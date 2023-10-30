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說到生日蛋糕推薦，就不得不說到「一刻醺甜」這家甜點店，一家為了將『微醺完美融入甜點』而誕生的品牌。該品牌為品酒級甜點專賣，就連不愛喝酒的朋友也會一吃愛上的微醺甜點。創辦之初隨即受到巨城邀請前往設置快閃櫃之外，在今年更是「榮獲12度榮獲Google邀約」成為合作夥伴。同時間也因為「許多名人搶訂，一度因為產能供應不及以致關閉全部的線上訂購呢。」一刻醺甜除了新竹地區的朋友可以自取之外，包裝上更是採用「三層防撞設計」，更是全台各地都可以宅配。今天就讓我簡介他們最熱銷的5種蛋糕與甜點吧。

目錄



生日蛋糕推薦01》「忙裡偷閒」百大部落客報導爆紅款

生日蛋糕推薦02》「奢華慶典」佔據熱銷排行榜單

生日蛋糕推薦03》「微醺時分」完美融合頂級黑櫻桃、威士忌與黑巧克力的蛋糕

人氣甜點推薦01》「十年如初見」-各大節慶報款送禮首選

人氣甜點推薦02》「孤獨的總和」-好吃到被幼兒園老師狂掃一空

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這款已經被各大部落客、媒體與藝人介紹過，我就不多做介紹了(?。沒有拉，還是簡介一下忙裡偷閒的背景。一刻醺甜的每一個蛋糕設計緣起，都是為了描繪某一個特定的情緒時刻。招牌的忙裡偷閒隸屬於「工作時光」的分類。工作時光的類別主要使用的基酒為「威士忌」。以下就簡單的擷取他們官網的緣起與特色吧。

【緣起與風味】

一刻醺甜的忙裡偷閒

你一定曾經有過，在安排好的行程中。

一個會議突然被取消、抑或專案提前結束的情況。

我們不敢太過欣喜若狂，低調的、獨自品味這份時光。

忙裡偷閒的啟發，來自於這樣的情緒時刻。

打開忙裡偷閒，撲鼻而來的是專屬威士忌的木質香。

第一口，獨享威士忌幕斯的口感。

第二口，用舌尖品味頂級巧克力蛋糕的質地。

最後，閉上眼，緩緩品嚐幕斯與威士忌經過一夜熟成的風貌。

透過濃郁的木質調威士忌，搭配底部厚實的巧克力蛋糕體，真的是完美詮釋小確幸的感覺。這款蛋糕不僅是各大部落客報導過，更是許多公司行號喜歡訂購的蛋糕呢。

商品連結：https://reurl.cc/KXoeMe

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奢華慶典緣起於「僅屬自己的十年一刻，那個堅持無法放棄的夢想」。這款是我最喜歡的文案，一種功成名就的概念XD。一刻醺甜使用微甜白酒、焦糖巧克力與覆盆子做組合，刻畫出這樣令人印象深刻的時刻。微甜白酒沒有紅酒的酸澀、搭配焦糖巧克力的甜，有種層次感上的加乘。為了讓整體不過份甜膩，搭配酸度較高的覆盆子做搭配，這款吃起來真的是甜而不膩，滿滿的幸福感。同樣的，我也把他們完整的緣起放在下方，讓大家完整的感受奢華慶典的魅力吧。

【緣起與風味】

一刻醺甜的奢華慶典

走著令人稱羨的紅毯，暢談著自己得意的作品。

此起彼落的攝影機，好似預告著得獎時刻的我。

這是屬於我的十年一刻，僅屬於我的奢華慶典。

奢華慶典的啟發，來自於這樣的情緒時刻。

打開奢華慶典，撲鼻而來的是頂級覆盆子、白酒與焦糖交融的香氣。

第一口，感受著頂級焦糖巧克力蛋糕的口感。

第二口，用舌尖品味覆盆子與白酒交融一夜的風貌。

最後，閉上眼，用心感受奢華慶典的虛華與幸福感。

商品連結：https://reurl.cc/nZMN78

說到一刻醺甜，就不得不介紹他們家的威士忌蛋糕系列了。最早期讓他們家暴紅的，其實是忙裡偷閒，威士忌雪崩蛋糕。這款因為被許多部落客品嚐後引起暴動，後來就推出了這款更加厲害的威士忌黑櫻桃口味，並命名為「微醺時分」。這款蛋糕的源起非常有意境，是為了描繪那個僅想寧靜地享受屬於自己的時刻。

『在一天的忙碌過後，拒絕了好友的聚餐邀約，一個人回到熟悉的家。泡個熱水澡，隨手開了瓶熟悉的酒，喝了一口，寧靜地享受屬於自己的時刻。』微醺時分-威士忌黑櫻桃慕斯蛋糕想描繪的，正是這樣的情緒時刻。他們家的蛋糕都有這樣緣起小故事，真的是讓人看完文案之後好想立刻買一個來吃XD。這款在看他們的官網，在情人節的時候還賣到斷貨呢!

【緣起與風味】

一刻醺甜的微醺時分

在一天的忙碌過後，拒絕了好友的聚餐邀約，一個人回到熟悉的家。

泡個熱水澡，隨手開了瓶熟悉的酒，喝了一口，寧靜地享受屬於自己的時刻。

微醺時分的啟發，來自於這樣的情緒時刻。

打開微醺時分，撲鼻而來的是頂級黑櫻桃、威士忌與巧克力交融的香氣。

第一口，感受著頂級黑巧克力蛋糕的口感。

第二口，用舌尖品味黑櫻桃與威士忌交融一夜的風貌。

最後，閉上眼，用心感受屬於自己的微醺時分。

產品連結：https://reurl.cc/gQO4AL

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說到甜點推薦，就不得不講到一刻醺甜得「九宮格慕斯一口甜點」了。當初會認識到一刻醺甜，也是因為九宮格甜點而愛上。之後再母親節、情人節等各大節慶的時候想購買慶祝，卻發現早已早早銷售一空，不然就是要等5-7天左右。這樣的人氣與魅力怎麼可能抵擋的了呢。一口甜點相較於蛋糕，更讓我喜歡的原因，是因為這個甜點是可以分著吃的，而且冷凍保存可以10天，完全不用擔心過期阿!!!

【緣起與風味】

一刻醺甜的十年如初見

打開十年如初見，映入眼簾的是三種不同情緒的九宮格甜點

1. 純白原味：粉紅酒點綴清爽的幕斯，一如我們的相識，我的生活只能有百分之百的你/妳。

2. 水果酸甜：紅酒慕斯搭配者比利時頂級青蘋果果醬。一如我們的相愛，無論酸甜，深刻地讓人難以遺忘。

3. 厚奶鹹甜：頂級爽口的起司厚奶蓋，點綴紅酒幕斯。一如十年相惜的我們，不說出口的默契。簡單，卻讓彼此會心一笑。

透過三種不同的情緒，一刻醺甜想描繪的愛情，是交往三個不同的里程碑。從相識、相愛至相惜，透過搭配陶醉的粉紅酒，這是專屬於妳的愛情。說真的，光看完文案就可以理解為什麼節慶一到，紅酒口味的會被掃光了XD。

商品連結：https://reurl.cc/RveaLZ



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最後來介紹的甜點，就是剛開始發售的時候，造成搶購熱潮的「孤獨的總和」。相較於十年如初見，孤獨的總和使用的是威士忌作為基底，恰到好處的配方讓尾韻散發著香醇的橡木桶香氣而絲毫不帶苦澀。據說，剛開始販售的時候，連幼兒園老師都瘋狂搶購一波呢XD。

【緣起與風味】

一刻醺甜的孤獨的總和

打開孤獨的總和，映入眼簾的是三種不同情緒的九宮格甜點

1. 純白原味：清爽蓬鬆的慕斯搭配點綴的威士忌。一如工作不順之時，只想一個人靜一靜的時刻。

2. 水果酸甜：爽口慕斯搭配比利時頂級黑櫻桃果醬，一口咬下，嘴裡散發著陣陣威士忌的檜木與櫻桃香。一如登上大位之時，那種權與利在手掌間的感覺。

3. 厚奶鹹甜：頂級爽口的起司厚奶蓋，點綴威士忌慕斯的微醺。一如平常工作時，雖然辛苦，卻也不乏小雀幸。

透過三種不同的情緒，一刻醺甜想描繪的，是你自己在工作感到孤獨的時刻。這些情緒不總是讓人悲傷至難受，而是一閃而過的孤獨。文案散發著淡淡的寂靜感受，對我來說這是一款很適合自己細品的甜點。

商品連結：https://reurl.cc/RveaLZ

有再追蹤我的朋友應該會發現，通常一個美食被我評為恰如其分真的是因為從口感上可以直接的去感受店家設計的用心，目前一刻醺甜的蛋糕雖品項不多，但每一款都能夠吃出他們希望呈現的感受，真的是滿厲害的。

以上就是簡單介紹一刻醺甜的蛋糕系列，是不是用看的都很療育。雖然市面上已經很多頂級糕點店推出威士忌蛋糕系列，但沒有一家真的能夠把酒香完美的融入於甜點中。大多數的酒感與酒香都會因甜點經過烘烤而消散，僅剩下部分的香氣而已。一刻醺甜，做到了。品嘗一刻醺甜的甜點與蛋糕，是真的會有微醺的感覺。最後提醒一下，雖然酒精濃度不高，還是不建議吃完立刻騎車哦

店家資訊

名稱：一刻醺甜

官網：https://www.tipsymoment1322.com/

FB：https://www.facebook.com/Tipsy1322

IG：https://www.instagram.com/tipsy1322/

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