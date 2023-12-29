位於昌隆廣場的質感餐廳，隱身在住宅區(附近停機車還算方便)😁

店名的缽食有其特殊含意，以下文字摘自粉專↘️

鉢的意思為“盛東西的容器”，利用日本「小鉢料理」的呈現，加

入 KAORI Dining的想像，拼湊出屬於這個地方上才擁有的風味。

鉢食是將料理更貼近生活的一種飲食文化。

p.s 缽食沒提供預約服務，我是平日晚餐時段去的><

但是可以電話預訂外帶餐點✅

店內唯一的三人座位😆 這次坐這區

兩組雙人桌(亦可併成四人桌)

吧檯區(加上這裡，店內共可容納13人)

如果沒空內用，也歡迎外帶回家😀😀😀

菜單-主食分兩類(咖哩飯定食或菇島香鬆飯定食)

定食附白飯、味噌湯、漬物。(湯品可續一次)

還有一些肉品可單點，也有小菜、甜點跟飲品✌🏻

📝低消一人280元，用餐限時60分鐘。(但沒客滿的話店家

也會讓你待著) 還好當天是平日用餐，沒有客滿>< 不然

用餐限時60分鐘有點倉促...🥹🥹🥹

半圓木托盤送餐～ 很有質感！ 使用的餐具都好好看😍😍😍

朋友點了煙燻鴨腿咖哩，說第一口有點太鹹，但吃得出很豐富的風

味(蔬果的甜跟辛香料的搭配~~ 店員一開始說辣度是小辣程度，但

實際上是微辣而已。 後來續醬上的咖哩，味道就反而比較沒那麼鹹

比較OK。

菇島香鬆飯定食（220元）

蒜片的濃郁香氣～ 酥脆口感，特製的菇島香鬆（蕈菇香氣撲鼻而

來！ 米飯部分粒粒分明，顆粒完整（飯的鑊氣十足❤️ 天婦羅麵衣

薄脆，乾爽且不會油膩！ 金針菇在裡面仍然水分充足💯

搭配的小菜是柚香蘿蔔，爽脆口感（微甜的滋味） 如果口味再做酸

一點就更好😁

味噌湯裡面有豆腐、蘿蔔跟京都水菜（店家跟彰化的農友進的！）

湯喝起來OK，很驚豔的是加入京都水菜，增加清脆的口感😍！

第五種起司蛋糕（100元）

喔哇🤣 份量比我想像的迷你！跟同行友人

開玩笑說一口大概就要20元吧XD

上面灑了紅藜麥（是有烤過的！ 像爆米香❤️❤️❤️

那個逼逼啵啵的口感！ 很加分）

但搭配的擂茶白巧克力⋯ 嗯（就覺得奶香味重，

但沒有擂茶豐富的風味🤣🤣🤣

回到第五種起司蛋糕本身，吃起來層次很像冰淇淋

（乳酪味道淡淡的～ 口感上很快就能化掉🤤

感想:覺得缽整體口味都蠻有水準的，從食材搭配到食器選用、擺

盤都很用心💯(可惜我的碗邊緣有點小破損，有反映給店家請他們再

注意><) 只是以這個價位來說份量偏少了(男生大概就是5分飽吧😳)

然後用餐限制60分鐘也有點趕🥹 但整體上這次用餐體驗蠻棒的😁