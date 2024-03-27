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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 米其林品質精神融入！BOBEEB特調飲品獲網友一致推崇

米其林品質精神融入！BOBEEB特調飲品獲網友一致推崇

2024-03-27 00:00:00 Emily 人氣：3,493
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窩客好文

Emily

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：BOBEEB
phone02-88613232
place台北市士林區後港街172號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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源自1980年大阪奈良居酒屋，BOBEEB一直秉持著對品質堅持和對創新追求，持續帶給消費者源源不斷口味驚喜。從經典珍奶到獨特口味無酒精創新飲品，及米其林星級甜點，每一款都是用心製作結晶，展現出品牌對於口味和品質極致追求，期待為顧客呈現一場無與倫比味覺饗宴，無論是熱情奔放的夏日還是寒冷冬日，都將成為顧客最信賴夥伴，陪伴度過每一個美好時刻。

 

士林夜市 BOBEEB 

瞭解更多👉  https://www.bobeeb.com

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