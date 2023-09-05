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【美食】「蔥浪堡」漢堡、炸物、衝浪用品，宜蘭礁溪漢堡推薦、礁溪網美餐廳、礁溪寵物友善餐廳 (附菜單)

2023-09-05 00:00:00 花見團子玩耍趣 人氣：1,412
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：蔥浪堡
phone09-8831-1110
place宜蘭縣礁溪鄉和平路28號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「蔥浪堡」     (造訪日期 : 2023/05)

「蔥浪堡」漢堡、炸物、衝浪用品

宜蘭礁溪漢堡推薦、礁溪網美餐廳、礁溪寵物友善餐廳



 蔥浪堡 

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉和平路28號
電話 : 0988 311 110
時間 : 11:30–14:30，17:00–20:00（一、二、五）   11:30–20:00（六、日）     休息（三、四）

喜歡吃漢堡的朋友，不是只有連鎖漢堡店可選擇，本次團子來宜蘭礁溪旅遊，由宜蘭在地友人帶領來到當地有口皆碑的漢堡店「蔥浪堡」用餐。店家鄰近湯圍溝公園，步行約6-7分鐘即可抵達，距離知名的柯氏蔥油餅很近，交通很便利。

店家裝潢獨樹一格，充滿濃濃海洋元素和夏威夷風，有一個大大衝浪板放置戶外，處處裝點綠意和大朵扶桑花盛開，店外還有一個茅草陽傘亭， 還設一個情人雅座，南國風情熱情洋溢，這些都是藝術家廖OK幫「蔥浪堡」經心特別設計的。除裝潢讓人耳目一新外，店家所製作的漢堡也是赫赫有名的！店名「蔥浪堡」除有衝浪發想外，店家也充分利用宜蘭在地元素，製作出蘭陽美味，「蔥」指就是有名的宜蘭蔥呢！

店家也是寵物友善餐廳，帶毛小孩來這也沒問題。我們造訪時，可愛的招牌店貓「蔥堡」也躲在涼傘亭椅下，慵懶迎接訪客，別忘了和牠打招呼，如要拍照也請關閉閃光燈，別嚇著牠了。

「蔥浪堡」原本是在宜蘭烏石港所創設，老闆與老闆娘是一對喜歡衝浪的夫婦檔，為了讓喜愛在大海衝浪的衝浪客，休息的時候可以品嚐美味料理，販售充滿特色的蔥蛋漢堡，將美式漢堡結合宜蘭的在地特色的宜蘭蔥所製作而來，包含原味及辣味兩種口味。2023年店家搬到宜蘭熱鬧的礁溪溫泉鄉，增加販售許多不同的漢堡品項及炸物，還有多種的啤酒、調酒、無酒精飲料可搭配享用，繼續把美味和衝浪的美好和大家一起分享。

店內有1樓和2樓露台網美區，處處擺放有關衝浪及海洋為元素的的畫作，畫作裡的兩位可愛的夏威夷女孩拿著衝浪板沐浴在日光下，格外有意境，畫作除可欣賞外，想購買收藏也可和店家洽談。店內寬敞明亮，動線分明，有2人～4人的座位，坐在1樓可以欣賞老闆料理過程，老闆和老闆娘熱情好客，會不時詢問客人餐點意見，喜愛衝浪和對衝浪有興趣的朋友也可以和他們分享衝浪趣事，讓人倍感溫馨也愉快！

店內也有販售許多衝浪元素小物及相關商品，或是以店家漢堡LOGO所製作的相關週邊商品，如飲料掛繩、手提袋、鑰匙圈等，店家很有愛心，購買週邊商品店家會捐出20%給相關動物慈善機構。

我們也選擇一個鑰匙圈帶回家收藏做紀念，店家會使用精美的紙盒包裝，美式風情讓人好心動，可以把美味收藏起來，又能做愛心。

走上2樓又是另一種視覺風格，露台網美區為店家精心設計，有一座繽紛打卡牆和一座涼椅，上面寫著「WAVE BURGER」，藍白相間的紗網窗簾映照窗外，白天陽光自然灑落，一旁也擺放特色衝浪小物與裝飾，格外有氣氛，立刻能感受悠閒的度假氛圍。

自助區有擺放蕃茄醬和芥末醬，可自行取用，店家也貼心準備漢堡紙和透明手套，可以直接用手抓著漢堡大口品嚐，讓吃漢堡時醬汁不會溢出弄髒手，衛生又方便。用完餐點後可將廚餘及垃圾再放入設放的回收區，環保也衛生。

「蔥浪堡」主要販售各種美式漢堡及炸物，可單點或升級為套餐，還有多種的啤酒、調酒、無酒精飲料可搭配享用，店家也有特別推出兩種組合的雙人優惠套餐，價格也更經濟實惠，可以把好味道一網打盡！

團子和友人點了雙人的海味套餐，再加上一杯特色調酒，漢堡的份量不小，滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！

辣比妹蔥浪堡

「辣比妹蔥浪堡」黑麥麵包裡包入牛肉堡、起士、生菜、番茄等，和店家招牌蔥蛋，再加上店家特調辣醬貫穿調味，豐盛又吸睛！

厚片牛肉堡是老闆每天手工現捏，牛肉口感扎實，味道濃郁綿密，多汁飽滿；宜蘭蔥蛋充滿在地風情，宜蘭蔥拌入蛋汁煎烤，香蔥甘甜而不嗆辣，煎蛋滑嫩鬆軟，還有大片生菜和番茄，營養飽足又美味，辣醬小辣超過癮，是辣辣控不可錯過的聖品。

礁溪溫泉莎莎牛

「礁溪溫泉莎莎牛」黑麥麵包裡包入牛肉堡、起士、生菜、番茄等，和半生熟的太陽蛋。另外還有附上使用礁溪特產溫泉蕃茄自製而成的墨西哥莎莎醬，可以當清爽的開胃小菜單吃，或是依自己的喜好份量加入漢堡中，儀式感十足。

一口咬下手工現打的牛肉堡飽滿扎實，配上濃郁可口的起士與大片番茄，和軟嫩的半熟蛋中的邪惡蛋黃流洩而下，當然最畫龍點睛的是墨西哥莎莎醬，微酸微辣好唰嘴，不同口感相互輝映，層次相當豐富，是別的地方絕對吃不到的的好滋味，一吃就上癮！

海味魷魚酥 / 台味土魠魚

這裡的炸物也有濃濃台味！長條狀的是「海味魷魚酥」，塊狀的是「台味土魠魚」，都是很適合搭配漢堡的最佳良伴。

「海味魷魚酥」炸到外酥內Q，吃得到新鮮魷魚塊，嚼勁十足。

「台味土魠魚」魚肉鮮甜多汁，香酥美味，越吃越涮嘴。

草莓浪人醉可愛

店家有提供酒精飲料， 除啤酒外，還有一款「草莓浪人醉可愛」是很適合女生喝的調酒。使用草莓酒和氣泡水以黃金比例調配，調酒呈現美麗紅寶石色，上面再放一片鳳梨，熱情洋溢。調酒喝起來香氣濃郁，酸甜有味，微醺又浪漫。 

雪碧 / 氣泡飲

檸檬口味「雪碧」搭配漢堡也很適合，店家提供罐裝，要喝時可倒入店家提供杯子享用。香氣清新的「氣泡飲」氣泡很綿密，0熱量喝了沒負擔，清涼又暢快。

另外，店家廁所位於3樓，進入廁所需要脫鞋，可使用店家提供的拖鞋做替換，內部同樣裝點著海洋的元素，衛生又乾淨。

用完餐後，店家有提供Line Pay支付，也有推出Google評論+拍照活動，會贈送一個香氛掛片，打開後可以聞到淡雅的海洋香氛味道，可以放在衣櫥或車內，芳香又怡人。

整體而言，團子覺得「蔥浪堡」是一間很特別的網美餐廳，裝潢很有特色，衝浪元素滿滿，來這拍照打卡超有fu，可以感受海洋及主人的熱情。店家料理選用宜蘭在地食材搭配上美式漢堡，美台混搭無敵契合，口感和連鎖漢堡店和式美式餐廳的漢堡口味都不太一樣，讓味蕾帶來驚喜的感受體驗。

宜蘭在地人或是來礁溪旅遊的朋友想吃點不一樣，不妨來試試「蔥浪堡」的好味道，許多人包括我一吃就愛上。「蔥浪堡」很適合個人打牙祭或是多人聚餐，吃完後還能湯圍溝公園走走逛逛，泡泡湯，不但吃得營養美味，身心靈也豐足。

 菜單 

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒


【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/waveburgers/

 
 
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