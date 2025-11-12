11月30日前吃爆半價生蠔，東京虎之門新開店8TH SEA OYSTER Kitchen生蠔雞尾酒配松露、魚子醬太奢華。

海鮮控有福了！東京虎之門有間知名生蠔新開店，開幕期間有生蠔半價優惠，另外擺盤精緻、食材嚴選的店很值得放入東京美食名單。
想在東京大啖生蠔，又不想花大錢？東京虎之門的「8TH SEA OYSTER Kitchen」全新開幕，推出限時半價優惠！11月30日前都能以超划算的價格品嚐新鮮的生蠔料理。
8TH SEA OYSTER Kitchen
8TH SEA OYSTER Kitchen隸屬於日本生蠔界的領頭羊General Oyster，一般的生蠔淨化只使用紫外線殺菌的海水，但該企業使用從富山灣抽取的海洋深層水，讓生蠔經過48小時以上的流水淨化，每年銷售超過620萬顆，安全性和品質絕對有保證。8TH SEA OYSTER Kitchen位於剛開幕的「虎之門Alcea Tower」1樓美食廣場「TORANOMON MARCHÉ」內，地理位置超級方便，就在赤坂虎之門綠道附近。店內採用開放式廚房設計，除了可以透過美食廣場的共用座位使用手機點餐外，廚房還特別設置了8個吧台座位和4張專屬桌位，午餐時段還提供外帶商品，非常方便！
蟹味噌
價格為759日圓，濃郁的蟹味噌和紅楚蟹肉，堪稱絕配！
生蠔與白子魚、青辣椒義大利麵
價格1,859日圓，以油底醬汁完美提煉出生蠔和白子魚的鮮味，再加上青辣椒，營造出成熟的風味。
生蠔雞尾酒6顆
價格3,190日圓，這道菜超級奢華！主打三種不同風味的生蠔，包括柑橘果凍配魚子醬、烤牛肉配松露醬、鮮魚配馬斯卡彭起司，光是聽起來就讓人流口水！
煙燻馬鈴薯與生蠔沙拉（附半熟蛋）
價格為759日圓，使用北海道十勝產的馬鈴薯和煙燻起司，再搭上以生蠔醬油快煮的生蠔，風味獨特。
橄欖醃漬生蠔
價格979日圓，用生蠔醬油和香草醃漬出的生蠔，超適合配酒！
和牛胸腹肉與生蠔燉飯
價格2,079日圓，這道餐點融合了和牛胸腹肉（肩胛里肌）的濃郁鮮味與生蠔的海洋香氣，絕對會讓你一口接一口，停不下來！8TH SEA OYSTER Kitchen還推出了專為生蠔設計的原創葡萄酒品牌「CACCCI」，共有四款風味：
1.Sauvignon Blanc：清爽辛口白酒，4,059日圓
2.Chardonnay：豐富口感白酒，4,059日圓
3.Cabernet Sauvignon：香料風味紅酒，4,059日圓
4.Rosé：清新口感玫瑰紅酒，4,059日圓
每款都提供杯裝（759日圓起）和酒瓶裝（2,970日圓起），可以依照個人喜好和預算選擇。
限時開幕優惠——牡蠣半價！
最令人興奮的是開幕紀念優惠！即日到11月30日期間，店內推出超殺優惠：4顆生蠔原價2,156日圓，特價僅1,100日圓，想要大啖生蠔的朋友，千萬別錯過！就算錯過，這也絕對是喜愛海鮮生蠔的饕客必訪。
8TH SEA OYSTER Kitchen 虎之門店餐廳資訊
地址：東京都港區虎之門2丁目2番3號 虎之門Alcea Tower 1樓
營業時間：11：30～22：00（最後點餐 21：00）
座位數：12個位置
公休日：無
官方網站
※本店位於美食廣場內，恕不接受預約。
東京美食控的口袋名單
推薦閱讀：肉肉控有福了！關西超人氣燒肉吃到飽名店「力丸」竟然插旗池袋，A4、A5和牛吃到飽CP值爆表。
推薦閱讀：世界第一間法國頂級巧克力旗艦店在東京高輪開幕，推出鵝肝搭配巧克力的夢幻組合。
推薦閱讀：麵包控請注意！紐約人氣百大麵包店THE CITY BAKERY高輪店新開幕，邊吃麵包邊看彩虹大橋。
推薦閱讀：東京車站拉麵街新店開幕，人氣YouTuber HIKAKIN監製味噌拉麵「MISOKIN」獨家首發。