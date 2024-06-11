如果你想要體驗南投的美景，但又不想開車，小編推薦你搭乘公共運輸─台灣好行，票價實惠且路線也相當方便，讓你可以輕鬆地暢遊南投各大景點。快跟著小編一起搭乘公共運輸來趟南投兩天一夜吧，我們將帶你前往車埕、水里、雙龍，帶你一次玩盡水里景點。

南投兩天一夜｜行程路線規劃

路線地圖

行程

Day 1：台中高鐵 → 車埕 行水餐坊 → 恩典咖啡花園民宿 Day 2： 民宿早餐 豆花松 → 雙龍瀑布七彩吊橋園區 → 水里蛇窯陶藝文化園區 → 台中高鐵

交通

在這趟南投二日遊中，我們將搭乘公共運輸，帶大家暢玩南投。從台中高鐵站出發，我們會搭乘台灣好行線前往南投，而從水里往返雙龍則會搭乘豐榮客運，也是唯一一班可以抵達雙龍的公共運輸，快跟著小編的步伐，深度暢遊南投吧！

交通路線表 交通路線 公車班次 票價 台中高鐵⇄水里總站 台灣好行集集線6333D 125元 水里⇄車埕 台灣好行車埕線6671 22元 水里⇄雙龍 豐榮客運6288 48元

南投兩天一夜｜第一天行程

第一天行程：

台中高鐵 → 台灣好行集集線6333D（台中高鐵→水里總站） → 台灣好行車埕線6671（水里→車埕） → 車埕→ 台灣好行車埕線6671（車埕→水里） → 行水餐坊 → 恩典咖啡花園民宿

貼心提醒

從台中高鐵搭乘台灣好行線前往南投的朋友，別再被台中高鐵複雜的動線搞混啦。從台中高鐵出站後，找到5、6出口的手扶梯前往1樓，再從5號出口出去往右轉，找到4號月台就能搭乘台灣好行集集線6333D啦！

5號出口 4號月台搭乘

車埕景點地圖

南投車埕是一個融合了鐵道文化、歷史、美食和生態的旅遊景點。你可以來這裡參觀歷史展覽館，了解鐵道的發展史，或是坐在湖畔旁吃著美食，欣賞自然風光。快跟著小編的腳步，安排場車埕一日遊，感受南投的魅力吧。

車埕景點｜鐵道觀光小學堂

若搭乘公共運輸前往的遊客，下車後映入眼簾的就是鐵道觀光小學堂的園區啦，過去原本是車埕國小的校舍，現今則改建成鐵道小學堂、車埕遊客中心，將舊校舍活化。

鐵道觀光小學堂

二樓還有展覽館，可以欣賞到以集集線鐵道為主題的展覽。展覽內使用了模型呈現集集支線上各個車站，讓你在教室內也能彷彿置身其中，小編看完也好想親身搭乘集集鐵道線欣賞沿途風光。

鐵道觀光小學堂 – 二樓展覽館

地址：南投縣水里鄉民權巷9號 開放時間：09:00~17:00

車埕景點｜路易莎咖啡

望眼可以看到鐵道觀光小學堂一旁，有個三層樓的巨幅彩繪牆，這是由國際知名的塗鴉藝術家「夢裡那兔」所創作的大型塗鴉，也是中台灣近期最吸睛的打卡景點之一。你可以來這邊點一杯咖啡，沉醉在藝術和美學中，二樓還有bearbrick (積木熊) 小學堂，超可愛的流體熊陪你喝咖啡。

夢裡那兔-路易莎外牆塗鴉🖌

bearbrick (積木熊) 小學堂🧸

地址：南投縣水里鄉民權巷127號 營業時間：09:00–17:30

車埕景點｜車埕遊客中心

車埕遊客中心除了提供各式各樣的觀光旅遊諮詢服務外，遊客還可以在這裡免費體驗實境車廂，感受模擬車廂體驗支線鐵道風光，讓旅行更加豐富多彩。

🚂火車車廂模擬體驗

地址：南投縣水里鄉民權巷127號553 營業時間：09:00–17:00

車埕景點｜鐵道廣場

從車埕遊客中心穿越車埕車站的月台後，望眼望過去就是鐵道廣場啦，豐富的歷史背景和文化資產，包括古老的車站建築、保存完好的鐵路遺跡和獨特的鐵道文化。

📍車埕鐵道廣場

地址：南投縣水里鄉民權巷127號553 營業時間：09:00–17:00

車埕景點｜車埕火車站

廣闊的鐵道廣場旁佇立著一座建於日治時期，具有濃厚歷史感的車埕車站，也是南投集集線鐵路的終點站。整座車站及站前空地都是使用原木建造，散發出濃濃的懷舊風情。快跟著小編的步伐，繼續探索悠閒的旅遊體驗吧。

📍車埕車站

車埕車站月台🚆

地址：南投縣水里鄉民權巷2號 營業時間：09:00–17:00

車埕景點｜林班道體驗工廠

位在車站旁的林班道體驗工廠，擁有多種DIY商品可以選擇。小編選擇了葡萄酒架，實際體驗後發現，不僅操作上輕鬆容易，敲敲打打的過程也十分療癒呢，非常適合帶著小孩前往體驗，深入了解木工技術。

📍林班道體驗工廠

🪵林班道 – 木工DIY體驗🔨

地址：南投縣水里鄉民權巷4號 營業時間：平日10:00~17:00/假日10:00~18:00（每週二及除夕公休）

車埕景點｜木業展示館

從車埕車站到貯木池的路上，會經過木業展示館。不妨進去看看這些珍貴的木業文化產業遺址，了解昔日車埕木業的發展與盛況。

📍車埕木業展示館

地址：南投縣水里鄉民權巷110-2號 營業時間：09:30–17:00

車埕景點｜木茶房

談到車埕美食，名單上一定有一家木茶房。不僅擁有面湖的絕佳位置，餐點也很有特色，是用木桶來盛放餐點。用完餐後，還可以在林班道烙印圖案在木桶蓋上，把木桶帶回家作為紀念品唷！

📍木茶房

地址：南投縣水里鄉民權巷5號 營業時間：10:00–17:30 (每週二公休)

車埕景點｜貯木池環湖步道

貯木池周圍環山群繞，湖光山色的自然美景令人陶醉。在步道上邊餵魚邊輕鬆愜意地漫步，享受大自然的寧靜和平靜，繞完步道一圈只要10多分鐘。不過要記得做好防蚊措施，以免跟小編一樣被叮得滿頭包😭。

📍貯木池環湖步道

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號 營業時間：24H

車埕景點｜隱茶 Steam

「隱茶Steam」是一家位於車埕「最美的貯木池」旁邊的50年老宅改建而成的餐廳。提供日式風格的餐點和茶水，不論怎麼拍都非常美，差點把小編記憶體拍爆！你可以坐在窗邊喝著茶，欣賞貯木池的美景，感受日式風情。

📍貯木池上的日式小屋

隱茶美食🤤

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號 營業時間：平日10:00~17:00/假日10:00~18:00（每週二公休）

水里美食｜行水餐坊

距離水里火車站步行不到10分鐘的餐廳，環境明亮整潔，菜色多樣又好吃，價格也很實惠。小編特別愛巴西蘑菇雞湯，濃郁的湯頭，配上多汁的蘑菇及香嫩的雞肉，推薦大家來水里有機會來吃吃看。

📍水里美食｜行水餐坊

水里美食🍴

地址：南投縣水里鄉城安街2號 營業時間：11:00–14:00/17:00–20:00

水里住宿｜恩典咖啡花園民宿

恩典咖啡花園民宿距離水里火車站步行約10分鐘，交通和機能都非常方便。白色簡約風的建築，夜晚在燈光的照射下，顯得更加獨特和浪漫。房間內裝潢也是時尚簡約風，空間寬敞明亮，老闆娘也非常親切熱情的招呼，讓小編感覺彷彿回到家一樣。

📍恩典咖啡花園民宿

恩典咖啡花園民宿 房間

地址：南投縣水里鄉博愛路101號 營業時間：10:00-22:00 訂房連結：

南投兩天一夜｜第二天行程

第二天行程：

民宿早餐 → 豆花松 → 豐榮客運6288（水里鄉公所→雙龍） → 雙龍瀑布七彩吊橋園區 → 豐榮客運6288（雙龍→蛇窯） → 水里蛇窯陶藝文化園區 → 豐榮客運6288（蛇窯→水里） → 台灣好行集集線6333D（水里→台中高鐵） → 台中高鐵

水里住宿｜民宿早餐

提供西式早午餐，餐點豐盛，許多食材也都是當地種植的，非常新鮮美味。小編還點了一杯咖啡，為美好的早晨開啟好心情～此外，吧台上的點心零食都是可以自由取用的喔。

恩典花園咖啡民宿 早餐🥐

恩典咖啡花園民宿 吧檯

水里美食｜豆花松

天氣熱就是要吃冰啦！小編極力推薦在地人愛吃的「水里豆花松」，口味眾多、價格實惠，除了冰品和豆花，也販賣各式中式小吃，小編剛好中午來，就看到許多附近居民來買鹹食。此外，豆花有分夏天賣冰的，冬天賣熱的。50元可以選擇3種配料。小編選了薏仁、紅豆、花生，吃完真的有一種清涼舒暢的感覺呢。

📍水里豆花松

豆花松 冰品🍨

地址：南投縣水里鄉民族路232號 營業時間：08:00–17:00

雙龍景點｜雙龍瀑布七彩吊橋園區

搭乘豐榮客運6288下車後至雙龍瀑布七彩吊橋入口處需步行約1公里，地上都會有箭頭標示前往方向，沿途也會指示牌告訴遊客已步行多遠，跟小編一樣方向感不好的，完全不用怕迷路喔。經過藍色原住民特色牆面後，表示你已經走五百公尺囉，再走五百公尺就會到雙龍瀑布七彩吊橋園區的入口處了。

沿途地上都會有百步蛇箭頭造型指示

經原住民特色牆面後，沿途會有你已走多少公尺的告示牌

目前雙龍瀑布七彩吊橋園區只販售線上電子票券，須於南投好好玩上購買，可現場即買即用。此外，小編購買的是雙龍瀑布七彩吊橋+水里蛇窯陶藝文化園區聯票，可享更多優惠喔。

🌈雙龍瀑布七彩吊橋

七彩吊橋全長342公尺、最深110公尺，是全台最長、最深的吊橋，橋面以彩虹七色設計，每50公尺一種顏色，遠遠看去就像一道彩虹懸掛在山林間。遊客除了可以欣賞到七彩吊橋壯麗迷人的景色，一旁的舊水源吊橋也頗有一番風味，過去是用來輸送飲用水用，目前並未提供給遊客行走，只有維修人員可以使用喔。

🌉水源吊橋

穿越吊橋後就可欣賞到如兩條蛟龍盤旋的雙龍瀑布，有著落差高達100公尺的上瀑與下瀑，很適合漫遊山林森呼吸，感受負離子與芬多精。

雙龍瀑布💦

地址：南投縣信義鄉光復巷 營業時間：每週三公休 夏令（3月至9月）上午08:00至下午17:00止（最後進入吊橋時間：15:30） 冬令（10月至2月）上午08:00至下午16:30止（最後進入吊橋時間：15:30）

水里景點｜水里蛇窯陶藝文化園區

📍水里蛇窯陶藝文化園區

水里蛇窯是全台灣現存最古老的柴燒窯之一。除了在南投好好玩上購票可享優惠之外，和雙龍瀑布七彩吊橋園區搭配購買聯票可以獲得更多優惠喔。在園內，你可以體驗拉坯玩土、觀賞土燒陶的樂趣，還有超好拍的網紅咖啡廳，快跟小編一起來探索吧！

陶片項鍊和優惠券📿

水里蛇窯陶藝文化園區

在售票亭核銷入場後會獲得一個陶片項鍊和餐飲、陶品優惠券。旁邊有陶片項鍊的交換區，可以更換自己喜歡的款式。售票亭也有販賣特色冰淇淋，小編買了一支土豪冰淇淋，吃完後嘴上還沾滿了金箔呢～

吃土冰淇淋 土豪冰淇淋🍧

水里蛇窯陶藝文化園區保存了一座充滿古老氣息的烤窯，你可以近距離觀察烤窯的運作，體驗鑽窯洞的感覺。園內也有許多陶製裝置藝術可以拍照，以及許多有趣的活動和DIY等你來體驗。

蛇窯 窯洞

水里蛇窯內有一間在IG上爆紅的文青咖啡店—土土甜品店，店內空間以米白色素坯為主色調，落地窗引進園區綠意，配上店內吃土、喝泥漿等創意餐點，很適合與好姊妹們來這裡享受慢時光的美好。

土土甜品店🍰

仙氣逼人的漢服小姐姐😍

在土土甜品店的二樓可以體驗和服或漢服，從穿著到妝髮都有專人為你設計服務。走在蛇窯園區內彷彿置身於日本京都，看到其他遊客體驗，小編也好心動啊～

地址：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號 營業時間：08:30–17:30 (每週二、週三公休)

南投擁有豐富的旅遊資源，從美食到自然風光，每一樣都讓你流連忘返。此外，若想搭乘公共運輸遊南投，台灣好行是個不錯的選擇。不僅舒適和又便利，輕鬆遊覽南投各個角落，還能享受慢遊南投的樂趣，快跟著小編的行程來趟南投兩天一夜吧！

來到南投這樣玩！

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