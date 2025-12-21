沿著左岸去散步！八里一日遊，從渡船頭老街一路玩到十三行，絕美夕陽必收藏。

週末來場八里慢旅！漫步左岸，從老街美食到十三行光影，找回週末的療癒時光！
週末若想逃離都市叢林，不妨搭上渡輪前往八里左岸，來場北台灣最經典的輕旅行！別以為八里只能單純散步、看夕陽，這條路線將深度挖掘左岸的多重面貌，從渡船頭老街酥脆的姊妹雙胞胎、挖仔尾溼地裡忙碌的招潮蟹，到十三行博物館獨具美學的清水模建築，每一站都將悄悄革新旅人對八里的既定印象。這次，跟著這份順旅提案，找到打開八里的正確方式，並在海景咖啡廳的夕陽餘暉中，感受週末最愜意的美好。
巡禮八里渡船頭老街，朝聖佘家孔雀蛤、統力雙胞胎、許家花枝燒
作為八里左岸的起點，渡船頭老街絕對是填飽肚子的最佳中繼站。想一次網羅在地經典風味，務必收藏這三間指標性老店！熱賣四十年的「佘家孔雀蛤大王」，以大火快炒鎖住海鮮鮮甜，鹹香醬汁更是讓碗碗白飯迅速秒殺；人手一袋的「統力雙胞胎」，憑藉懷舊風味與外酥內軟的口感，成為人氣最高的銅板美食；而香氣逼人的「許家花枝燒」，薄粉裹著Ｑ彈厚實的深海花枝，佐以柴魚與美乃滋，鹹甜交織的滋味也讓人欲罷不能。
佘家孔雀蛤
地址：新北市八里區渡船頭街22號
電話：02-26101286
統力雙胞胎（姐妹雙胞胎）
地址：新北市八里區渡船頭街25號
電話：02 2619 3532
許家花枝燒
地址：新北市八里區渡船頭街19號
電話：0932-916110
探訪挖仔尾自然保留區，尋找泥灘地上的招潮蟹
離開喧囂老街，相當適合租輛單車，沿著河岸自行車道騎行，靜心享受周遭綠意。說起八里最療癒的角落，絕對不能不提及淡水河口的生態秘境「挖仔尾自然保留區」。沿著蜿蜒的木棧道深入，兩旁茂密的「水筆仔」森林交織成天然的綠色隧道，彷彿進入一個奇幻世界！幽靜的景觀之外，泥灘地更顯生機勃勃，招潮蟹、彈塗魚的身影，不只是攝影迷的微距天堂，更是親子共遊不可多得的同趣時光。
挖仔尾自然生態保留區
地址：新北市八里區
走進十三行博物館，欣賞清水模建築的夢幻光影
穿過綠色隧道後，不妨轉入人文場域，為身心靈好好充電！曾獲台灣建築獎首獎的「十三行博物館」，以獨特的不規則幾何造型與清水模工法，成為八里左岸最吸睛的美學地標。灰色的傾斜牆面隨著日照流轉，充滿張力的幾何光影，每一幀都是獨具品味的質感畫面。探索史前鐵器文化的奧秘之餘，也別忘了沿著階梯，登上頂端的「鯨背沙丘瞭望台」，從高處360度俯瞰淡水河口與觀音山的遼闊，將山水之美盡收眼底。
新北市立十三行博物館
地址：新北市八里區博物館路200號
電話：02-26191313
入座Ton Up Cafe，沉浸英倫復古重機的夕陽時光
旅程的尾聲，當然要以美食、咖啡香氣收尾！座落於左岸河畔的「Ton Up Café」，有別於周邊常見的南洋度假風，以濃厚的英倫復古工業風獨樹一格。店內收藏的經典古董重機 Triumph，以及粗獷細膩的擺設風格，讓這裡不僅是重機迷的朝聖地，更是旅人休憩的絕佳角落！不妨點份豐盛排餐或義大利麵，佐以香醇的咖啡與甜點，欣賞窗外的金黃夕陽灑落河面，為八里之旅劃下老派卻浪漫的完美句點。
Ton Up Cafe 英倫復古餐廳
地址：新北市八里區觀海大道61號
電話：02-26102813
