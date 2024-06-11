如果你想要體驗南投的美景，但又不想開車，小編推薦你搭乘公共運輸─台灣好行，票價實惠且路線也相當方便，讓你可以輕鬆地暢遊南投各大景點。快跟著小編一起搭乘公共運輸來趟南投兩天一夜吧，我們將帶你前往車埕、水里、雙龍，帶你一次玩盡水里景點。
南投兩天一夜｜行程路線規劃
路線地圖
行程
Day 1：台中高鐵 → 車埕 → 行水餐坊 → 恩典咖啡花園民宿 Day 2：民宿早餐 → 豆花松 → 雙龍瀑布七彩吊橋園區 → 水里蛇窯陶藝文化園區 → 台中高鐵
交通
在這趟南投二日遊中，我們將搭乘公共運輸，帶大家暢玩南投。從台中高鐵站出發，我們會搭乘台灣好行線前往南投，而從水里往返雙龍則會搭乘豐榮客運，也是唯一一班可以抵達雙龍的公共運輸，快跟著小編的步伐，深度暢遊南投吧！
- 交通路線表
交通路線
公車班次
票價
台中高鐵⇄水里總站
125元
水里⇄車埕
台灣好行車埕線6671
22元
水里⇄雙龍 豐榮客運6288
48元
南投兩天一夜｜第一天行程
第一天行程：
台中高鐵 → 台灣好行集集線6333D（台中高鐵→水里總站）→ 台灣好行車埕線6671（水里→車埕）→ 車埕→台灣好行車埕線6671（車埕→水里）→ 行水餐坊 → 恩典咖啡花園民宿
- 貼心提醒
從台中高鐵搭乘台灣好行線前往南投的朋友，別再被台中高鐵複雜的動線搞混啦。從台中高鐵出站後，找到5、6出口的手扶梯前往1樓，再從5號出口出去往右轉，找到4號月台就能搭乘台灣好行集集線6333D啦！
車埕景點地圖
南投車埕是一個融合了鐵道文化、歷史、美食和生態的旅遊景點。你可以來這裡參觀歷史展覽館，了解鐵道的發展史，或是坐在湖畔旁吃著美食，欣賞自然風光。快跟著小編的腳步，安排場車埕一日遊，感受南投的魅力吧。
車埕景點｜鐵道觀光小學堂
若搭乘公共運輸前往的遊客，下車後映入眼簾的就是鐵道觀光小學堂的園區啦，過去原本是車埕國小的校舍，現今則改建成鐵道小學堂、車埕遊客中心，將舊校舍活化。
二樓還有展覽館，可以欣賞到以集集線鐵道為主題的展覽。展覽內使用了模型呈現集集支線上各個車站，讓你在教室內也能彷彿置身其中，小編看完也好想親身搭乘集集鐵道線欣賞沿途風光。
地址：南投縣水里鄉民權巷9號 開放時間：09:00~17:00
車埕景點｜路易莎咖啡
望眼可以看到鐵道觀光小學堂一旁，有個三層樓的巨幅彩繪牆，這是由國際知名的塗鴉藝術家「夢裡那兔」所創作的大型塗鴉，也是中台灣近期最吸睛的打卡景點之一。你可以來這邊點一杯咖啡，沉醉在藝術和美學中，二樓還有bearbrick (積木熊) 小學堂，超可愛的流體熊陪你喝咖啡。
地址：南投縣水里鄉民權巷127號 營業時間：09:00–17:30
車埕景點｜車埕遊客中心
車埕遊客中心除了提供各式各樣的觀光旅遊諮詢服務外，遊客還可以在這裡免費體驗實境車廂，感受模擬車廂體驗支線鐵道風光，讓旅行更加豐富多彩。
地址：南投縣水里鄉民權巷127號553 營業時間：09:00–17:00
車埕景點｜鐵道廣場
從車埕遊客中心穿越車埕車站的月台後，望眼望過去就是鐵道廣場啦，豐富的歷史背景和文化資產，包括古老的車站建築、保存完好的鐵路遺跡和獨特的鐵道文化。
地址：南投縣水里鄉民權巷127號553 營業時間：09:00–17:00
車埕景點｜車埕火車站
廣闊的鐵道廣場旁佇立著一座建於日治時期，具有濃厚歷史感的車埕車站，也是南投集集線鐵路的終點站。整座車站及站前空地都是使用原木建造，散發出濃濃的懷舊風情。快跟著小編的步伐，繼續探索悠閒的旅遊體驗吧。
地址：南投縣水里鄉民權巷2號 營業時間：09:00–17:00
車埕景點｜林班道體驗工廠
位在車站旁的林班道體驗工廠，擁有多種DIY商品可以選擇。小編選擇了葡萄酒架，實際體驗後發現，不僅操作上輕鬆容易，敲敲打打的過程也十分療癒呢，非常適合帶著小孩前往體驗，深入了解木工技術。
地址：南投縣水里鄉民權巷4號 營業時間：平日10:00~17:00/假日10:00~18:00（每週二及除夕公休）
車埕景點｜木業展示館
從車埕車站到貯木池的路上，會經過木業展示館。不妨進去看看這些珍貴的木業文化產業遺址，了解昔日車埕木業的發展與盛況。
地址：南投縣水里鄉民權巷110-2號 營業時間：09:30–17:00
車埕景點｜木茶房
談到車埕美食，名單上一定有一家木茶房。不僅擁有面湖的絕佳位置，餐點也很有特色，是用木桶來盛放餐點。用完餐後，還可以在林班道烙印圖案在木桶蓋上，把木桶帶回家作為紀念品唷！
地址：南投縣水里鄉民權巷5號 營業時間：10:00–17:30 (每週二公休)
車埕景點｜貯木池環湖步道
貯木池周圍環山群繞，湖光山色的自然美景令人陶醉。在步道上邊餵魚邊輕鬆愜意地漫步，享受大自然的寧靜和平靜，繞完步道一圈只要10多分鐘。不過要記得做好防蚊措施，以免跟小編一樣被叮得滿頭包😭。
地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號 營業時間：24H
車埕景點｜隱茶 Steam
「隱茶Steam」是一家位於車埕「最美的貯木池」旁邊的50年老宅改建而成的餐廳。提供日式風格的餐點和茶水，不論怎麼拍都非常美，差點把小編記憶體拍爆！你可以坐在窗邊喝著茶，欣賞貯木池的美景，感受日式風情。
地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號 營業時間：平日10:00~17:00/假日10:00~18:00（每週二公休）
水里美食｜行水餐坊
距離水里火車站步行不到10分鐘的餐廳，環境明亮整潔，菜色多樣又好吃，價格也很實惠。小編特別愛巴西蘑菇雞湯，濃郁的湯頭，配上多汁的蘑菇及香嫩的雞肉，推薦大家來水里有機會來吃吃看。
地址：南投縣水里鄉城安街2號 營業時間：11:00–14:00/17:00–20:00
水里住宿｜恩典咖啡花園民宿
恩典咖啡花園民宿距離水里火車站步行約10分鐘，交通和機能都非常方便。白色簡約風的建築，夜晚在燈光的照射下，顯得更加獨特和浪漫。房間內裝潢也是時尚簡約風，空間寬敞明亮，老闆娘也非常親切熱情的招呼，讓小編感覺彷彿回到家一樣。
地址：南投縣水里鄉博愛路101號 營業時間：10:00-22:00 訂房連結：
南投兩天一夜｜第二天行程
第二天行程：
民宿早餐 → 豆花松 → 豐榮客運6288（水里鄉公所→雙龍）→ 雙龍瀑布七彩吊橋園區 → 豐榮客運6288（雙龍→蛇窯）→ 水里蛇窯陶藝文化園區 → 豐榮客運6288（蛇窯→水里）→ 台灣好行集集線6333D（水里→台中高鐵）→ 台中高鐵
水里住宿｜民宿早餐
提供西式早午餐，餐點豐盛，許多食材也都是當地種植的，非常新鮮美味。小編還點了一杯咖啡，為美好的早晨開啟好心情～此外，吧台上的點心零食都是可以自由取用的喔。
水里美食｜豆花松
天氣熱就是要吃冰啦！小編極力推薦在地人愛吃的「水里豆花松」，口味眾多、價格實惠，除了冰品和豆花，也販賣各式中式小吃，小編剛好中午來，就看到許多附近居民來買鹹食。此外，豆花有分夏天賣冰的，冬天賣熱的。50元可以選擇3種配料。小編選了薏仁、紅豆、花生，吃完真的有一種清涼舒暢的感覺呢。
地址：南投縣水里鄉民族路232號 營業時間：08:00–17:00
雙龍景點｜雙龍瀑布七彩吊橋園區
搭乘豐榮客運6288下車後至雙龍瀑布七彩吊橋入口處需步行約1公里，地上都會有箭頭標示前往方向，沿途也會指示牌告訴遊客已步行多遠，跟小編一樣方向感不好的，完全不用怕迷路喔。經過藍色原住民特色牆面後，表示你已經走五百公尺囉，再走五百公尺就會到雙龍瀑布七彩吊橋園區的入口處了。
目前雙龍瀑布七彩吊橋園區只販售線上電子票券，須於南投好好玩上購買，可現場即買即用。此外，小編購買的是雙龍瀑布七彩吊橋+水里蛇窯陶藝文化園區聯票，可享更多優惠喔。
七彩吊橋全長342公尺、最深110公尺，是全台最長、最深的吊橋，橋面以彩虹七色設計，每50公尺一種顏色，遠遠看去就像一道彩虹懸掛在山林間。遊客除了可以欣賞到七彩吊橋壯麗迷人的景色，一旁的舊水源吊橋也頗有一番風味，過去是用來輸送飲用水用，目前並未提供給遊客行走，只有維修人員可以使用喔。
穿越吊橋後就可欣賞到如兩條蛟龍盤旋的雙龍瀑布，有著落差高達100公尺的上瀑與下瀑，很適合漫遊山林森呼吸，感受負離子與芬多精。
地址：南投縣信義鄉光復巷 營業時間：每週三公休 夏令（3月至9月）上午08:00至下午17:00止（最後進入吊橋時間：15:30） 冬令（10月至2月）上午08:00至下午16:30止（最後進入吊橋時間：15:30）
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水里景點｜水里蛇窯陶藝文化園區
水里蛇窯是全台灣現存最古老的柴燒窯之一。除了在南投好好玩上購票可享優惠之外，和雙龍瀑布七彩吊橋園區搭配購買聯票可以獲得更多優惠喔。在園內，你可以體驗拉坯玩土、觀賞土燒陶的樂趣，還有超好拍的網紅咖啡廳，快跟小編一起來探索吧！
在售票亭核銷入場後會獲得一個陶片項鍊和餐飲、陶品優惠券。旁邊有陶片項鍊的交換區，可以更換自己喜歡的款式。售票亭也有販賣特色冰淇淋，小編買了一支土豪冰淇淋，吃完後嘴上還沾滿了金箔呢～
水里蛇窯陶藝文化園區保存了一座充滿古老氣息的烤窯，你可以近距離觀察烤窯的運作，體驗鑽窯洞的感覺。園內也有許多陶製裝置藝術可以拍照，以及許多有趣的活動和DIY等你來體驗。
水里蛇窯內有一間在IG上爆紅的文青咖啡店—土土甜品店，店內空間以米白色素坯為主色調，落地窗引進園區綠意，配上店內吃土、喝泥漿等創意餐點，很適合與好姊妹們來這裡享受慢時光的美好。
在土土甜品店的二樓可以體驗和服或漢服，從穿著到妝髮都有專人為你設計服務。走在蛇窯園區內彷彿置身於日本京都，看到其他遊客體驗，小編也好心動啊～
地址：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號 營業時間：08:30–17:30 (每週二、週三公休)
南投擁有豐富的旅遊資源，從美食到自然風光，每一樣都讓你流連忘返。此外，若想搭乘公共運輸遊南投，台灣好行是個不錯的選擇。不僅舒適和又便利，輕鬆遊覽南投各個角落，還能享受慢遊南投的樂趣，快跟著小編的行程來趟南投兩天一夜吧！
來到南投這樣玩！
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