▲東京松葉蟹吃到飽！FUJIYAMA TOKYO 狂嗑海膽壽司、鮪魚大腹，連吃2小時超過癮。

東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」狂嗑海膽壽司、鮪魚大腹，連吃2小時超過癮，是台灣遊客冬日遊日必排的高CP值盛宴。
對於熱愛日本旅遊的台灣饕客而言，冬季赴日最期待的莫過於那一口鮮甜的蟹肉。位於東京動漫聖地秋葉原的「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」，近期以強大的海鮮陣容席捲社群媒體，成為老饕間爭相傳閱的朝聖名單。這不必飛往遙遠的漁港，在東京市中心就能以平實的價格，體驗從大海直送餐桌的鮮美滋味，現在就趕緊一起來看看吧。
東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」別錯過！
交通便利性是旅遊用餐的關鍵，「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」坐落於車站出口僅一分鐘路程的黃金地段，無論是剛結束購物行程或準備前往下個景點，都能輕鬆入店享受。店內裝潢簡約而不失活力，營造出讓人能放鬆大啖美食的氛圍。店內最受推崇的頂級方案，能讓大家在兩小時內盡情掃蕩菜單上的精華。
東京松葉蟹吃到飽 FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店
地址：東京都千代田區神田作間町 1-20
營業時間：週一至週五及假日 16:00-23:00 (最後點餐時間 22:30) 週六、週日 15:00-23:00 (LO 22:30)
費用計算：吃到飽2小時每人13200日圓（含稅）；店面亦有不同時間長度的菜單選項可做選擇。
