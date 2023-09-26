mr.K餐酒館(原水泉餐酒館)-位於竹南延平路上的異國料理餐酒館，提供餐酒/咖啡/甜點/私廚料理(還可預定歐式無菜單料理、團體20人以上Buffetヾ(^▽^*)
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：苗栗縣 > 竹南鎮
三年前到訪還是叫水泉餐酒館(隱身在教會裡)，去年12月搬至延平路
現址。 因為假日預約需求量增加，現址於延平路、三泰街口(比較不
好停車) 我是剛好住附近，就用走的😁😁😁
p.s本篇文章圖多字多請小心服用(? XDD
mr.k餐酒館營業時間從11-21:00(周三公休)
內用區1-入內右側，以大桌+1兩人桌
內用區2-入內左側一區，以四人桌為主
內用區3-靠窗有類包廂區(椅子也換成沙發^^
吧檯(自助區也在這)
飲料櫃&酒櫃(店內還有一牆上都是酒^^
若有需要，可以請店員推薦佐餐酒✌🏻
*開車不喝酒，喝酒不開車🙏🏻
自助區
甜點櫃
菜單1(開胃小食/炸物/義大利麵/風味料理)
*店員特別推薦西班牙海鮮飯，是他們的招牌🌟
菜單2(主餐沙拉/預定無菜單料理/團體BUFFET
甜點/咖啡/茶類)
菜單3(花草茶/無酒精氣泡飲/德國啤酒/精選餐酒)
*店內無提供套餐形式，是希望同桌共餐者可以點不同的食物一起share🥰
點餐後，店員會擺好餐具和盤子😀
主廚例湯(90元)
有附切片麵包，麵包很扎實，氣孔多，吃起來有彈性
濃湯的南瓜滋味豐富，是很單純的南瓜甜味再加上黑胡椒提味❤️❤️❤️
口感介於濃稠和一般水的質地✌🏻
希臘沙拉(250元)
軟嫩的生菜葉，配上開胃的巴薩米可醋（還有撒黑胡椒粗粒！）
除了生菜，還有小黃瓜、小番茄跟黑橄欖。 整體是很清爽又多了辛
辣感的層次😍😍😍
個人很愛裡面的費塔乳酪，味道溫和又有點像豆腐的口感😆
西班牙海鮮飯（兩人份，600元）
提供2-4人份可選擇✌🏻 送上桌熱騰騰的，要小心鍋子邊緣會燙！
淋上檸檬汁後，就可以大塊朵頤了😋😋😋 米充分吸飽海鮮的風
味，還有薑黃溫暖的滋味❤️
蔬菜烘蛋(230元)
覺得馬鈴薯比例可以多一點！比較正統😂(以我吃過的西班牙式來說><) 這款比較像是厚蛋燒，裡面有一些青菜這樣⋯但爸媽吃得很開心，是他們喜歡的軟綿口感😁
青醬雞肉義大利麵(300元)
麵很好吃！還帶點了麵心！喜歡稍有嚼勁的麵體❤️ 巴西里味道比較
淡，起司味道比較濃哈哈，裡面的雞肉跟杏鮑菇都好吃💯
無酒精莫西多(180元)
是很漂亮的藍色🤩🤩🤩 薄荷味道蠻重，加上萊姆香氣！甜中帶點
酷爽的沁涼！很推😘
感想:mr.k很推薦朋友家人聚餐，舒適寬敞的環境，選擇多元的歐
式料理✌🏻 雖然沒有套餐形式，但很適合一起點幾分主菜、開胃菜
邊分食邊聊天😁😁😁 價位方面偏中，分量還OK✌🏻
- Woopen木盆輕食沙拉(綠川門市)-近台中火車站，提供貝果堡/潛艇堡/木盆沙拉/溫時蔬/飲品/湯品(@^0^@)/
- 漂蔦手作料理-五常街上，近中正公園、中國醫，提供熟成咖哩還有牛蒡脆皮丼飯，無收取服務費✌🏻
- 享來初大腸麵線‧炸物專賣店-位於東門市場一樓，提供創意麵線/炸物/小菜/飲料，也有套餐選擇(o゜▽゜)o☆
- 誠心越南素食-竹南地區少見的越南素食，提供湯麵/炒麵/便當/法國麵包/湯類等素食料理*★,°*:.☆(￣▽￣)/$:*.°★* 。
- Wrappers kebab-位於東海別墅商圈，提供捲餅/烤肉薑黃飯/漢堡/披薩/肉薯盒子/烤肉沙拉/炸物點心，還有多人狂歡餐可以分享(*≧︶≦))(￣▽￣* )ゞ