> 美食 > 【澎湖美食】澎湖馬公市區新開幕日系文青風『nikoni』咖啡廳，絕對是目前澎湖最美最值得朝聖的咖啡廳名單！ - 阿華田的美食日記

【澎湖美食】澎湖馬公市區新開幕日系文青風『nikoni』咖啡廳，絕對是目前澎湖最美最值得朝聖的咖啡廳名單！ - 阿華田的美食日記

澎湖咖啡廳甜點
2026-04-02 16:13文字：阿華田 
阿華田

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5/1才試營運的「nikoni」絕對是今年澎湖最美的咖啡廳，店位於馬公市區，店名「nikoni」讓你唸著嘴角不自覺上揚(微笑)，結合澎湖海島的溫柔，選了可愛的海鷗來當店LOGO，店內、店外有著日式木質風裝潢，販售各式手作甜點、咖啡、飲品，正式開幕後還會販售外帶式的栗子瑪德蓮，讓各位帶到海邊享用！預計5/17正式開幕！

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nikoni」位於澎湖馬公市區中華路上，算是車來車往的地方，對面就有停車場，附近還有一間大立花枝丸是我近兩年每去澎湖都會光顧的伴手禮店！

是不是第一眼看到「nikoni」也覺得這不可能在澎湖吧？？但真的就在澎湖呢！喜愛跑咖啡廳的朋友，是不是該衝澎湖了？是不是也有種來到日本咖啡廳的感覺！

待在「nikoni」的每個角落與細節都是舒服的，我想喜歡就是如此簡單。

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內用空間雖不大，但一樣是讓你有舒服的氛圍感！桌子被店家稱之為仙貝桌，因為長得像旺旺仙貝的仙貝，有點荒唐卻又毫無違和。

開放式空間，讓人可以直視餐點製作的過程真的好療癒，能感受到咖啡師與甜點師的每一刻用心，把溫度傳遞給客人，我想這就是咖啡廳的使命吧？

很碰巧的今年又來澎湖玩了，近三年來了四次澎湖，但前前後後加總是來了五次呢！每次來出差，在地的老闆、老闆娘朋友都說我都可以成為澎湖人了！(笑…) 回歸正題，這回與三位好友來澎湖旅遊之餘，意外發現正在試營運的「nikoni」，就立馬把它列入行程裡，還好朋友們都非常喜歡吃甜點，所以默默把菜單上的甜點幾乎都給它點一輪了～

．鹽之花焦糖生乳酪 $130

與友人一致大推「鹽之花焦糖生乳酪」，比起一般重乳酪來多了分清爽卻保有濃郁感，海鹽中和了焦糖，搭配餅乾屑、爆米花更多層次且入口即化！喔對了，甜點部分已改為每日13:00後供應唷！

．烤熱熱布朗尼 $100

布朗尼控拜託「烤熱熱布朗尼」也給它用力點下去準沒錯！趁熱吃能感受外酥內香濃的口感，一口挖下有著濃厚的巧克力醬流出，再搭配上頭的奶油霜、巧克力更有畫龍點睛的效果！

．小山戚風蛋糕 $140

「小山戚風蛋糕」口感柔軟細緻，入口淡淡抹茶香氣，抹上的奶油霜不膩不油，上頭還有焦糖脆脆、鳳梨果乾來點綴，個人還蠻喜歡的。

．巴斯克乳酪 $90

再來的「巴斯克乳酪」個人就覺得較中規中矩，不會不好吃，只是比起其他的品項來的沒記憶點，但你若是乳酪蛋糕控，那麼這一定很適合你啊！

．小時候布丁 $70

身為布丁控一定要再來顆「小時候布丁」，屬於紮實帶有蛋香味的布丁！

．日式小圓餐包(2入) $120

「日式小圓餐包」有五種口味，我們選了奶油肉鬆芋泥、花生碎碎爆米花來試試，整體來說較乾口，但是挺可愛的，搭配飲品就還好。

．森青抹茶 $130

．西西里檸檬 $125

．綜合栗子瑪德蓮 $120
．小宇宙 $70 (外帶價格)

飲品部分外帶享折抵40元優惠！整體來說都還蠻喜歡的，選擇又多！對了，這裡低消為每人一杯飲品唷！「綜合栗子瑪德蓮」正式開幕後才會販售，是讓各位外帶去海邊的，切記垃圾要記得帶走唷！一起愛護大自然～

nikoni菜單MENU

nikoni菜單MENU

nikoni

店家地址：澎湖縣馬公市中華路49-2號

營業時間：11:00-18:00 ⚠️甜點13:00供應。

電話專線：06-9266396

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06-9266396
澎湖縣馬公市中華路49-2號
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