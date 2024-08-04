新北景點再添一！

八里左岸 米倉無限公園 在今年四月底正式完工，不僅能以270度環景方式飽覽淡水河風光，其周邊生態豐富，一旁的 林蔭樹海漫步道 也有五座觀景平台，二者加乘的成果，在左岸開啟一條全新的生活廊帶，即便不是假日，依舊吸引許多人前往。

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米倉無限公園、林蔭樹海漫步道 讓左岸自行車道騎乘環境更趨完整

淡水河的騎乘環境原本就規劃的不錯，隨著米倉無限公園及林蔭樹海漫步道的開放，路線串連的更為順暢，從八里渡船頭慢慢走到米倉無限公園不超過十分鐘，相當便利。

米倉無限公園對面剛好有停車場，距離河岸邊幾步路的思咖啡更是吸引遊客的停留，景色怡人，無論是司康還是泡麵都相當誘人，再點一杯冷飲，吹吹冷氣，消暑又解渴。不只是河岸邊的咖啡館，八里一帶還有許多景點及餐飲，能一併安排進行程裡，讓行程更豐富更多元。

米倉無限公園的二側分別是林蔭樹海漫步道以及八里渡船碼頭，一邊是美食圈，一邊是河岸景緻，總歸就是一個路線，想往哪走都行。

米倉無限公園、林蔭樹海漫步道 散發迷人的異國情調

年輕時期就愛上淡水的異國風情，每每看到的景色彷彿置身國外的錯覺，讓人瞬間釋放壓力，既浪漫、愜意又享受，不僅受到觀光客喜愛，更是約會的首選地。

淡水對我們來說己經是個老地方了，卻是頭一回看到比度假更有氛圍的景象，結合大面積草坡與慵懶的躺椅，畫面讓人覺得很驚艷，說時遲那時快，原本汗流浹背卻突然覺得涼爽了，甚至能感受到濃濃的南洋風。

整個面積種植大量又高大的樹木，樹蔭底下涼爽無比，大家都很有默契地自己尋找合適的地方定點待一會兒，喝喝水，伴隨暖暖的微風，相當舒服。

米倉無限公園 270度環景欣賞河岸風光

佔地約三公頃的米倉無限公園，規劃270度環景視角，將美麗的河岸風光盡收眼底，甚至能遠眺淡江大橋及紅樹林捷運站。

800公尺長的林蔭樹海漫步道，面積約有二公頃，建構出多條生物廊道及觀景台，藉由泥灘地及紅樹林的管理結合地方資源，讓遊客們透過步道近距離觀賞豐富的自然生態。

八里左岸渡船頭有長長的美食街，要海味有海味，也有糖葫蘆、養樂多冰沙這一類屬於小時候的味道，烤的炸的滷的啥都不缺，快速地打包幾樣帶回家當做晚餐，省時又便利。

其中印象最深刻的是街上賣的椰子水，左看右看整條街上似乎僅此一家，能品嚐新鮮的椰子水之外，還能再拿回店裡請店家將椰果肉處理下來，不另收費，販售模式感覺挺新奇，值得一試！

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫的最後一塊拼圖己完成，並正式開放，等大家親自來體驗水岸之美。

景點資訊

新北市八里區

開車導航→米倉無限公園

大眾運輸→682、704、704區間車、878、878區間車、963、紅13、紅22 公車，於「米倉里」站下車