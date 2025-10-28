包證有票！奇美博物館×捷絲旅台南虎山館聯手推埃及法老住房專案，含門票餐飲抵用券與高鐵優惠。

2025年最受矚目的文化盛事，莫過於奇美博物館的國際特展《埃及之王：法老》，該展覽引發全台藝文熱潮，開賣首日創下10萬張早鳥票於1小時內搶購一空的驚人紀錄。對於許多尚未購票的民眾而言，如何順利觀展成為一大課題，而位居奇美博物館最近地理優勢的捷絲旅台南虎山館，為此規劃了結合住宿與觀展的深度文化之旅。



奇美博物館聯手大英博物館 揭秘千年古埃及

此次《埃及之王：法老》特展是奇美博物館與大英博物館攜手合作的成果，被譽為台灣史上規模最大，文物最珍稀的埃及古文明展。展覽內容極具專業性與權威性，規劃七大主題深入探索法老的多重面貌，精選橫跨3000年的280件珍貴古物，內容包含稀有的陪葬珍品，宏偉的巨石雕像，以及精緻的金飾珠寶等，旨在完整呈現古埃及的權力象徵與藝術之美，帶領觀眾揭開世界偉大文明的神祕面紗。



台南住宿搶佔先機 捷絲旅推「免預約」門票專案

面對一票難求的盛況，距離奇美博物館最近的捷絲旅台南虎山館，憑藉其地點專業性，即日起至2026年12月30日推出了「埃及法老．千年秘旅住房專案」。此專案最大的亮點在於提供了奇美博物館《埃及之王：法老》特展的實體門票，讓旅客無需上網預約日期，在展覽期間內均可持票，依現場人流安排入場，大幅提升了旅程的彈性與便利性。



深度藝文之旅 四人同行每人千元起

此專案內容設計適合家庭或朋友共遊，以兩天一夜四人家庭房型為主，專案價4999元起，平均每人僅需1250元起。旅客可依據自身需求，選擇「鼓趣客房」，「鼓迎家庭客房」或「鼓欣家庭客房」三種房型之一，專案內容直接包含4張特展門票。門票適用於每週一，週二，週四至週日，觀展前民眾仍須留意奇美博物館官網公告的休館日或特殊活動日。



平日入住加碼優惠 高鐵最低78折

為了提升旅客的整體住宿體驗，選擇於平日入住的旅客，捷絲旅台南虎山館將額外贈送500元的捷食藝餐飲抵用券，可用於折抵館內的早餐或其他餐飲消費。此外，若旅客有長途交通需求，加購高鐵票可享最低78折起的優惠，為這趟跨越3000年的文化之旅，提供了兼具便利性與可信度的住宿選擇。



埃及法老．千年秘旅住房專案

活動時間：即日起至2026年12月30日

活動內容：

・入住兩天一夜每晚4,999元起，四人家庭房三款房型可選。

・含奇美博物館《埃及之王：法老》特展門票四張，免預約即可入場。

・平日入住贈500元捷食藝餐飲抵用券，可折抵早餐或館內餐飲。

・加購高鐵票享最低78折起優惠。

捷絲旅台南虎山館

地址：臺南市仁德區文華路二段300號

