓國老闆手作點心CP值超高。

話說那天來吃早餐時，雖然整間店只有我和老公在內用，但外帶包子的人還真不少！韓國老闆真的很用心經營，像是包子、油豆腐、百頁肉捲和蛋餃都是他親手做的，泡菜也是自己醃製的，而餛飩則是由老闆娘親手包好。我和老闆聊了一會兒，他說每天凌晨兩點就起來做包子！這麼認真的態度真的讓人好佩服，也非常值得支持！

店家資訊

  • 店名：辛家食堂
  • 地址：台中市北區五義街196號
  • 營業時間：06:00-13:00
  • 電話：04-2206-6898

 

 

 

 

延伸連結：

中國醫附近新開的，生意超好要排隊！➜ 彩碗-五義店

中國醫附近的日式拉麵店 ➜ 盡心亭

近中國醫我超愛的韓式烤肉店 ➜ 火板大叔



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

辛家食堂

phone
place台中市北區五義街196號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
keyboard_arrow_up