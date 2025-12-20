▲東京松葉蟹吃到飽！FUJIYAMA TOKYO 狂嗑海膽壽司、鮪魚大腹，連吃2小時超過癮。

東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」狂嗑海膽壽司、鮪魚大腹，連吃2小時超過癮，是台灣遊客冬日遊日必排的高CP值盛宴。

對於熱愛日本旅遊的台灣饕客而言，冬季赴日最期待的莫過於那一口鮮甜的蟹肉。位於東京動漫聖地秋葉原的「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」，近期以強大的海鮮陣容席捲社群媒體，成為老饕間爭相傳閱的朝聖名單。這不必飛往遙遠的漁港，在東京市中心就能以平實的價格，體驗從大海直送餐桌的鮮美滋味，現在就趕緊一起來看看吧。



▲東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」體驗從大海直送餐桌的鮮美滋味（株式会社Globridge 提供）



▲狂嗑海膽壽司、鮪魚大腹！東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」連吃2小時超過癮（株式会社Globridge 提供）

東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」別錯過！

交通便利性是旅遊用餐的關鍵，「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」坐落於車站出口僅一分鐘路程的黃金地段，無論是剛結束購物行程或準備前往下個景點，都能輕鬆入店享受。店內裝潢簡約而不失活力，營造出讓人能放鬆大啖美食的氛圍。店內最受推崇的頂級方案，能讓大家在兩小時內盡情掃蕩菜單上的精華。



▲交通便利性是旅遊用餐的關鍵，「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」坐落於車站出口僅一分鐘路程的黃金地段（株式会社Globridge 提供）



主角松葉蟹身飽滿、肉質細緻且帶有海洋特有的鹹甜韻味，輕輕撥開蟹殼，整條完整的蟹肉入口即化。壽司菜單同樣精彩，油脂分布如大理石紋理般完美的鮪魚大腹，入口瞬間便釋放出溫潤的魚油香氣，搭配晶瑩剔透的海膽與滿溢而出的鮭魚卵軍艦，每一口都是濃郁鮮味的總匯。此外，濃郁的蟹膏甲羅燒與酥脆的蟹肉奶油可樂餅更是不可錯過的特色料理，讓蟹肉的美味以多種形態在味蕾上綻放。



▲東京松葉蟹吃到飽「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」不只有松葉蟹，還有超多海鮮料理可以選（株式会社Globridge 提供）



這場集結了松葉蟹、海膽與大腹鮪魚的餐飲體驗，不僅填飽了胃，更療癒了心靈。「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」成功將高不可攀的頂級食材轉化為人人皆可盡興品嚐的吃到飽模式，不僅在在地人間口碑極佳，更是台灣遊客體驗日本飲食文化的絕佳窗口。如果大家今年冬天準備來場豐富的東京旅行，別忘了把這家必排清單，為這段旅程劃下最鮮甜飽足的句點。



▲如果大家今年冬天準備來場豐富的東京旅行，別忘了把這家必排清單（株式会社Globridge 提供）

東京松葉蟹吃到飽 FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店

地址：東京都千代田區神田作間町 1-20

營業時間：週一至週五及假日 16:00-23:00 (最後點餐時間 22:30) 週六、週日 15:00-23:00 (LO 22:30)

費用計算：吃到飽2小時每人13200日圓（含稅）；店面亦有不同時間長度的菜單選項可做選擇。

