桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店─楊梅火車站美食推薦，母親節帶媽咪、家人們到楊梅吃大份量道地客家料理，人氣招牌土鵝肉、鵝湯米苔目、客家燜筍是必點！吃飽喝足順遊中山親水公園、桃園楊梅雅聞魅力博覽館│附菜單

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於大楊梅鵝莊楊梅創始店

3. 大楊梅鵝莊楊梅創始店環境開箱

4. 大楊梅鵝莊楊梅創始店餐點分享

4.1 大楊梅鵝莊楊梅創始店餐點評價

4.2 大楊梅鵝莊楊梅創始店菜單

5. 消費資訊

6. 桃園鵝肉餐廳推薦資訊

優惠資訊

06/01~06/30大楊梅鵝莊楊梅創始店36周年慶，凍力食足套組，凍心價999元 (滿2組，享免運費)

桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店優惠資訊 (來源：大楊梅鵝莊楊梅創始店官網，2023.05)

06/01~06/30大楊梅鵝莊楊梅創始店36周年慶，內用、外帶自取同享：消費滿1000元，加贈鵝油燜筍一份；滿1500元，可參加現場摸彩 (最大獎獎金20萬元)

桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店優惠資訊 (來源：大楊梅鵝莊楊梅創始店官網，2023.05)

關於大楊梅鵝莊楊梅創始店

「桃園鵝肉餐廳推薦」

「桃園聚餐推薦餐廳」

「楊梅美食餐廳推薦」

大楊梅鵝莊楊梅創始店在哪裡？

大楊梅鵝莊楊梅創始店位於桃園市楊梅區大平街42號，主打嚴選食材與客家文化結合的客家風味名菜，近楊梅火車站、中山親水公園、桃園楊梅雅聞魅力博覽館

大楊梅鵝莊楊梅創始店餐點特色

「獨家手法招牌土鵝肉 x 特製沾醬」

「客家風味名菜 x 客家燜筍 x 鵝湯米苔目 x 客家大炒 x 豆角茄子」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：火車-楊梅火車站 (步行10分鐘)、公車-新成楊新路口 (步行4分鐘)

機車：附近機車停車格

汽車：特約停車場-台灣聯通、力揚立體停車場 (消費滿500元，最多可折抵2小時」

大楊梅鵝莊楊梅創始店環境開箱

外部環境

4月底的桃園美食一日遊，其中一站：高評價桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店。

店門口

搭乘火車到楊梅火車站下車後，步行10分鐘左右即抵達中山親水公園附近，位於桃園市楊梅區大平街42號的大楊梅鵝莊楊梅創始店。

營業時間

大楊梅鵝莊楊梅創始店營業時間為：

一~日 11：00~14：00 / 17：00~20：00 ；

每周三公休。

接待櫃台

走進大楊梅鵝莊楊梅創始店，由店內人員協助帶入座位。

確認餐點到點餐櫃檯點餐；用餐完畢後到此區結帳，可使用現金、LinePay付款。

手工醬料

大楊梅鵝莊楊梅創始店料理包

現切鵝肉。

手起刀落間鵝肉切盤已切製完成，排入盤中擺盤、上桌。

用餐空間

在以暖色調燈光點亮的空間裡，擺放著幾張桌椅，4人桌、6人桌，適合各式中小型聚餐。

讓喜愛客家料理、鵝肉料理的朋友們，在營造溫馨、舒適的用餐氛圍裡享受現做好味。

在用餐的朋友入座前，早已將茶飲、杯子、紙巾備妥於桌面上。

大楊梅鵝莊楊梅創始店餐點分享

這天點了：

小份的-

鄉村土鵝肉

豆角茄子

鵝湯米苔目

鵝油燜筍

椒麻三層肉

鄉村土鵝肉 小份450元

這個鵝肉不簡單！

選用專業養殖場90天足齡的成鵝，將每天現宰的溫體鵝，以特殊的水煮方式處理，確認餐點內容後，切成每片2mm左右的厚度，搭配一旁附上的特製客家黃豆醬、薑絲、九層塔一起享用，可以吃到微透亮光的鵝皮裡的鵝油香、鎖住飽滿肉汁無腥味的鵝肉，與醬料、佐料味整體風味增添的多層次香氣。

香氣四溢，剛剛好的油脂感、不油膩，讓人一塊接一塊入口。

鵝油燜筍 小份 240元

以桃園市復興區的桂竹筍為主角，放入大鍋的鵝高湯裡燜煮，一口咬下吸飽湯頭精華的桂竹筍，搭配特製醬料的微辛香氣，品嚐口感軟嫩、香氣飽滿的好味桂竹筍料理。

椒麻三層肉 小份 260元

炎熱的午餐時間就是要吃這個！

淋上自製椒麻醬料的黃金比例三層肉薄片，搭配各式佐料：辣椒、蔥花、高麗菜絲等，拌均勻後一口吃，每一口都可以吃到肥而不膩、紮實的三層肉上鮮、香、辣的多層次香氣。

豆角茄子 小份 240元

開胃又下飯的料理之一！

完美吸附炒料香氣的茄子，口感軟嫩醬香味十足，搭配爽脆清甜的四季豆一起吃，是清爽可口、不油膩的。

鵝湯米苔目 小份 130元

以客家米苔目為主角，放入鵝高湯裡煮製一番，加入客家經典炒料、佐料簡單調味，沒有過多的調味料綴飾呈現的經典客家料理。

Q彈有咬近的米苔目吸飽了湯頭精華的香，搭配著湯裡的肉燥、蔥花、鵝高湯享用，很讚。

大楊梅鵝莊楊梅創始店餐點評價

桃園鵝肉餐廳推薦，開車到楊梅火車站附近的在地美食餐廳─大楊梅鵝莊楊梅創始店用餐。

參考名菜銷售排行榜，點了：小份的鄉村土鵝肉、豆角茄子、鵝湯米苔目、客家燜筍、椒麻三層肉，以獨家手法處理的軟嫩多汁土鵝肉搭配特製沾醬的風味層次很豐富；吸飽鵝湯精華的米苔目，帶有細膩的油脂香氣；清爽開胃的椒麻三層肉，剛剛好的油脂感、不油膩讓人一塊接一塊吃起來；結合道地客家風味的客家燜筍，軟嫩細緻的口感加上炒料的香氣，很搭。

嚴選食材、精湛廚藝成就的手作料理，美味分數高，會想再來吃。

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~5/14 溫馨合菜6000元，享免服務費、加贈8吋提拉米蘇、贈送手作醬菜一包

大楊梅鵝莊楊梅創始店菜單

桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店菜單 (來源：大楊梅鵝莊楊梅創始店FB粉絲頁，2023.05)

桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店菜單 (來源：大楊梅鵝莊楊梅創始店FB粉絲頁，2023.05)

桃園鵝肉餐廳推薦-大楊梅鵝莊楊梅創始店菜單 (來源：大楊梅鵝莊楊梅創始店FB粉絲頁，2023.05)

消費資訊

用餐日期：2023.04

付款方式：現金、LinePay、信用卡

桃園鵝肉餐廳推薦資訊

大楊梅鵝莊楊梅創始店

類型：桃園鵝肉餐廳推薦 / 楊梅火車站美食推薦 / 桃園母親節餐廳推薦 / 楊梅聚餐推薦餐廳 / 楊梅在地小吃

⏰ 營業時間

一~日 11：00~14：00 / 17：00~20：00 (周三公休)

📍 地址：桃園市楊梅區大平街42號

📞 電話：03-478-4623

大楊梅鵝莊楊梅創始店官網

大楊梅鵝莊楊梅創始店FB粉絲頁

大楊梅鵝莊楊梅創始店LINE@



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