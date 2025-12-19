▲大阪平價居酒屋！串炸田中 8元串燒，東京、名古屋都有，狂嗑整盤也不傷錢包。

大阪平價居酒屋「串炸田中」8元串燒必吃！年底前搶吃爆紅大蒜內臟串，元旦後由味噌、柚子新品接棒，全日分店同步優惠，跨年遊日省錢必衝。

串燒只要39日圓！大阪平價居酒屋「串炸田中」東京、名古屋都有分店，對於喜愛到日本旅遊的台灣民眾來說，可千萬別錯過。「串炸田中」為了慶祝旗下人氣商品「無限大蒜內臟串」獲選日經MJ「2025年熱銷商品排行榜」，特別宣布展開大規模的感恩祭活動。在物價齊漲的年度，品牌逆勢推出超有感的「39日圓」感謝價，換算台幣不到8元，大家去日本一定要來這體驗看看吧。



▲串燒只要39日圓！大阪平價居酒屋「串炸田中」東京、名古屋都有分店（串カツ田中ホールディングス 提供）



▲源自於大阪的「串炸田中」目前在日本全國擁有超過兩百家分店，從熱鬧的東京新宿到名古屋，都能見到其標誌性的紅白招牌（串カツ田中ホールディングス 提供）

大阪平價居酒屋「串炸田中」8元串燒必吃！

源自於大阪的「串炸田中」目前在日本全國擁有超過兩百家分店，從熱鬧的東京新宿到名古屋，都能見到其標誌性的紅白招牌。店內遵循大阪傳統的祕傳食譜，製作出輕盈酥脆且不油膩的麵衣，搭配特製的醬汁，一串接一串停不下來。本次活動的主角，就是在開賣短短八個月內，狂賣超過1,300萬支的「無限大蒜內臟串」；以Q彈的內臟搭配濃郁的大蒜調味，濃烈而迷人的香氣被譽為搭配啤酒的神級點心。



▲大阪平價居酒屋「串炸田中」本次活動的主角，就是在開賣短短八個月內，狂賣超過1,300萬支的「無限大蒜內臟串」（串カツ田中ホールディングス 提供）



由於此商品即將在年底功成身退，串炸田中特別規劃了兩個波段的優惠。第一波從2025年12月24日開始到各店年底最後營業日，將以每串39日圓的驚喜價讓粉絲進行最後的「吃貨告別式」。接著在2026年元旦開店至1月7日期間，則由第二波新品接棒，包含新登場的「無限味噌內臟串」與「無限柚子橙醋內臟串」，同樣維持單串39日圓的優惠，讓旅客能夠一次品嚐到重口味的鹹香與清爽的果香味。



▲大阪平價居酒屋「串炸田中」特別規劃了兩個波段的優惠，首波12月24日開跑（串カツ田中ホールディングス 提供）

大阪平價居酒屋「串炸田中」東京、名古屋都有！

隨著2025年進入尾聲，「串炸田中」這次的「無限串系列」活動不僅是品牌歷史上的里程碑，更是台灣遊客規劃跨年行程時的最佳助攻。除了東京巨蛋店以外，全日本所有的串炸田中分店皆同步參與此次盛會，在這個寒冷的冬天，用最少的不傷荷包預算，與好友一同舉杯品嚐熱氣騰騰的酥脆串炸，絕對是赴日旅遊最幸福的時刻。



▲大阪平價居酒屋「串炸田中」全日本所有的串炸田中分店皆同步參與此次盛會（串カツ田中ホールディングス 提供）

第一彈：

活動時間：2025年12月24日 ～ 各店年底最終營業日

優惠品項：無限大蒜內臟串 單串 39 日圓

第二彈：

活動時間：2026年各店年初營業開始日 ～ 1月7日

優惠品項：新品 無限味噌內臟串、無限柚子橙醋內臟串 單串 39 日圓

適用店舖：日本全國串炸田中分店（東京巨蛋店不參與此活動）。

注意事項：

（1）數量有限： 每日供應數量有限，售完為止。

（2）年末年始（跨年期間）各分店營業時間可能有所變動，建議出發前至官網查詢。

（3）內用請務必遵守「禁止二次沾醬」的大阪傳統規範。

