沿著左岸去散步！八里一日遊，從渡船頭老街一路玩到十三行，絕美夕陽必收藏。

週末來場八里慢旅！漫步左岸，從老街美食到十三行光影，找回週末的療癒時光！

週末若想逃離都市叢林，不妨搭上渡輪前往八里左岸，來場北台灣最經典的輕旅行！別以為八里只能單純散步、看夕陽，這條路線將深度挖掘左岸的多重面貌，從渡船頭老街酥脆的姊妹雙胞胎、挖仔尾溼地裡忙碌的招潮蟹，到十三行博物館獨具美學的清水模建築，每一站都將悄悄革新旅人對八里的既定印象。這次，跟著這份順旅提案，找到打開八里的正確方式，並在海景咖啡廳的夕陽餘暉中，感受週末最愜意的美好。



▲別以為來八里只能吹風看夕陽！從十三行博物館獨特的幾何建築，到挖仔尾濕地靜謐的生態樣貌，都是左岸絕對不能錯過的必看亮點。（部落客：是艾思，不是火拳。）

▲八里美食同樣精彩！從渡船頭必排的銅板小吃，到氛圍滿點的景觀餐廳，多元的味蕾體驗絕對讓人驚艷。(部落客：妃靜、涵的足跡~走遍天涯）

巡禮八里渡船頭老街，朝聖佘家孔雀蛤、統力雙胞胎、許家花枝燒

作為八里左岸的起點，渡船頭老街絕對是填飽肚子的最佳中繼站。想一次網羅在地經典風味，務必收藏這三間指標性老店！熱賣四十年的「佘家孔雀蛤大王」，以大火快炒鎖住海鮮鮮甜，鹹香醬汁更是讓碗碗白飯迅速秒殺；人手一袋的「統力雙胞胎」，憑藉懷舊風味與外酥內軟的口感，成為人氣最高的銅板美食；而香氣逼人的「許家花枝燒」，薄粉裹著Ｑ彈厚實的深海花枝，佐以柴魚與美乃滋，鹹甜交織的滋味也讓人欲罷不能。





佘家孔雀蛤

地址：新北市八里區渡船頭街22號

電話：02-26101286





統力雙胞胎（姐妹雙胞胎）

地址：新北市八里區渡船頭街25號

電話：02 2619 3532

更多內容可見「妃靜」介紹：八里美食-八里姊妹雙胞胎.平價美味雙胞胎/芋頭餅，銅板美食小吃，八里渡船頭美食!





許家花枝燒

地址：新北市八里區渡船頭街19號

電話：0932-916110

更多內容可見「Reina 瑞娜」介紹：【美食】八里渡船頭淡水老街美食：許家花枝燒

▲渡船頭老街必吃美食！外酥內軟的姊妹雙胞胎、現炸Ｑ彈的許家花枝燒，都是記憶中的八里經典滋味。（部落客：妃靜、Reina 瑞娜）

探訪挖仔尾自然保留區，尋找泥灘地上的招潮蟹

離開喧囂老街，相當適合租輛單車，沿著河岸自行車道騎行，靜心享受周遭綠意。說起八里最療癒的角落，絕對不能不提及淡水河口的生態秘境「挖仔尾自然保留區」。沿著蜿蜒的木棧道深入，兩旁茂密的「水筆仔」森林交織成天然的綠色隧道，彷彿進入一個奇幻世界！幽靜的景觀之外，泥灘地更顯生機勃勃，招潮蟹、彈塗魚的身影，不只是攝影迷的微距天堂，更是親子共遊不可多得的同趣時光。





挖仔尾自然生態保留區

地址：新北市八里區

更多內容可見「是艾思，不是火拳。」介紹：八里一日遊攻略：水上、陸上、人文、生態通通玩！



▲隱身在紅樹林間的「無名碼頭」，是近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚的最佳生態教室。（部落客：是艾思，不是火拳。）

走進十三行博物館，欣賞清水模建築的夢幻光影

穿過綠色隧道後，不妨轉入人文場域，為身心靈好好充電！曾獲台灣建築獎首獎的「十三行博物館」，以獨特的不規則幾何造型與清水模工法，成為八里左岸最吸睛的美學地標。灰色的傾斜牆面隨著日照流轉，充滿張力的幾何光影，每一幀都是獨具品味的質感畫面。探索史前鐵器文化的奧秘之餘，也別忘了沿著階梯，登上頂端的「鯨背沙丘瞭望台」，從高處360度俯瞰淡水河口與觀音山的遼闊，將山水之美盡收眼底。





新北市立十三行博物館

地址：新北市八里區博物館路200號

電話：02-26191313



▲曾獲建築大獎的十三行博物館，傾斜的清水模牆面交織出幾何光影美學，是八里必訪的人文場域。

入座Ton Up Cafe，沉浸英倫復古重機的夕陽時光

旅程的尾聲，當然要以美食、咖啡香氣收尾！座落於左岸河畔的「Ton Up Café」，有別於周邊常見的南洋度假風，以濃厚的英倫復古工業風獨樹一格。店內收藏的經典古董重機 Triumph，以及粗獷細膩的擺設風格，讓這裡不僅是重機迷的朝聖地，更是旅人休憩的絕佳角落！不妨點份豐盛排餐或義大利麵，佐以香醇的咖啡與甜點，欣賞窗外的金黃夕陽灑落河面，為八里之旅劃下老派卻浪漫的完美句點。





Ton Up Cafe 英倫復古餐廳

地址：新北市八里區觀海大道61號

電話：02-26102813

更多內容可見「涵的足跡~走遍天涯」介紹：Ton Up Cafe 英倫復古餐廳 ~ 八里觀海大道景觀餐廳推薦! 超美味餐點、甜點，用餐環境舒適，有兒童遊戲區，寵物親子友善餐廳

▲「Ton Up Café」滿牆的復古安全帽與棋盤格地板，以及濃厚的英倫工業風設計，都是重機迷不可錯過的朝聖細節。（部落客：涵的足跡~走遍天涯）

▲別以為Ton Up Café只有帥氣裝潢可看，餐點實力更是不容小覷！從超好拍的英式鳥籠下午茶、香醇咖啡到用料實在的義大利麵，每一道都是滿足視覺、味覺的雙重饗宴。（部落客：涵的足跡~走遍天涯）

沿著河畔繼續玩，更多值得造訪的私房清單：

