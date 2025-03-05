「島中大厝」年輕老闆擁有沈穩老靈魂，以金門老物件妝點古厝，用設身處地提升住房享受
瓊林100號雙落古厝民宿「島中大厝」，外觀大門看起來特別有歷史感，原來是民宿主人希望維持建物原樣貌，仔細塗上透明保護膜，修舊如舊的將滄桑美保留下來...（ 繼續閱讀 ）
「新龍頭古厝民宿」老闆因旅遊愛上金門，將耳濡目染的建築美學融入古厝，舒適度更提升
古寧頭舊稱「古龍頭」，位於知名景點「北山古洋樓」旁的「新龍頭古厝民宿行館」則取「新」意，象徵著揮別煙硝瀰漫，得來對美好生活的期待... ( 繼續閱讀 ）
「歇會兒」閩式古厝 吃金門在地特色早餐！還有機會參訪隱藏景點「黃氏家廟」
黃氏是水頭聚落最具影響力的宗族，在清乾隆時期起造九棟雙落大厝，其中幾棟已由金門國家公園管理處修復，轉作民宿經營，「歇會兒 典藏館」就是其中一間...（ 繼續閱讀 ）
「蜜麗居」高粱田中的小屋是女主人對家的想像，早晨輕食、點心吧，是把客人當家人的貼心設想
秋天迎來高粱變色，途經沙美老街轉個彎，你很難不注意到佇立在高粱田中央，這棟充滿異國風情的民宿「蜜麗居」...( 繼續閱讀 ）
【太武山下民宿】後代親自設計規劃、一磚一瓦修復，閩式傳統外觀融入現代設備，懷舊又舒適
2013年，民宿主人陳進華耗費鉅資與時間一磚一瓦進行修復，前前後後花了5年的時間，修復成適合現代人居住的古厝民宿，並命名為「太武山下民宿」...（繼續閱讀）