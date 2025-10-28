基隆正濱漁港美食推薦！河豚很多 在防空洞裡面吃飯，義大利麵、窯烤披薩都有。

基隆正濱漁港防空洞餐廳「河豚很多」話題爆紅！在洞窟裡吃義大利麵、窯烤披薩超特別，到北海岸必訪的特色美食景點。

想在防空洞裡吃義大利麵、看海景？位於基隆正濱漁港的特色餐廳「河豚很多」，以老屋改造結合創意料理成為當地人氣打卡景點。這裡不僅能近距離欣賞「彩色屋」美景，還能在洞窟裡享受義式美食，獨特體驗讓旅客趨之若鶩。





基隆正濱漁港美食「河豚很多」在防空洞裡吃飯超酷！

「河豚很多」的建築可追溯至日治時期，原為港邊的防空洞，創辦人以保留歷史痕跡的方式重新設計，將冷峻岩壁與木質家具結合，營造出懷舊又溫暖的氛圍。主要用餐地方在餐廳後方的「洞窟用餐區」保留原始岩壁紋理，搭配柔和燈光，讓人彷彿穿越時空。





基隆正濱漁港「河豚很多」窯烤披薩、海鮮義大利麵必吃！

「河豚很多」餐廳主打義式料理，並使用基隆漁港直送的海鮮入菜，讓義大利麵、燉飯都帶有鮮甜海味。人氣招牌包括「明太子鮭魚奶油細麵」與「蒜味清炒海鮮義大利麵」，前者濃郁滑順、奶香滿溢，後者清爽帶蒜香，凸顯海鮮原味。若想嚐點不同，「日落海味燉飯」用料豐富、湯汁濃郁；同時也有窯烤披薩可以選擇。





在歷史中用餐的浪漫體驗！北海岸必訪特色餐廳

「河豚很多」將歷史建築轉化為創意美食空間，讓遊客不僅能嚐到義式料理的美味，也能感受港邊的懷舊氣息與洞窟的神秘氛圍。由於餐廳假日常滿座，建議事先預約。若你想在正濱漁港找一處結合海景、美食與故事的餐廳，「河豚很多」絕對是首選。





河豚很多 特色整理

位於基隆正濱漁港，防空洞改建而成

主打海鮮義大利麵與窯烤披薩

採用基隆漁港新鮮漁獲，風味鮮甜

寵物友善、可預約、環境充滿歷史感

基隆正濱漁港美食 河豚很多

地址：基隆市中正區正濱路88號

營業時間：11:30–15:30, 17:00–20:30；週二公休

基隆正濱漁港美食 河豚很多 推薦菜單

推薦菜單：白酒蛤蜊多多手工寬麵 $290、日落海味燉飯 $350、套餐加價 $70

