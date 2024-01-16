板橋早午餐激戰區，好吃爆餡熱壓吐司哪裡買的到？

食時在在熱壓吐司，豐富選擇鹹的甜的通通有，不定期推出新口味，天天來報到也不怕吃膩！

吐司迷LET'S GO〜

這家【食時在在永豐店】就位於板橋埔墘國小旁，附近早午餐林立，其中很受歡迎就是他們家

，聽說十點就都擠滿人，我這天早上還沒九點也是滿滿！

客滿也不好意思拍到其他客人，我們特別提早到可以拍到空景太幸運了

店內的座位數不多，小小的很是溫馨，每個角落都有老闆們細心的佈置，給人溫馨的小清新氛圍

很重視食安問題，食材來源明確，牆上貼著店內所有食材的來源

點餐方式「手機點餐」，掃描桌上的QR Code，跟著小編開始點餐吧！

食時在在是一家熱壓三明治專賣店，除了招牌熱壓三明治，也有蛋餅、漢堡、墨西哥捲、歐姆蛋等

，升級套餐＋飲料會更有飽足感喔，選擇性很多樣化，很適合每天品嚐不一樣的餐點的人

每道餐點都很用心不馬虎，堅持都是現點現做，需要點時間等候唷

【三種起司熱壓三明治】+【雞塊】

使用3倍成本的天然起司製作的起司熱壓三明治，風味濃郁是天然起司特色之一

尖〜叫〜聲！ 起司失控大爆動餒，這個牽絲程度太豪邁！

滿滿邪惡牽絲起司的樣子好犯罪！整個就超欠吃！

獨家比例調和不同天然起司，真的是滿滿的起司，起司味道超級香濃

外酥內軟的吐司也超加分，每一口都有滿足的起司，濃郁又寬厚的口感真的超滿足〜

外皮酥脆的吐司與香濃滑口的起司，兩種完美結合，鹹香滋味讓人欲罷不能！

【嫩煎雞肉熱壓吐司】+【薯條】

使用3倍成本天然起司製作，雞肉採自家醃製

醃漬過的雞肉不僅入味，且還保持水份口感柔嫩好吃

有點像西西里風味，口味不會太鹹太辣，僅帶有點微辣香氣更為順口！

濃郁的起司搭配軟嫩雞肉味道超讚，整體味道非常有層次

【香辣奶油雞肉義大利麵】

食在自製經典貝夏美白醬，兼具奶香與蒜香

食時在在除了有平價又澎派的早午餐系列，更有各式各樣風味的義大利麵

義大利麵是新上市，沒想到在早午餐店也能用平價的價格吃到美味且實在的義大利麵

，而且醬料都是他們自製的唷

香濃微辣超開胃耶！ 吃得到一塊塊的雞柳條喔！

義大利麵條，Q彈帶勁，嚼勁十足，吸附滿滿醬汁，滿口盡是美味

看似平凡的餐點，但是吃起來卻是不平凡的美味！

【奶油白醬德腸義大利麵】

他們家的白醬吃起來很清爽，完全推翻我們一般對白醬口味容易膩的刻板印象，很適合喜愛白醬卻怕膩的朋友

麵條與德式香腸皆充分吸附醬汁，吃起來好過癮、好滿足〜

【中焙拿鐵】

沒想到還有拉花呢

能充分感受到苦味和酸味中焙咖啡味道最豐盈，不偏苦、也不偏酸

一點都不輸外面咖啡廳的拿鐵

【鮮奶茶】

使用阿薩姆原葉紅茶

身為奶茶控的我，早餐配奶茶是必要的

阿薩姆紅茶的口感很順口耶，搭配牛奶我覺得非常不得了

茶香濃郁口感醇厚，好好喝〜

小珊珊碎碎念：

食時在在好吃到讓人想把菜單上餐點全吃過一輪！

熱壓吐司難怪人氣這麼高，兩片吐司之間，夾著層次豐富的濃郁美味，有讓人驚艷到！

高CP值，好吃又不貴的早午餐，難怪生意那麼好，總是讓人想要再回訪

【Info】

食時在在永豐店

地址：新北市板橋區永豐街103號

營業時間：(平日)07:00-13:00(假日)07:00-14:00(每週二店休)

預約專線：02 8951 1576

線上訂餐：食時在在（永豐店） - 微碧愛點餐 | 線上點餐平台

粉絲專頁：食時在在永豐店

V提供WIFI X一成服務費 X寵物入內

-----------------------------------分隔線 下方是一訪文章---------------------------------

週末就是要睡到自！然！醒！啊〜

今天又要來一發板橋早午餐！



對小編來說早午餐是可以從早吃到晚，永遠不會膩的選項〜

板橋美食真是好多，最近又發現了一家高CP值的早午餐『食時在在』，從早午餐到下午茶美食通通都有，

餐點選擇多價位平實

位置還滿好找的，就位於埔墘國小旁，來的時候生意還滿好的，可能東西好吃，用料又實在，因店內客

滿，還等候了一下下哩



來看看菜單！

菜單上價格是單點哦，不過價格不會很貴耶，比起現在動不動一餐就要吃掉350元以上早午餐來說，這兒

平易近人許多



黑板上有當天的隱藏版菜單，喜歡也可以參考



店裡的用餐空間真的沒有很大，但是佈置得很小巧溫馨喔

有分室內區與室外區，還是室內區比較好，有冷氣啊XD



熱壓三明治--三種起司



爆漿牽絲太超過！

吐司裡放了滿滿的起司，熱壓過後融化的起司，正在上演牽絲秀〜〜給你滿到溢出來的起司！



濃郁的奶香撲鼻而來，也太吸引人了。。。

知道小編為什麼總是對起司樂此不疲，因為除了是味覺饗宴，連視覺效果也超享受啊〜

喀擦一咬，可以感受到三明治外皮熱壓過的特別酥脆，外酥內實，夾著半流動的三種起司鹹香濃郁的豐富

滋味

總之這道吃起來真是太享受啦！起司控必點！



檸檬雞柳

雞柳外皮酥脆、肉軟嫩又多汁，還帶著淡淡的檸檬清香，小朋友的最愛

拖鞋堡--炸魚排



小編點的拖鞋堡來囉！

不同於以往吃過的拖鞋堡有壓紋，這兒的是有點偏酥脆的漢堡皮唷

外層的麵包帶著酥脆扎實的口感，咬起來咖滋咖滋的，屬於越嚼越香的那種香氣，真的不錯吃



拖鞋堡看似普通，其實裡面超多滿滿的料，滿滿的生菜和魚排，味道層次豐富啊〜



歐姆蛋套餐



早午餐就來吃「歐姆蛋」套餐，這樣睡飽吃好最澎派〜

份量不僅多還很豐盛唷，用料好實在，有起司歐姆蛋、檸檬雞柳、嫩煎雞肉、起司薯泥、沙拉



沙拉淋上特製油醋醬汁好香好香，香中有酸、酸中帶甜，絕配內！



馬鈴薯泥再灑上濃濃的起司，更濃郁好吃



嫩煎雞肉煎得又嫩又多汁，搭配淡淡的神秘香料氣息，有點像西西里風味



來來來〜就是這個香濃滑嫩的誘人起司歐姆蛋，剛好的軟嫩香濃的口感，介於乾脆與濕軟之間，每一口都

是享受〜



多多綠

沒想到在早午餐店還能喝到這種特調的飲料，茶味又香，多多味又濃，多層次的酸甜口感，風味絕佳



紅茶奶蓋



(尖叫)阿〜〜〜就是這味兒，一份豐盛的早午餐和朝思暮想的紅蓋茶，完美的搭配

奶蓋和茶湯的融合是恰到好處，奶蓋喝起來很濃稠，有點淡淡的鹹味，好吃的不得了、我一喝就上癮了！



小珊珊碎碎念：

睡太晚了嗎？來份早午餐吧！

小編愛吃早午餐，又收集了一家好店和大家分享！

我本來就喜歡熱壓吐司，可以果腹又不會吃太飽的小點心

很喜歡他們家的吐司皮，一般在外面吃到的熱壓吐司，大部份都會有過焦過乾的情況產生，但這家卻完全

沒有這個問題，恰到好處的火候控製

餐點、飲料都滿好的，找時間再來試試其他口味！

文章都看光光了，喜歡小珊珊的食記嗎？！

有FB的朋友也給「小珊珊wow好吃好玩」來個推文跟按讚吧 ♥

快加入我的臉書粉絲團，隨時跟蹤小珊珊的新文章！



【Info】

★店家名稱：食時在在早餐

★店家地址：新北市板橋區永豐街103號

★訂位電話：(02) 8951-1576

★營業時間：平日AM07:00~13:00／PM17:30~20:30

例假日07:00~14:00(週二上午公休)

★官方粉絲頁：食時在在早餐