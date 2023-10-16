這次跟著我們來探探療癒網美風蔬食餐廳

位於竹北的

Dig in comfort food&coffee 癮 . 舒 .食

在開幕時一堆網美瘋狂在IG打卡，我們現在來也不遲呀！

外頭這區佈滿植栽的位子，感覺會是用餐的好氛圍，但下過雨還是進裡頭好了。

踏入店內挑高藝術空間的設計環境很寬敞，牆上幾幅畫毫無違和的呈現美感，尤其牆上的時鐘必定要合照幾張。

網上稱這面鐘「忘了時間的鐘」跟古巨基的歌曲不謀而合。

忘了時間的鐘 一分一秒的過

滴滴答答的轉啊轉啊轉啊

走的太快 感受不到過程

走的太慢 似乎趕不上潮流

大片的落地窗陽光透進來，讓店內有種說不出的浪漫淒美感。

這家店在裝潢上挑高的設計除了優美（也有人稱為絕美）之外還同時兼具時尚感，讓用餐環境寬敞舒適。

digin comfort food&coffee 癮 . 舒 .食

是蔬食料理餐廳（早午餐或是咖啡館也是可以這麼稱它）

店家想要用蔬食的原味帶給人對吃素的體驗，而不是用植物肉來吸引人。

粉絲專頁是這樣寫的：

這是我們想傳遞的

一種愛的飲食方式 一種思考後的選擇

其實跟你想的不一樣

來看看菜單：

拿到的這張有點陳舊感應該是看得清楚啦！

有早午餐、甜點、義大利麵及燴飯

點了兩份餐+195的B套餐，再多點了肉桂捲跟法式吐司。

墨西哥辣椒蘑菇起士餡烤薄$290

蘑菇餡料有黑胡椒的香辣及墨西哥酸辣不同的辣度在味蕾的呈現上也有所不同。

配菜杏鮑菇是先烤過把多餘的水份去除，再煎上色調味道也不會過多有微微焦香味，吃起來很juicy。

很豐盛厲害的早餐盤，最喜歡這樣滿滿一盤很多樣食物的組合了，洋蔥蘑菇起司 墨西哥薄餅 早餐盤，搭配鮮蔬、水果、水煮蛋，還有地瓜很健康，又有飽足感。

沒有肉竟然也那麼好吃，顛覆我的印象。薄脆的餅皮，裡面有香氣十足的蘑菇還有起司，吃起來很像薄皮披薩的感覺。

新加坡叻沙飯佐半熟太陽蛋$290

叻沙半濃稠的口感，味道少了該有的濃郁，只有淡淡的叻沙香氣而辣味也沒有呈現出來，不過綜合菇類與花椰菜調味的不錯微微黑胡椒辣度，表現的一般。

法式焦糖布丁吐司$190

原味奶油起士

這法式吐司是號稱新竹最好吃的，當然要試一試送上桌就起司香氣飄來，煎過的吐司外表那層脆口焦糖 ，吃起來卡滋卡滋的一口咬下奶油起士在口中爆開，吃起來好過癮。 這法式吐司是號稱新竹最好吃的，當然要試一試送上桌就起司香氣飄來，煎過的吐司外表那層脆口焦糖

層次也很滿外層酥脆，而法式吐司的口感很細緻也不會過於濕潤。 層次也很滿外層酥脆，而法式吐司的口感很細緻也不會過於濕潤。

原味重度肉桂$110

喜歡肉桂卷濃郁又辛辣的人這個會讓人上癮，烤過後肉桂香氣更足而麵包體是鬆軟有彈性，雖屬於濕的肉桂捲但不至於讓麵包體變軟爛。

若是怕太重的肉桂味就撥開就好好，但都點了瘋狂肉桂捲應該是能接受的，有別以往吃到的口感。

萊姆焦糖$110

蘭姆酒與肉桂搭配一起，先撲鼻而來的是香甜焦糖味及酒香味，這的辛辣度就比較微微的更多的是甜味，怕肉桂味過重的可以選這個味道。

薄荷圓舞曲茶$135

是用唐寧柏金熱茶TWININGS可以回沖一次

有甘菊跟薄荷香氣，口中清新帶點甘甜喝這杯茶突然很舒壓。

用餐心得：

蔬食料理用原食材呈現，對一般不太吃蔬食料理的人可能會覺得有點Boring，在味覺及口感相對會少了新鮮感，但吃過一次就會了解做料理的人有在下功夫，讓每樣蔬食變得更有味道。

來這把時間先暫停，享受用餐的氛圍放鬆一下，品嚐肉桂捲及法式吐司做為甜點午茶也是不錯的選擇，👀也可以看看店家的粉專寫的很用心。

➡️癮. 舒.食

➡️03-6673866

➡️新竹縣竹北市六家一路一段7號

👇營業時間：

星期一 10:30–17:00

星期四 10:30–17:00

星期五 10:30–17:30

星期六 09:30–17:30

星期日 09:30–17:00

星期二 、三休息

假日提前訂位比較好，不然一位難求。

文章標籤