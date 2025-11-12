11月30日前吃爆半價生蠔，東京虎之門新開店8TH SEA OYSTER Kitchen生蠔雞尾酒配松露、魚子醬太奢華。

海鮮控有福了！東京虎之門有間知名生蠔新開店，開幕期間有生蠔半價優惠，另外擺盤精緻、食材嚴選的店很值得放入東京美食名單。

想在東京大啖生蠔，又不想花大錢？東京虎之門的「8TH SEA OYSTER Kitchen」全新開幕，推出限時半價優惠！11月30日前都能以超划算的價格品嚐新鮮的生蠔料理。

8TH SEA OYSTER Kitchen

8TH SEA OYSTER Kitchen隸屬於日本生蠔界的領頭羊General Oyster，一般的生蠔淨化只使用紫外線殺菌的海水，但該企業使用從富山灣抽取的海洋深層水，讓生蠔經過48小時以上的流水淨化，每年銷售超過620萬顆，安全性和品質絕對有保證。8TH SEA OYSTER Kitchen位於剛開幕的「虎之門Alcea Tower」1樓美食廣場「TORANOMON MARCHÉ」內，地理位置超級方便，就在赤坂虎之門綠道附近。店內採用開放式廚房設計，除了可以透過美食廣場的共用座位使用手機點餐外，廚房還特別設置了8個吧台座位和4張專屬桌位，午餐時段還提供外帶商品，非常方便！

▲2025年11月4日8TH SEA OYSTER Kitchen在「虎之門Alcea Tower」1樓美食廣場正式開幕。





蟹味噌

價格為759日圓，濃郁的蟹味噌和紅楚蟹肉，堪稱絕配！

▲鮮美的蟹膏製成，搭配一旁的麵包相當美味，店內必點美食之一。





生蠔與白子魚、青辣椒義大利麵

價格1,859日圓，以油底醬汁完美提煉出生蠔和白子魚的鮮味，再加上青辣椒，營造出成熟的風味。

▲以油底醬汁完美提煉出生蠔和白子魚的鮮味，麵條也相當彈牙。





生蠔雞尾酒6顆

價格3,190日圓，這道菜超級奢華！主打三種不同風味的生蠔，包括柑橘果凍配魚子醬、烤牛肉配松露醬、鮮魚配馬斯卡彭起司，光是聽起來就讓人流口水！

▲主打三種不同風味的生蠔，包括柑橘果凍配魚子醬、烤牛肉配松露醬、鮮魚配馬斯卡彭起司。





煙燻馬鈴薯與生蠔沙拉（附半熟蛋）

價格為759日圓，使用北海道十勝產的馬鈴薯和煙燻起司，再搭上以生蠔醬油快煮的生蠔，風味獨特。

▲北海道十勝產的馬鈴薯和煙燻起司，再搭上以生蠔醬油快煮的生蠔，海鮮和起司控難以抗拒。





橄欖醃漬生蠔

價格979日圓，用生蠔醬油和香草醃漬出的生蠔，超適合配酒！

▲生蠔醬油和香草醃漬出的生蠔，配上白酒超對味。





和牛胸腹肉與生蠔燉飯

價格2,079日圓，這道餐點融合了和牛胸腹肉（肩胛里肌）的濃郁鮮味與生蠔的海洋香氣，絕對會讓你一口接一口，停不下來！8TH SEA OYSTER Kitchen還推出了專為生蠔設計的原創葡萄酒品牌「CACCCI」，共有四款風味：

1.Sauvignon Blanc：清爽辛口白酒，4,059日圓

2.Chardonnay：豐富口感白酒，4,059日圓

3.Cabernet Sauvignon：香料風味紅酒，4,059日圓

4.Rosé：清新口感玫瑰紅酒，4,059日圓

每款都提供杯裝（759日圓起）和酒瓶裝（2,970日圓起），可以依照個人喜好和預算選擇。

▲融合了和牛胸腹肉的濃郁鮮味與生蠔的海洋香氣，絕對會讓你一口接一口。





限時開幕優惠——牡蠣半價！

最令人興奮的是開幕紀念優惠！即日到11月30日期間，店內推出超殺優惠：4顆生蠔原價2,156日圓，特價僅1,100日圓，想要大啖生蠔的朋友，千萬別錯過！就算錯過，這也絕對是喜愛海鮮生蠔的饕客必訪。

▲2025年11月4日8TH SEA OYSTER Kitchen在「虎之門Alcea Tower」1樓美食廣場正式開幕。



▲全新開幕，店內裝潢也相當簡潔，放進東京美食名單吧。





8TH SEA OYSTER Kitchen 虎之門店 餐廳資訊

地址：東京都港區虎之門2丁目2番3號 虎之門Alcea Tower 1樓

營業時間：11：30～22：00（最後點餐 21：00）

座位數：12個位置

公休日：無

官方網站

※本店位於美食廣場內，恕不接受預約。







