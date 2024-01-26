近期天氣冷颼颼，那就來碗熱湯，暖暖身體吧！再訪讓麵煮一會 雞白湯らーめん，人氣依舊超夯。

讓麵煮一會 雞白湯らーめん

地址： 242新北市新莊區中華路一段45巷1號停車場隔壁

營業時間：

星期一四 休息

星期二三 17:00–22:00

星期五六 17:00–22:00

星期日 17:00–22:00

☑到場先入內登記，拿號碼牌等候叫號。

☑有低消限制，店家門口有張貼大型海報規定事項，請自行觀看閱讀！

☑餐具｜水自取｜用餐完畢須將餐具放置吧台上。

☑只收現金｜不接受訂位｜無停車位置🚗｜無廁所 🚾。

沒有想到今天竟然有3種限定版（01.魚介雞白湯｜02.淡麗松露清湯｜03.藤椒醬油清湯），那就點選2種還嚐鮮～的適合看看。

小益點選魚介雞白湯，湯頭帶點柴魚濃郁的味道，裡面還有一塊豬叉燒｜雞叉燒，加上小魚乾點綴，讓嘴裡的味覺層次更加的豐富多樣化。

而我點選的是：淡麗松露清湯。

今天就來個自肥，加點豬叉燒｜蟹肉棒，是不是這樣子的▼擺盤就比較好看，超大一支的蟹肉棒。

湯頭不錯帶點松露的口感，吸吮一口湯汁，切丁卡茲的洋蔥在嘴裡暈開，又帶點一絲絲酸味（檸檬片提味），整體來說：好呷！

溏心蛋也給一顆，加上本身就附豬叉燒，麵條軟硬適中，在星期五的時刻，真是一個完美的END。

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ --------------

▼以下是2022.10.13食紀：

近期天氣逐漸轉冷～不管是火鍋店還是拉麵店，生意都不錯。

今天來初訪新北新莊｜讓麵煮一會 雞白湯らーめん，每次經過的時候，門外總是一堆人在排隊等候，趁著店家剛開始營業，入內報到｜登記｜拿取號碼牌｜等叫號，不久～即入店享受美食～

真的不誇張，才一會兒～門外已經在排隊了！

店內座位不多，大約同場次用餐8人。

▼店家有把自己的店規，張貼在大門和座位前方，再請個人自己詳加閱讀。

這一點我倒是蠻喜歡，畢竟有些規定事先告知，也避免事後在用餐時，產生不必要的不愉快！

▼此張目錄截錄店家ＦＢ公告菜單，消費方式依店家公告為主。

既然店家叫做雞白湯らーめん，湯汁料理果然都是雞肉系列的～

感覺每一樣都好像不錯吃，點選醬油背脂雞白湯｜川、辛雞白湯拉麵，來嚐鮮～

另外點選▼叉燒拼盤（雞叉燒*3｜舒肥梅花豬*1｜煙燻五花*1）幫小益加菜，呵呵～

我點▼醬油背脂雞白湯，裡面的菜色也是很豐富，除了有紫洋蔥｜蔥｜筍乾｜半顆溏心蛋點綴之外，令人驚豔的是他那一片舒肥梅花豬肉片，真的是好吃到極點！

一口咬下，幾乎沒有豬肉的油膩感，反而是在嘴裡有彈Ｑ的層次咬嚼，爽口～

看似大大一塊，吃完之後真的有點意猶未盡。

麵裡面還有2片雞叉燒｜1片豬五花｜1片豬背脂，搭配麵條ズルズル，再慢飲濃郁湯汁，好吃，這樣子一碗喀下來～有點飽！

在擺放▼叉燒拼盤的雞叉燒｜舒肥梅花豬，視覺系感覺更豐盛～

▼叉燒拼盤

看似紅通通的▼川、辛雞雞白湯拉麵，感覺就好辣！？

但是令人訝異的是店家特製辣醬外，還擺放一條超大糯米椒。

一樣有紫洋蔥｜蔥｜筍乾｜半顆溏心蛋｜4片雞叉燒點綴。

他的湯汁，喝在嘴裡是微微的醺辣，但又不會很嗆～在寒冷的夜晚中，會慢慢的溫暖在心頭～好喝～

吃飽之後，走出店外還熱呼呼～

近期天氣逐漸轉冷，在夜間傍晚時刻，可以來上這麼一碗熱騰騰的拉麵，ズルズル吃麵喝湯，真是太幸福了！

有興趣的朋友，如果有經過，不妨來嚐鮮看看~

讓麵煮一會價格也算親民，湯麵的用料蠻豐富，難怪可以吸引那麼多人，甘願在外面排隊等候。

期待下次有緣再訪～在來嚐鮮其他的口味。