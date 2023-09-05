【美食】「蔥浪堡」漢堡、炸物、衝浪用品，宜蘭礁溪漢堡推薦、礁溪網美餐廳、礁溪寵物友善餐廳 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「蔥浪堡」 (造訪日期 : 2023/05)



「蔥浪堡」漢堡、炸物、衝浪用品

宜蘭礁溪漢堡推薦、礁溪網美餐廳、礁溪寵物友善餐廳









蔥浪堡



地址 : 宜蘭縣礁溪鄉和平路28號

電話 : 0988 311 110

時間 : 11:30–14:30，17:00–20:00（一、二、五） 11:30–20:00（六、日） 休息（三、四）



喜歡吃漢堡的朋友，不是只有連鎖漢堡店可選擇，本次團子來宜蘭礁溪旅遊，由宜蘭在地友人帶領來到當地有口皆碑的漢堡店「蔥浪堡」用餐。店家鄰近湯圍溝公園，步行約6-7分鐘即可抵達，距離知名的柯氏蔥油餅很近，交通很便利。

店家裝潢獨樹一格，充滿濃濃海洋元素和夏威夷風，有一個大大衝浪板放置戶外，處處裝點綠意和大朵扶桑花盛開，店外還有一個茅草陽傘亭， 還設一個情人雅座，南國風情熱情洋溢，這些都是藝術家廖OK幫「蔥浪堡」經心特別設計的。除裝潢讓人耳目一新外，店家所製作的漢堡也是赫赫有名的！店名「蔥浪堡」除有衝浪發想外，店家也充分利用宜蘭在地元素，製作出蘭陽美味，「蔥」指就是有名的宜蘭蔥呢！

店家也是寵物友善餐廳，帶毛小孩來這也沒問題。我們造訪時，可愛的招牌店貓「蔥堡」也躲在涼傘亭椅下，慵懶迎接訪客，別忘了和牠打招呼，如要拍照也請關閉閃光燈，別嚇著牠了。

「蔥浪堡」原本是在宜蘭烏石港所創設，老闆與老闆娘是一對喜歡衝浪的夫婦檔，為了讓喜愛在大海衝浪的衝浪客，休息的時候可以品嚐美味料理，販售充滿特色的蔥蛋漢堡，將美式漢堡結合宜蘭的在地特色的宜蘭蔥所製作而來，包含原味及辣味兩種口味。2023年店家搬到宜蘭熱鬧的礁溪溫泉鄉，增加販售許多不同的漢堡品項及炸物，還有多種的啤酒、調酒、無酒精飲料可搭配享用，繼續把美味和衝浪的美好和大家一起分享。

店內有1樓和2樓露台網美區，處處擺放有關衝浪及海洋為元素的的畫作，畫作裡的兩位可愛的夏威夷女孩拿著衝浪板沐浴在日光下，格外有意境，畫作除可欣賞外，想購買收藏也可和店家洽談。店內寬敞明亮，動線分明，有2人～4人的座位，坐在1樓可以欣賞老闆料理過程，老闆和老闆娘熱情好客，會不時詢問客人餐點意見，喜愛衝浪和對衝浪有興趣的朋友也可以和他們分享衝浪趣事，讓人倍感溫馨也愉快！

店內也有販售許多衝浪元素小物及相關商品，或是以店家漢堡LOGO所製作的相關週邊商品，如飲料掛繩、手提袋、鑰匙圈等，店家很有愛心，購買週邊商品店家會捐出20%給相關動物慈善機構。

我們也選擇一個鑰匙圈帶回家收藏做紀念，店家會使用精美的紙盒包裝，美式風情讓人好心動，可以把美味收藏起來，又能做愛心。

走上2樓又是另一種視覺風格，露台網美區為店家精心設計，有一座繽紛打卡牆和一座涼椅，上面寫著「WAVE BURGER」，藍白相間的紗網窗簾映照窗外，白天陽光自然灑落，一旁也擺放特色衝浪小物與裝飾，格外有氣氛，立刻能感受悠閒的度假氛圍。

自助區有擺放蕃茄醬和芥末醬，可自行取用，店家也貼心準備漢堡紙和透明手套，可以直接用手抓著漢堡大口品嚐，讓吃漢堡時醬汁不會溢出弄髒手，衛生又方便。用完餐點後可將廚餘及垃圾再放入設放的回收區，環保也衛生。

「蔥浪堡」主要販售各種美式漢堡及炸物，可單點或升級為套餐，還有多種的啤酒、調酒、無酒精飲料可搭配享用，店家也有特別推出兩種組合的雙人優惠套餐，價格也更經濟實惠，可以把好味道一網打盡！

團子和友人點了雙人的海味套餐，再加上一杯特色調酒，漢堡的份量不小，滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！

辣比妹蔥浪堡

「辣比妹蔥浪堡」黑麥麵包裡包入牛肉堡、起士、生菜、番茄等，和店家招牌蔥蛋，再加上店家特調辣醬貫穿調味，豐盛又吸睛！