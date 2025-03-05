逐漸回暖的春天是金門旅遊旺季，規劃金門旅遊絕不能錯過的5大元素！最新景點當然是去年通車的「金門大橋」，擁有濃濃戰地風情的金門，坑道、碉堡等戰地遺跡，也是吸引大家到金門旅遊的主要原因，洋樓古厝並存的金門也是許多女生拍照的好地方！最後也是最重要的美食，除了酒糟牛還有特色料理「藍孔雀」，到哪裡吃？跟著我們一起體驗超好玩金門行吧！

金門特色料理

前陣子有關於綠鬣蜥猖獗導致破壞生態的新聞，這跟金門的藍孔雀 有一曲同工之妙，因此金門縣政府就鼓勵民眾「吃」了它！藍孔雀料理，就成了金門的新特色，位於金城鎮後浦小巷內的義法餐廳「樸食 À table」，就有推出藍孔雀料理全餐喔！

酒糟牛吃到飽！有金門動物園之稱的「金門畜試所」，裡面的「金牪餐廳」是金門少數有提供「金門牛吃到飽」的餐廳。

金門戰地歷史

在金門，隨處可見各種型態的軍事碉堡，以及戰備及避難坑道，曾經歷八二三炮戰洗禮的金門，當時的砲宣彈成就了金門特色砲彈鋼刀。

金門古厝洋樓

古厝與洋樓並存的金門，二者建築風格迥異卻和諧並存也成了金門觀光特色。

金門大橋

歷時12年，在2022年10月通車的金門大橋，可以欣賞到廈門當背景，左大金、右烈嶼的獨有景緻！還有個角度可以拍到美麗的S曲線喔！

金門射擊體驗

金門大橋開通後，到小金門就方便多了，這裡推薦一項非玩不可、非常接地氣的遊樂設施，1次才50元就可以玩「超大型射擊電動」！

金門景點推薦：

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金門10大特色小吃餐廳，藍孔雀料理、閩式燒餅、特色混蛋，還有金門人超愛道地台菜餐廳

金門湖下秘境，海邊免費「私人電影院」

金門大橋開通，5大亮點必看！廈門當背景，左大金、右烈嶼，全台特有景緻將成最新打卡熱點！

金門住宿推薦：

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金門餐廳推薦：

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