搭捷運到呼叫音樂節！新北大都會50攤市集，田馥甄 告五人42組卡司嗨翻。

一年一度的「呼叫音樂節」終於回歸台灣！今年於11月1日至11月2日週末熱鬧登場，集結音樂、文創、美食三大主題，打造「不只聽歌」的多重體驗。現場有50家攤位進駐，從文青手作到人氣美食一次滿足。更有OPPO、海尼根星銀與Red Bull熱力助陣，讓樂迷能邊聽歌邊吃美食、再舉杯暢飲，在微風吹拂下盡情享受秋日音樂氛圍。今年舞台全面升級、卡司堅強，無論是吃貨還是聽團仔，都能在這裡找到屬於自己的節奏。





呼叫音樂節回歸台灣新北！四大舞台田馥甄、告五人42組卡司開唱

本屆呼叫音樂節祭出「好喜歡舞台」、「大寶藏舞台」、「是真愛舞台」與「有夠棒舞台」四大主題舞台分散在各角落，42組音樂人連番登場，從白天唱到黑夜、氣氛嗨翻全場。整座園區被音浪與燈光點亮，走到哪裡都是派對現場。雙天后陳綺貞、田馥甄壓軸開唱，人氣樂團麋先生與告五人也將登台，打造連續兩天的狂歡派對，讓大家在音樂中釋放壓力、盡情呼喊，迎接秋天最High週末。





三大品牌助陣！OPPO演唱會神機免費體驗

「呼叫音樂節」今年找來三大品牌共同打造最潮現場。OPPO成為「官方唯一指定拍照手機」，邀粉絲用Find X9系列捕捉屬於自己的閃耀瞬間；現場設有互動拍照區與任務挑戰，還有機會抽中限定好禮。想解渴？海尼根星銀帶來清爽口感啤酒，讓樂迷暢飲不停；Red Bull則推出買三送一活動與全新白桃風味飲品，再加上能量調飲限定販售，保證讓大家精神滿滿，一路嗨到壓軸舞台。



超過50攤市集潮齊聚！就在新北大都會逛

今年的呼叫音樂節不只好聽更好逛，超過50家品牌與手作攤位齊聚。「CERES Parfums」、「KO HA」帶來香氛與選物新提案，「瞎覓手染」、「Jog Your Memories」則以手工染布、編織與植物染打造個性風格。現場還能體驗超人氣「攏來拍拍貼機」，留下最潮紀念照。不只如此，只要購票並追蹤官方Instagram留言參加，就有機會抽中CENTURION百夫長「愛黛兒」14吋行李箱，為旅人們加碼一份驚喜。





美食市集大集結！

呼叫音樂節怎麼能少了吃！今年市集集結台、韓、日、法等異國美食，從「繼光香香雞」的酥脆炸雞，到「春日糖餅」與「綺樂燒」的日式小吃通通到齊。想吃牛肉的話，有「酿牛」乾式熟成牛香氣逼人。飲料則是有「老楊紅茶」、「肥貓冬瓜茶」、「冰冰蹦蹦」沁涼登場。甜點控更不能錯過「FÂN Pâtisserie」法式甜點與「青玥梅酒」微醺組合。邊聽音樂邊吃邊逛，一整天都能滿足五感享受。



新北大都會 呼叫音樂節The Calling活動

日期：2025年11月1至2日

時間：12:00-22:00

地點：新北市大都會公園



新北大都會 呼叫音樂節售價

盲鳥雙日 NT$1,980(Sold out)

早鳥雙日 NT$3,380(Sold out)

預售單日 NT$2,380(熱賣中)

預售雙日 NT$3,980(熱賣中)



新北大都會 呼叫音樂節演出陣容

陳綺貞、田馥甄、魏如萱、告五人、老王樂隊、甜約翰、VH、I Mean Us、HUSH、麋先生、蘇珮卿、Tizzy Bac、回聲樂團、柯智棠、康士坦的變化球 KST、Hello Nico、恐龍的皮、黃珍瑋、JADE、南西肯恩、好樂團、hue、庸俗救星、Andr、吳獻、莉莉周 她說、Who Cares 胡凱兒、公館青少年、LAWA、A Root同根生、百合花、楊肅浩、黄宇寒 Han、眠腦、泥灘地浪人、芒果醬 Mango Jump f.洞基里斯的弦樂大復仇、倒車入庫R.I.G、固定客、DIZLIKE、PISCO、高真 TRU、王嘉儀 Sophy Wong



呼叫音樂節活動亮點整理

四大主題舞台熱力開唱

「好喜歡舞台」、「大寶藏舞台」、「是真愛舞台」、「有夠棒舞台」一次登場。

42組藝人演出，包含陳綺貞、田馥甄、麋先生、告五人等人氣卡司。



品牌互動體驗好拍又好玩

OPPO：現場設情境拍照區、Find X9系列體驗、互動任務抽限定週邊。

海尼根星銀：清爽輕盈啤酒暢飲，打造最Chill微醺時刻。

Red Bull：推出買三送一優惠，全新白桃風味登場，能量調飲限量販售。



潮流文創品牌與手作市集

超過50家品牌攤位集結，包括「CERES Parfums」、「KO HA」、「NON」、「AUCB」。

特色手作如「瞎覓手染」、「Jog Your Memories」，還有「攏來拍拍貼機」拍貼體驗。



美食市集吃遍異國風味

台灣代表：「繼光香香雞」、「老楊紅茶」、「肥貓冬瓜茶」。

韓日人氣：「春日糖餅」、「韓式半半熱狗」、「綺樂燒」、「極-KIWAMI-屋台」。

甜點酒飲：「FÂN Pâtisserie」法式甜點、「青玥梅酒」、「冰冰蹦蹦」。



限時抽獎與特別活動

購票並追蹤官方Instagram留言參加抽獎。

獎品：CENTURION百夫長「愛黛兒」14吋行李箱，共20名。

抽獎時間：2025年11月1日至11月2日現場抽出。





