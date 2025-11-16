礁溪美食餐廳5間推薦！從摩洛哥風庭院、森林系景觀餐廳到海鮮定食與爐端燒香魚，精選五間礁溪必吃餐廳，一次帶你掌握最新話題與必訪亮點。

礁溪美食餐廳5間推薦，從異國風到在地味全都有！想拍照打卡必去摩洛哥風庭院的「蒔花咖啡」、被譽為森林系度假秘境的「山穀裏」、一人也能吃辦桌菜的「拾松辦桌小吃」、巷弄內充滿驚喜的日式爐端燒「銀蕨和洋屋」，以及以海鮮定食爆紅的「里海咖啡」。不論你是情侶約會、家族出遊，或想品嚐在地料理，這五間都能一次滿足。



▲礁溪美食餐廳5間推薦！海鮮餐廳吃這間、爐端燒香魚必點，森林系餐廳、摩洛哥風庭院超好拍。



礁溪美食餐廳推薦「蒔花咖啡」摩洛哥風庭院超美

宜蘭礁溪人氣咖啡廳「蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More」以摩洛哥風庭院建築吸引網友朝聖，不限時、低消親民、附設停車場，成為度假系跑咖必訪熱點；如果大家不知道連假該去哪裡，想體驗北非摩洛哥度假風情，現在就趕緊一起來看看吧。



▲隱身於宜蘭礁溪田野間的「蒔花咖啡」，以純白建築與北非摩洛哥風格設計掀起話題。



▲ 「蒔花咖啡」低消僅需一杯飲品或一份餐點，內用如果沒有客滿則不限時。

礁溪美食餐廳推薦「山穀裏」森林系餐廳

宜蘭又多一處夢幻打卡新地標！位於礁溪鄉林尾路的「山穀裏The Valley Kitchen」，以歐法鄉村風格建築與壯闊的山谷景觀聞名，結合自然生態與手作料理，打造出讓人一踏入就能放慢步調、感受寧靜的療癒空間。鄰近知名景點抹茶山及林美石磐步道，無論是週末約會、家庭出遊或與毛小孩同行，都是完美選擇。



▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。



礁溪美食餐廳推薦「拾松辦桌小吃」一人也能吃辦桌菜

想一次嚐遍宜蘭經典辦桌菜？位於礁溪的「拾松辦桌小吃」就是饕客的首選。主打超過20道開胃涼菜與多樣宜蘭手路菜，「拾松」成功將辦桌文化融入現代用餐氛圍，從西魯肉、糟餅、卜肉到糕渣，通通能在一間店品嚐到。無論是當地人還是外地旅客，這裡都是感受宜蘭風味的必訪餐廳。



▲ 「拾松辦桌小吃」目前在宜蘭市、礁溪與羅東皆有分店，甚至進軍新北新店地區。



▲其中「秘傳西魯肉」湯頭濃郁、蛋酥香氣迷人，是許多在地人推薦的招牌。





礁溪美食餐廳推薦「銀蕨和洋屋」爐端燒香魚必吃

位於宜蘭礁溪巷弄內的「銀蕨和洋屋」，於近期一開幕便吸引不少人先去嚐鮮。「銀蕨和洋屋」是一間低調卻充滿驚喜的日式餐廳。這邊不僅可以吃到慢工出細活的爐端燒，還有炸豬排咖哩飯、烏龍麵等多種定食料理，價格親民、氛圍溫馨，迅速成為在地人與遊客的美食口袋名單。



▲ 宜蘭礁溪日式料理推薦「銀蕨和洋屋」可以吃到慢工出細活的爐端燒。



▲ 旅行途中想找個地方慢下腳步，礁溪巷弄美食「銀蕨和洋屋」都是絕佳選擇。





礁溪美食餐廳推薦「里海咖啡」根本是海鮮餐廳

當咖啡廳不只是賣咖啡，竟然連各種海鮮定時都有！宜蘭礁溪美食「里海咖啡」被稱作不務正業的咖啡廳不是沒有原因，隱身於田野之間，這家外表溫柔的木屋餐廳，實則是許多饕客心中的「礁溪海鮮定食天花板」。每日現流漁獲，轉化為一套套精緻飽足的日式定食，不只吸引在地居民，也成為外地旅人來訪宜蘭的美食重點站。



