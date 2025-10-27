爆量香菜比薩 炸雞！堤諾比薩爆量香菜3大新品，反香菜者直呼可怕。

香菜控又有新品吃了！近期香菜大勢崛起，不只有香菜洋芋片，還有超獵奇的香菜霜淇淋、香菜氣泡水，在社群上不斷掀起話題，反香菜聯盟大喊崩潰之外，就連香菜控都覺得世界瘋成香菜的樣子。堤諾比薩再度出招，推出全新「爆量香菜系列」，以香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞、香菜氣泡飲三款限定新品挑戰味蕾極限。這波「香菜風暴+1」不只在餐桌上綠意盎然，也在社群掀起激戰，「邪教還是真理」成為網友熱議焦點。





堤諾比薩爆量香菜！比薩、炸雞、氣泡水創意上桌

堤諾這次靈感來自網路上持續延燒的「香菜宇宙」，觀察到「#香菜」貼文暴增兩倍，決定以義式料理重新詮釋這股草香浪潮。「香菜牛腹脅比薩」以厚片餅皮鋪滿香菜與特製香菜醬，再搭配炙烤牛五花、珍珠乳酪與煙燻辣椒粉，創造出罪惡卻又清新的衝突口感；「香菜脆脆炸雞」以酥香外皮包裹多汁雞肉，再佐上特調香菜醬與新鮮香菜點綴，香氣層層堆疊；最後以「香菜氣泡飲」收尾，青檸與薄荷的微酸中帶著草香，清爽又解膩。





香菜控套餐限定登場

堤諾更貼心推出「香菜控個人套餐」，一次集結三大新品，從主餐、開胃菜到飲品通通香菜滿載，特價469元即可享有。活動期間只要在堤諾官方Facebook指定留言並標註好友，還有機會抽中免費再吃一輪香菜套餐。香菜信徒的綠色盛宴自10月30日至11月30日限時開賣，全台11家門市同步開跑，想挑戰草香魅力的人，千萬別錯過。



堤諾比薩 爆量香菜系列新品

活動期間：2025年10月30日至11月30日

販售地點：堤諾比薩門市限時販售。

香菜控個人套餐：特價469元（原價559元）。

套餐內容：香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞、香菜氣泡飲各一份。

於官方Facebook留言並標註好友，可抽免費香菜套餐乙份。



堤諾比薩 香菜系列新品特色

1、香菜牛腹脅比薩（10吋厚片）／售價300元

以爆量香菜搭配特調香菜醬，清香中帶微酸爽口，炙烤牛五花的油香與草香交錯，創造罪惡又清新的口感。

2、香菜脆脆炸雞／售價159元

經典炸雞全面升級，金黃外皮包裹多汁雞肉，搭配特製香菜醬與新鮮香菜點綴，香氣層次豐富。

3、香菜氣泡飲／售價100元

以青檸與薄荷為基底加入香菜碎與氣泡水，帶出微酸清爽的草香風味，如同一口綠色旋風。

4、香菜控個人套餐／特價469元（原價559元）

一次集結三大新品「香菜牛腹脅比薩」、「香菜脆脆炸雞」、「香菜氣泡飲」，從主餐到飲品通通綠到底，香菜控必收。





香菜控一定要知道的香菜獵奇零食、甜點！

