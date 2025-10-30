追劇良伴×搭餐絕配×運動輔助，台酒生技麥汁什麼都搭！全素非酒精飲料 更清爽、添加異麥芽寡醣助消化，暢快好喝的健康氣泡飲~

什麼飲料最百搭？配飯喝很搭、邊看劇邊喝很搭，連運動時喝都超，那就是台酒生技的「纖麥汁」、「黑麥汁」!纖麥汁與黑麥汁都是用麥芽釀造的非酒精性飲品，喝得到爽口綿密氣泡，清新順口而且少負擔，還能補充麥芽的營養能量。而台酒生技麥汁之所以百搭，不只是因為好喝，，因為喝麥汁還能享受維持健康！纖麥汁嚴選第一道麥汁製作，添加膳食纖維與異麥芽寡醣，喝起來清爽解膩，還能維持順暢代謝，是為日常生活加分的飲料！





黑麥汁則是由精選濃淡四款黑麥芽調和，能完美展現麥芽不同烘焙程度的特色，更結合台酒生技百年傳統與德式製造工藝，平價暢飲清爽暢快!黑麥汁特別添加異麥芽寡醣，適量飲用有助於改變細菌叢生態與幫助維持消化道機能，其中原味、紅麴與烏梅口味更取得國際級的歐盟A.A.無添加三星驗證，成分單純，全家大小都能安心喝。



麥汁搭配指南:讓生活更順暢，享受輕盈感，這樣搭就對了

● 三餐配飯、放鬆追劇，必搭「纖麥汁」：爽口清甜、氣泡清新的纖麥汁，配食物一起喝超搭!每瓶添加9.9克膳食纖維，相當於一顆(約900克)高麗菜的纖維含量*，不管是澎湃大魚大肉、街邊小吃炸物甜點，還是追劇搭配的滿桌零食，只要配上台酒生技纖麥汁，就能幫助消化輕盈順暢，放心享受美食！



喝兩瓶纖麥汁，能滿足一日所需膳食纖維88%**，是忙碌外食族的飲控小幫手，也是女生們的輕盈好夥伴，想快樂用餐、通宵追劇，纖麥汁先囤起來！



● 運動咖、outdoor咖，超搭「黑麥汁」：好喝又順口的黑麥氣泡飲，含有大麥芽的營養，運動後喝一瓶，能快速補充流失的水分還有能量，讓狀態更好。原味黑麥汁更減糖25%***，輕甜不膩口，對營養攝取斤斤計較的健身朋友們，也能放心享受黑麥汁的暢快少負擔。黑麥汁的氣泡感與清爽滋味，和運動後最適合的雞胸肉、茶葉蛋等輕食超搭！沒運動的時候，黑麥汁也可以用來補充能量與活力，把自己維持在好的狀態！

● 親友歡聚的時刻，多口味的「黑麥汁」一定：三五親友歡聚時刻，必備黑麥汁!多口味而且全素，滿足每個人不同的味蕾!台酒生技黑麥汁有原味/烏梅/紅麴/桂圓四種口味，烏梅口味酸甜開胃，搭配鹹食火鍋最適合；紅麴口味使用特選紅麴、黃金比例調製，香醇又順口，甘潤清甜的桂圓口味，好喝又溫潤養顏!原味黑麥汁則是減糖25%***健康少負擔，讓歡聚暢飲更輕鬆。



黑麥汁獨特添加異麥芽寡醣，是補充膳食纖維的來源，能幫助維持消化道機能，而紅麴/烏梅/原味三種口味更榮獲A.A.無添加三星驗證，大人小孩都更能放心喝、享受歡聚的美好時光。



囤貨必看！台酒生技纖麥汁、黑麥汁，現正熱烈特惠中

不管是吃美食、追劇、運動健身還是親友歡聚，台酒生技麥汁系列最百搭！大人小孩都愛喝的健康氣泡飲、居家必備飲料就是它!現在到台酒購物網一次買整組(6入)好超值，買整箱24入更划算；等不及網購送貨、想隨買隨喝的朋友，到全聯、家樂福、大全聯、台酒便利店實體通路就能入手!暢飲美味與健康，就是現在~

纖麥汁：https://eshop-ttl.com/shopeefiber

黑麥汁系列：https://eshop-ttl.com/C4malzcc



備註：

*膳食纖維含量來源為衛福部-食品營養成分資料庫。

**以衛福部國人膳食營養素參考攝取量第八版，31-50歲男性與女性平均參考攝取量 22.5 公克為參考值。

***相較於同系列紅麴口味，原味黑麥汁減糖25%。