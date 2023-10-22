一個會讓人感受到孤單的咖啡廳_52赫茲~ Meet You at 52Hertz~ 相同地頻率 讓我們遇見了你/妳 一個讓你我不再孤單寂寞且互相交流的屋簷

這是一個有關藍鯨的咖啡館_ __

世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？

「52赫茲」是一隻鯨魚的名字，他有個很響亮的別名：世界上最孤獨的鯨魚

我很喜歡院子前草地相間的石板路，慢慢地慢慢地好像可以走到另一處仙境。

進門有鹿也是不用大驚小怪誰叫我們內心是個小女孩🫢。

店內的燈光很溫馨柔和給人一種舒服的氛圍，櫃上的展示品小植栽、咖啡壺、咖啡包到跟店內氣氛很搭很吸引我的目光。

這面彩繪藍鯨牆很多人在這打卡，我看著畫作入迷，不知為何突然有點憂傷。

所謂 52 赫茲鯨魚的孤獨，可能只是我們內心渴望愛與陪伴的情感投射越孤單越能有這般感受。

歲月如冰河,熱望如鯨歌

走到後方有一面都是鯨魚的相框每個看起來，都在跟我say hi。

先來看餐點：

偏日式_米漢堡、烤飯糰、日式沙拉、烏龍麵、一夜干及茶飲、磅蛋糕、義咖啡、單品手沖咖啡..等等。

菜單都稍微帶藍鯨的故事，52赫茲的藍鯨叫Molly，想瞭解的朋友可以網上找找資料聽聽故事。

日和食為套餐式附茶碗蒸、農家沙拉、炸物及飲品 可選 黑咖啡或有機四季春茶二選一也可以換其他飲品有折扣

菜單有一杯很特別飲品

一杯點了會超級無敵後悔的飲品好吸引我下次來試試，我很好奇礙於餐太多了沒法再多一杯🤣🤣。

即便後悔，

闆娘有句話說的很好：

就算會後悔也不要緊，人生誰沒點遺憾和後悔呢！

明太子醬燒鮭魚烤飯糰

烤飯糰外層酥脆帶點醬油香氣鍋粑的口感，裡頭卻是豐富的層次，餡料也很多，日式迷你烤爐是熱過可以維持烤飯糰的溫度。

上頭海苔絲及魚鬆的點綴烤飯糰看起來更好吃了。

這碗小沙拉 是油醋風味吃起來清爽開胃，裡頭還有我喜歡吃的黑豆。

茶碗真蛋香及配料的味道互不搶走風味，吃起來很滑嫩鮮美。 茶碗真蛋香及配料的味道互不搶走風味，吃起來很滑嫩鮮美。

干貝酥 我跟朋友吃第一口非常驚艷，沒有油膩味一絲絲的口感很特別。

必點日式蒲燒鰻魚飯

店家直接沾醬燒烤鰻魚絲絲甜味沒有魚刺，醬汁很入味吃起來QQ的帶點咬勁灑點七味粉味道更好，日式蒲燒鰻魚飯果然味道鮮美，鰻魚肉質細嫩外醬汁也不會過於甜膩小菜都算清爽。

伯爵核桃磅蛋糕

磅蛋糕口感紮實綿密細緻，奶油香氣濕潤香濃再來散發出淡淡的伯爵茶香及堅果味。

鹽粉一 磅、奶油一磅、糖一磅、蛋一碗制作出經典的美味,香濃且密實層次做的很足一口一口吃出不同的味道。

巴斯克乳酪蛋糕

外層帶點酥脆感內餡焦香與滑順微微乳酪酸的口感乳香味也非常足，一口蛋糕一口茶是多麼的滿足啊！

手工黑芝麻培茶米嚕咕

黑芝麻與焙茶味道居然是這麼的和諧，穀物與茶的融合感覺在口中跳舞，細細的品嚐這杯特調有種說不出的平靜。

珈琲花蜜肉桂拿鐵

淡淡肉桂的香氣微微蜜糖味，奶泡的質地口感喝起來滑順。

52赫茲說：

想念 miss

想念一個人,需要衝動的感覺

思念一個人,需要深刻的烙印

最美的不是下雨天 是曾於你躲過雨的屋簷

而在 52赫茲遇見的人

雖然跳動著不同頻率的脈搏, 呼吸著不同節奏的空氣，每個遇見都有其珍貴或所帶給我們的意義

可以讓你認真地學習看待生命裡的各種意義, 這就是我們帶給對方「遇見」的價值。

用餐心得：

這裡是讓人感到放鬆又療癒的地方，或許是跟藍鯨一樣感到孤單吧！

鯨落幻化為孤島，獨自孤寂，獨自治癒