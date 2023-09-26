mr.K餐酒館(原水泉餐酒館)-位於竹南延平路上的異國料理餐酒館，提供餐酒/咖啡/甜點/私廚料理(還可預定歐式無菜單料理、團體20人以上Buffetヾ(^▽^*)

三年前到訪還是叫水泉餐酒館(隱身在教會裡)，去年12月搬至延平路

現址。 因為假日預約需求量增加，現址於延平路、三泰街口(比較不

好停車) 我是剛好住附近，就用走的😁😁😁

p.s本篇文章圖多字多請小心服用(? XDD

mr.k餐酒館營業時間從11-21:00(周三公休)

內用區1-入內右側，以大桌+1兩人桌

內用區2-入內左側一區，以四人桌為主

內用區3-靠窗有類包廂區(椅子也換成沙發^^

吧檯(自助區也在這)

飲料櫃&酒櫃(店內還有一牆上都是酒^^

若有需要，可以請店員推薦佐餐酒✌🏻

*開車不喝酒，喝酒不開車🙏🏻

自助區

甜點櫃

菜單1(開胃小食/炸物/義大利麵/風味料理)

*店員特別推薦西班牙海鮮飯，是他們的招牌🌟

菜單2(主餐沙拉/預定無菜單料理/團體BUFFET

甜點/咖啡/茶類)

菜單3(花草茶/無酒精氣泡飲/德國啤酒/精選餐酒)

*店內無提供套餐形式，是希望同桌共餐者可以點不同的食物一起share🥰

點餐後，店員會擺好餐具和盤子😀

主廚例湯(90元)

有附切片麵包，麵包很扎實，氣孔多，吃起來有彈性

濃湯的南瓜滋味豐富，是很單純的南瓜甜味再加上黑胡椒提味❤️❤️❤️

口感介於濃稠和一般水的質地✌🏻

希臘沙拉(250元)

軟嫩的生菜葉，配上開胃的巴薩米可醋（還有撒黑胡椒粗粒！）

除了生菜，還有小黃瓜、小番茄跟黑橄欖。 整體是很清爽又多了辛

辣感的層次😍😍😍

個人很愛裡面的費塔乳酪，味道溫和又有點像豆腐的口感😆

西班牙海鮮飯（兩人份，600元）

提供2-4人份可選擇✌🏻 送上桌熱騰騰的，要小心鍋子邊緣會燙！

淋上檸檬汁後，就可以大塊朵頤了😋😋😋 米充分吸飽海鮮的風

味，還有薑黃溫暖的滋味❤️

蔬菜烘蛋(230元)

覺得馬鈴薯比例可以多一點！比較正統😂(以我吃過的西班牙式來說><) 這款比較像是厚蛋燒，裡面有一些青菜這樣⋯但爸媽吃得很開心，是他們喜歡的軟綿口感😁

青醬雞肉義大利麵(300元)

麵很好吃！還帶點了麵心！喜歡稍有嚼勁的麵體❤️ 巴西里味道比較

淡，起司味道比較濃哈哈，裡面的雞肉跟杏鮑菇都好吃💯

無酒精莫西多(180元)

是很漂亮的藍色🤩🤩🤩 薄荷味道蠻重，加上萊姆香氣！甜中帶點

酷爽的沁涼！很推😘

感想:mr.k很推薦朋友家人聚餐，舒適寬敞的環境，選擇多元的歐

式料理✌🏻 雖然沒有套餐形式，但很適合一起點幾分主菜、開胃菜

邊分食邊聊天😁😁😁 價位方面偏中，分量還OK✌🏻