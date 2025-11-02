晶華蟹宴限時回歸！大閘蟹、處女蟳、鱈場蟹一次吃遍，懂吃老饕搶訂秋冬最強鮮味。

秋風起、蟹味濃，台北晶華酒店自即日起至12月31日推出「晶華蟹宴」，邀饕客盡享秋季最迷人的海味盛典。此次活動由中餐廚藝總監鄔海明領軍，結合粵、滬、川、台等多元料理手法，精選大閘蟹、沙公沙母、處女蟳與北海道鱈場蟹，從經典到創新皆展現秋蟹的極致風華。





經典重現新創意 晶華軒推出多道極鮮蟹饌

年年人氣不墜的晶華軒，今年在「大閘蟹粉拌麵」、「花雕凍毛蟹」等經典之外，再以多道新菜開啟味蕾驚喜。「魚子蟹膏凍」以蟹殼滷水為底，結合蟹黃、蟹膏與蟹粉層疊出晶瑩立方體，頂層綴以魚子醬，口感細膩奢華。「蟹肉布甸」將傳統蔥薑炒蟹化為冷盤，蟹肉與蔥薑融合後搭配蟹膏冰淇淋，最後以陳皮絲收尾，味道清香雅緻。



另一道「金蟬鳳翼」則以大閘蟹蟹粉鑲入去骨雞翅，刷上特調脆皮水後靜置風乾，再以熱油淋炸三分鐘，外皮金黃油亮、蟹香濃郁。「霸王蟹甲」更以沙公蟹肉與大閘蟹粉拌炒調味後鑲入蟹蓋油炸，搭配銀器盛盤，香酥與鮮嫩兼具，讓整場蟹宴更具儀式感。



松葉蟹佛跳牆 湯香濃郁演繹頂級奢饗

今年全新推出的「松葉蟹佛跳牆」堪稱鎮宴之作，以豬腳、土雞、冬筍為湯底，搭配乳鴿、火腿、黨參與日本皇冠吉品鮑、黃魚花膠等珍稀食材，細火慢燉八小時後加入松葉蟹腳提鮮，湯頭清潤而底蘊豐厚。

另一道「上湯沙公伊麵」則以重達1公斤以上的斯里蘭卡沙公入菜，蟹肉香氣融入上湯芡汁，麵條吸附蟹香，口口鮮甜。還有「芝士海鮮蟹肉盞」以沙公蟹肉、干貝、蝦仁與起司奶香交融，口感濃郁滑順。餐後再以「乾清紅棗燉雪蛤」甜湯收尾，滋潤暖身。



蘭亭餐廳打造秋蟹四重奏 融合滬、川、台式風味

位於21樓的蘭亭餐廳則以滬菜為主軸，融合川式香辣與台式溫潤，打造多層次的秋蟹饗宴。「麻油處女蟳麵線」以黑麻油、老薑、米酒煨煮出湯頭香濃、蟹肉細甜的暖心滋味。「宮保滑蛋處女蟳」則以川味辣香搭配滑蛋柔嫩，展現辛香與鮮蟹的對比魅力。「醬爆沙公年糕」融合黑豆瓣醬與蟹香，鹹甜兼具。「勁蒜炒沙公」則以炸蒜與老母雞湯煨煮，層層香氣堆疊出秋蟹最迷人的深邃風味。

鱈蟹季壓軸登場 跨餐廳極鮮風味再升級

大閘蟹季結束後，晶華酒店將於12月1日至2026年1月31日接續推出「鱈蟹季」，嚴選北海道鱈場蟹於晶華軒、蘭亭、泉源閣與Robin’s鐵板燒同步登場。從「極品鱈場蟹三吃」、「鱈場蟹泡飯」到「鹽蒸鱈場蟹腳」，展現跨國界的秋冬海味。





晶華蟹宴、鱈蟹季

活動時間：

・晶華蟹宴：即日起至2025年12月31日

・鱈蟹季：2025年12月1日至2026年1月31日

活動內容：

台北晶華酒店於晶華軒與蘭亭餐廳推出「晶華蟹宴」，主打大閘蟹、沙公、松葉蟹、處女蟳等秋季珍味，結合粵、滬、川、台料理手法，呈現多層次蟹饌風味。12月起再推出「鱈蟹季」，嚴選北海道鱈場蟹，於晶華軒、蘭亭、泉源閣與Robin’s鐵板燒跨餐廳登場，單點佳餚每道360元起。

訂位(店家)資訊：

・線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei

・電話：02-2521-5000轉3236、專線：02-2567-7898

・地址：台北市中山北路2段39巷3號

想知道還有哪些秋冬必吃料理？往下看，下一站的美味地圖正在展開

推薦閱讀：文華Café午間套餐全新升級！平日午間千元享用頂級主餐與沙拉吧吃到飽、週末升級帝王蟹海鮮吧。

推薦閱讀：2025台北9大秋蟹美食地圖！清蒸大閘蟹、奢華帝王蟹與濃醇沙公，優惠套餐與訂位資訊一次看。

推薦閱讀：W飯店紫艷秋蟹開吃！清蒸大閘蟹、酒香米粉湯與蟹肉煎包，老饕必吃推薦。