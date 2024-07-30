塞納河流經法國首都巴黎，將巴黎分為左右岸，最後匯入英吉利海峽。相似的地理環境就如最後流入台灣海峽的淡水河左右兩岸－淡水與八里；差異就在八里不是首都，也不是象徵浪漫的代名詞，卻擁有著純樸的美好、自然的風光與歷史的底蘊。

暢遊八里左岸，僅需一輛自行車，揮灑汗水的同時，也迎著微風，賞盡八里左岸的各個景點，串連起一日遊的單車之旅。

八里景點①八里左岸自行車道：欣賞淡水河的綺麗風光

八里左岸自行車道全長約有14公里，全程沿著淡水河畔而行。其車道由木棧道、柏油路及水泥地等路面組成，無任何陡坡、斜坡，騎乘舒適。

長達14公里的自行車道，以八里渡船頭為中心分為兩段，第一段是從五股的觀音坑溪橋開始至八里渡船頭結束，騎乘距離約4公里；第二段則是從八里渡船頭開始至十三行博物館結束，騎乘距離約10公里。

若選擇騎乘全程的八里左岸自行車道，那麼沿途會行經許多景點，有五股的獅子頭觀景台涼亭、關渡橋頭、龍米河濱公園、八里左岸碼頭、八里地標藝術裝置、挖子尾自然保留區、十三行文化公園及十三行博物館等景點。將這些景點串連，就能好好遊玩八里左岸了！

八里左岸自行車道 起點：觀音溪坑橋【25.106310, 121.455831】 終點：十三行博物館【新北市八里區博物館路200號】

▲第二段自行車道的起點：八里左岸碼頭。

▲途經的一處美景。

▲八里左岸自行車道的終點：十三行博物館，照片為鯨背沙丘瞭望台。

《看更多八里左岸自行車道的風景…》

▲ 新北河濱八里左岸自行車道 10K沿途好風光

八里景點②八里水上運動中心：夏季必玩的風帆、獨木舟與SUP

八里水上運動中心的前身是八里風帆碼頭，也是由新北市政府體育局委由中華泛太平洋水域運動協會營運。其具備的休閒活動設施有獨木舟、立槳、多種類帆船（如：龍骨帆船、雷射帆船、OP帆船等），分有體驗班、學習班或自備器材只租用場地之水上活動。

進行水上體驗活動時，會有隨行人員陪同，而且全程穿著救生衣，讓怕水的體驗者也能放心大膽玩。活動的區域位於運動中心後的淡水河；因距離出海口很近，是河水匯流入海水的範圍，水已不是想像中的淡水，而是海水了。

曾經在水面無波的潭水裡玩過SUP，也曾在一波未平一波又起的大海裡體驗獨木舟與SUP。近海口的淡水河波浪就介於這兩者之間，不會太過無風無浪，也不到波浪四起，是屬於風微浪穩很適合體驗及初學者學習的水域。當然，也有可能是前去體驗的那一天，恰好遇上老天爺賞賜的好天氣。

各項項目收費標準：

帆船駕駛挑戰：1小時＄1,200／人，體驗降龍骨、升帆、換舷及掌舵。

獨木舟秘境挑戰：1小時＄750／人，兩人一船，自主操作獨木舟。

SUP站立擺拍挑戰：1小時＄900／人。

以上三種挑戰皆為4－6人成行，需提前預約，因水域受潮汐影響，故體驗時間不定。另提供多種帆船課程學習，可致電洽詢時數與費用。

▲龍骨帆船至多可搭乘6人體驗者，以引擎運作開往至航行區域，再慢慢降龍骨、升帆等體驗操作。

▲體驗龍骨帆船、看盡淡水河周圍的山川水色。

▲體驗獨木舟，可至紅樹林探索獨家秘境！

▲至於秘境長什麼樣？就請各位親自領略了。

▲在這裡玩SUP立槳，讓初學者超快上手。

《看更多關於八里水上運動中心之資訊》

▲ 八里水上運動中心 體驗龍骨帆船 乘舟探索紅樹林秘境

八里景點③挖子尾自然保留區：紅樹林 招潮蟹 彈塗魚 豐富的自然生態都在這！

挖子尾自然保留區位於近海的淡水河口，無論土質、氣候、溫度及海水的鹽分皆適合紅樹林物種之一的水筆仔生長，也造就了水筆仔成為挖子尾最優勢的物種。水筆仔喜愛生長在河海交界處，受到海水潮汐影響，其根部具有海綿狀組織，故可幫助吸收氧氣並過濾大部分的鹽分，也能防風定沙、防潮護岸，是河口地區重要的植物。

因其上述條件，當退潮時泥灘地露出，就有一大群小生物開始在泥灘中打滾了，像是招潮蟹、彈塗魚，幸運的話，還能看見黃頭鷺飛掠紅樹林間。

挖子尾自然保留區 定位【25.164306, 121.415944】

▲招潮蟹的特徵就是擁有一隻大螯，揮動大螫的動作，猶如招喚潮水，因此取為招潮蟹。

▲八里的無名碼頭是觀賞蝦兵蟹將的好地方。

八里景點④挖子尾聚落：小漁村裡的百年古厝

挖子尾聚落，其名稱挖子尾在閩南語中是指靠近水尾，也是接近淡水河尾端的地方。早年是漁村聚落，在村旁的泥灘地裡，就能撿到螺與螃蟹，當時的燒酒螺可是居民們聚集聊天的零嘴。隨著工業的區發展，加上紅樹林人工繁殖增生，不僅擠壓到泥灘地，也影響到漁產，漁村人口的外移，讓聚落變為老人與海的寧靜景緻。

挖子尾因地理環境的影響下，漢人來此開發的時間較早於其他區域，這也讓聚落曾盛極一時。逛聚落一圈，尚能見到數間紅磚古厝，大多數已荒廢，只剩一座仍在裡面生活的三合院古厝。遠觀古厝的所有，看見它的歷經風霜，也能想像在當年的風光，留存至今已百來年，讓 我們還能見證它所見證過的事物。

▲挖子尾聚落－張氏三合院古厝。

▲古色古香，又雜帶的生活氣息，美的平凡卻又驚人。

▲水筆仔會在每年的6－8月開花。

《看更多挖子尾自然保留區的資訊與美照》

▲ 八里挖子尾自然保留區：紅樹林 招潮蟹 彈塗魚 豐富的自然生態都在這！

八里景點⑤十三行文化公園：大、小朋友遊樂天堂

十三行文化公園於十三行博物館附近，佔地約有2公頃的公園，有陶罐溜滑梯、滑草場、溜索及沙坑等遊樂設施，還有生態池可欣賞初夏荷花，是大小朋友的遊戲天堂。無論是平日還是假日，是許多父母帶著小朋友前來遊玩的好景點。

八里十三行文化公園 地址：新北市八里區挖子尾街111號

▲十三行文化公園兒童遊戲場導覽圖。

▲公園內的遊樂設施。

▲陶罐溜滑梯。

▲生態池。

八里景點⑥十三行博物館：新北市市民免門票！

十三行博物館為展示十三行遺址出土文物而設立的博物館，介紹台灣史前的文化發展，其展示的文物也非常豐富，有陶器、石器、石器、骨器及金屬器等，其中以十三行紅陶為台史前時期最具特色的陶器之一。目前館內設置的展覽有：常設展、當期展及歷史展，除了可至現場看展之外，也能透過線上看展方式參觀。

▲十三行博物館的鯨背沙丘。

八里特色餐廳推薦：Island 小島泰式料理

Island 小島泰式料理座落於八里的觀海大道上，於八里左岸地標－鏡收幸福對面。周圍的忠二街、文心街皆有停車場可停，方便開車遊客前往。其建築為法國殖民風格，外觀以明亮的橘黃色吸引過路人的眼光，拱門設計的大門內，設有多桌露天海景座位，整體充滿熱帶風情。



餐廳提供的座位有室內區及露天海景的戶外區。露天海景座位以長形木桌為主，一桌可容納4至8人入座，也有以磁磚拼貼為造型的戶外圓桌，是兩人座位。若很想於戶外區用餐者，請避免中午時用餐，可選擇接近夕陽時分前來享用晚餐。進入到室內，多面圓拱造型的玻璃窗引進了大量的自然光，而平日前來用餐的遊客，將近坐滿室內座位，連大廳兩側也有許多人在用餐。

小島泰式料理採全時段供餐，用餐時間為2小時，低消為每人一樣餐點或飲品，需加收10％服務費。菜色方面，提供涼拌沙拉、蔬菜類、酥炸類、碳烤類、煲鍋類、椰汁咖哩、魚品、湯品、飲品及甜品等各類美食。琳瑯滿目的品項讓人無從下手，那麼可以直接選擇餐廳推薦的分享餐，食用人數有2人至12人都有，以合菜的方式列示出提供之菜色，價格＄1,599至10,888不等。

▲小島泰式料理戶外座位一隅。

▲多人聚餐推薦點泰式綜合拼盤＄780。

▲涼拌鮮蝦青木瓜（平日供應）＄320。

▲招牌紅蛋咖哩燒蝦（附軟式餐包）＄380。

▲夏季必點冰冰涼涼的摩摩喳喳。

《看更多Island 小島泰式料理的招牌菜色》

▲ 八里左岸親子餐廳 ISLAND 小島泰式料理

八里特色餐廳推薦：美好時光 八里

美好時光．八里位於八里的渡船頭路上，是一條不大的小路且居於一定的海拔高度，與在左岸不同的高位欣賞淡水河的風光景色。當然，美的不僅這份自然風景，還有主理人精心打造出的滿室古物，營造古色古香的復古氛圍。

每個老物件都代表著一則故事，只是看的人不同，能領略到事物也跟著不一樣。很喜歡在美好時光．八里欣賞主理人收藏的每一件物品，並藉著這些舊物佈置出不同風格的場景，透過自己的雙眼，在腦海中自由想像時光倒流的模樣。

猶如置身於舊時代的氛圍中，可以一邊品嚐由店家提供的飲品及甜點，一邊欣賞著盛裝的杯具，而體驗復古氛圍的時間有110分鐘。店內採取預約制，想要前來，記得得先線上預約哦！

▲店內的用餐區域之一。

▲木製的桌椅與古物擺設，有時光逆流之感。

▲當所有的物品靜止不動時，只剩陣陣輕煙在訴說著時間流動。

▲每項老物都很好拍。

▲夏天可以點上冷泡茶，一次喝到兩種茶品。

▲大福是美好時光的招牌甜點。

《看更多美好時光．八里的資訊與美照》

▲ 美好時光 八里：滿室老物 復古味濃厚的預約制咖啡廳

八里，或許比不上淡水老街的熱鬧，但它有著屬於自己的氛圍與悠閒的節奏，可以避開人潮，花上一天的時間去感受八里的人文、自然。