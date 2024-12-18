今天要跟大家介紹一間超特別的早餐店，位於中國醫和東興市場附近！辛家食堂由一位韓國歐巴經營，早餐時段居然可以吃到韓國炸醬麵，而且中式點心也全是老闆親手製作的喔！

辛家食堂的位置就在五義街上，紅底白字的招牌和菜單特別搶眼，讓人路過時一定會被吸引駐足！最近他們還推出了超值優惠，點心類買10送1，或者2顆包子加1杯豆漿只要50元，真的太划算了！

店內環境既寬敞又乾淨，雖然裝潢走的是簡約風格，但幾張樸素的桌椅搭配，讓人感覺非常舒適。後來翻照片時才發現，我居然忘了拍到前台和座位區之間的那個平台，原來那是老闆用來擀麵糰的地方！

牆上掛著菜單，乍看之下全是中式餐點，結果居然還有韓式炸醬麵！這真的讓人眼前一亮！後來上網查了一下才知道，原來這間店是韓國歐巴和台灣女孩一起開的，所有料理都是歐巴親手製作，而餛飩則是老闆娘用心包的呢！

店內的餐具和調味料都放在後方區域，大家可以自行取用。

每樣都很想吃，於是我們點了油豆腐細粉、韓式炸醬麵、鮮肉包、餛飩湯和溫豆漿。店裡也有賣泡菜，不過通常需要提前預約，當天剛好賣光了，所以很可惜沒能試到。不過查了一下網評，大家都說他們家的泡菜口碑超好！

豆漿 15元

中杯的豆漿，用外帶杯裝著，價格便宜又實惠。

鮮肉包 20元

鮮肉包外皮不厚，咬下去還有些肉汁，內餡紮實、鹹香但不會太重口味。雖然尺寸不算大，但我自己很喜歡。

油豆腐細粉 80元

油豆腐細粉的份量很足，不僅有油豆腐，還有百頁肉捲和蛋餃，搭配海苔和蔥花增添香氣。

冬粉軟嫩好入口，百頁肉捲紮實又香。

湯頭溫潤不鹹，食材口感紮實、很有層次，尤其是吸滿湯汁的油豆腐特別好吃。爬文後發現這些配料竟然都是老闆親手做的，真的太厲害了！

餛飩湯 55元

餛飩湯的湯頭和細粉差不多，多了一些小白菜。餛飩皮薄、餡是純肉製作，份量不少，有8顆，口感很不錯。

韓式炸醬麵 70元

早餐能吃到韓國炸醬麵真的很特別，甜中帶鹹的醬汁搭配Q彈的粗麵條，還有小肉塊和洋蔥，吃完嘴巴會有點黑黑甜甜的，很有趣！70元的價格在韓式料理店應該吃不到吧？XD

話說那天來吃早餐時，雖然整間店只有我和老公在內用，但外帶包子的人還真不少！韓國老闆真的很用心經營，像是包子、油豆腐、百頁肉捲和蛋餃都是他親手做的，泡菜也是自己醃製的，而餛飩則是由老闆娘親手包好。我和老闆聊了一會兒，他說每天凌晨兩點就起來做包子！這麼認真的態度真的讓人好佩服，也非常值得支持！

店家資訊

店名：辛家食堂

地址：台中市北區五義街196號

營業時間：06:00-13:00

電話：04-2206-6898

延伸連結： 中國醫附近新開的，生意超好要排隊！➜ 彩碗-五義店 中國醫附近的日式拉麵店 ➜ 盡心亭 近中國醫我超愛的韓式烤肉店 ➜ 火板大叔