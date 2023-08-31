【狂一鍋中壢中山東店】幾乎零負評的台式火鍋，中午及宵夜限定299&339超值體驗價，台北爆紅名店桃園市插旗│菜單

中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店─中壢火鍋吃到飽餐廳推薦，中午及宵夜限定299&339超值體驗價，新品：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋上線，高達30公分火焰秀超吸睛，種類特別豐富的蔬食、飲料自助吧，接近30種食材通通吃到飽，中原大學美食餐廳推薦+1！附菜單
目錄索引
1. 優惠資訊
2. 關於狂一鍋中壢中山東店
3.1 狂一鍋中壢中山東店自助吧菜色開箱
3.2 狂一鍋中壢中山東店桌邊炒鍋服務
4.1 狂一鍋中壢中山東店餐點評價
4.2 狂一鍋中壢中山東店菜單
5. 消費資訊
6. 中壢火鍋店推薦資訊
中午、宵夜限定超值體驗價299元、339元起
錄下炒鍋畫面，在FB或IG發布限動，加贈軟嫩雞腿或梅花豬一份
入會禮：軟嫩雞腿或活力梅花豬(二選一)乙份
樂多多會員限定用餐可累積點數
「中壢火鍋店推薦」
「中壢火鍋吃到飽餐廳推薦」
「中原大學美食餐廳推薦」
狂一鍋中壢中山東店在哪裡？
台北爆紅名店於中壢插旗第一家的狂一鍋中壢中山東店，位於桃園市中壢區中山東路一段323號，主打很有料的台式火鍋湯底，搭配嚴選時蔬自助吧、飲料吧、霜淇淋吃到飽，近中原夜市、中原大學，附近有機車停車格、汽車收費停車場。
狂一鍋中壢中山東店特色
「台菜 Ft. 火鍋 x 超過10款台式爆炒湯底」
「狂一鍋 Ft. 台菜王子-黃景龍主廚，雙台聯手打造超強湯底」
台潮火鍋最低午餐299元、晚餐339元起，即享沙茶土雞蛋香鍋(搭配肉量實在的梅花豬肉盤)，自助吧飲料提供充滿台味的芭樂汁、楊桃汁、酸梅湯、無糖綠茶，與近30種食材的蔬食自助吧無限吃，午餐、晚餐都可以來一鍋暖心鍋物。
由榮獲多項國內外大獎、曾任TJCA台灣國際年輕廚師協會理事長，致力傳承台灣美食文化的台菜王子-黃景龍主廚，以多年在台菜的扎根與功力，與狂一鍋聯名推出：客家鹹湯圓鍋、排骨酥鍋的研發及產品、菜單監製，雙台聯手，打造超強湯底。
交通 / 停車資訊
大眾運輸：公車-中山東中北路口 (走路1分鐘)
機車：路邊機車停車格
汽車：Times中壢中原夜市停車場 (走路4分鐘)
外部環境
中壢出差日的午餐時間，跟朋友約在持續回訪的火鍋口袋名單─狂一鍋中壢中山東店用餐，嚐嚐近期新推出的火鍋湯底：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋。
店門口
開車到附近的汽車收費停車場停妥後，走路不到5分鐘即抵達位於桃園市中壢區中山東路一段323號的狂一鍋中壢中山東店。
店外候位區
貼心的在門口設置候位區，讓在外等候座位的朋友們有舒適的座椅可稍坐等候。
用餐人潮較多的熱門時段 (週六、周日)如有提早到場，較能順利第一輪進到店內用餐。
營業時間
狂一鍋中壢中山東店的營業時間為：
一~五 12：00~15：00 / 17：30~22：00
六、日 12：00~15：30 / 17：00~22：00。
店內候位區
付款方式
在狂一鍋中壢中山東店用餐，可使用現金、信用卡付款。
食材來源
公開透明化的食材來源，讓火鍋控們可以吃得美味、吃得安心。
用餐空間
在寬闊、明亮的空間裡，設置吧檯式單人座位區、2人桌、4人桌。
桌面上都有擺放高湯壺、清水可用於加湯使用。
2人桌
在用餐的朋友入座前，早已將用餐時會使用到的蔬菜盤、餐具、紙巾、清水、高湯壺備妥於桌面上；桌旁抽屜有濕紙巾可取用。
自助吧
食材種類特別豐富的蔬食自助吧，接近30種品項通通吃到飽，有：
1. 自助吧最特別的【手工魚漿】，特別鮮！
2. 各種時蔬：高麗菜、青江菜、大白菜、金針菇、白蘿蔔、紅蘿蔔、大黃瓜、金針菇、甜玉品、紅蘿蔔、冬瓜、黑木耳等。
3. 多種火鍋餃類：九層塔燒、蛋餃、蝦球、豬血糕、小貢丸、黑輪、燕餃、魚餃、鑫鑫腸、凍豆腐、蟹味棒、芋頭、凍豆腐、百頁豆腐、芋粿巧、韓國魚板等。
燕餃、九層塔燒、豬血糕、百頁豆腐、芋粿巧、大黃瓜。
蝦球、蛋餃、韓國魚板、小貢丸。
高麗菜、大白菜。
手工魚漿。
飲品/醬料/副食自助吧
醬料、飲品、霜淇淋、副食都可以在此區取用。
霜淇淋
黑糖牛奶口味霜淇淋。
台味飲品
充滿台味的飲料機：鮮桔汁、義豐冬瓜茶、台灣芭樂汁、無糖熟香烏龍。
副食自助區
鍋燒關廟麵、王子麵、鍋燒意麵。
冬粉、米粉。
醬料自助區
醬料自助吧：備有六款辛香料、佐料：辣油、蒜泥、蔥花、沙茶醬、日式醬油等。
燒酒烏骨雞蛤蜊鍋
備妥燒酒烏骨雞蛤蜊鍋湯底食材，桌邊爆炒。
P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！
在桌邊聞著現炒的香氣，超想速速開吃> <
30公分高火焰秀
燒酒烏骨雞蛤蜊鍋湯底爆炒完成後，加湯、點火燃燒揮發酒精，30公分公分高的火焰超吸睛！
P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！
P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！
霸氣魷魚螺肉蒜
熱油鍋後，加入蔥段、香菇、魷魚等食材爆炒，淬鍊出蘊藏於食材內的香氣。
霸氣魷魚螺肉蒜湯底完成後，加入巨霸大雞腿、整尾魷魚燉煮。
這天點了：
燒酒烏骨雞蛤蜊鍋
-翼板霜降牛
霸氣魷魚螺肉蒜
功夫排骨酥
燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 529元
以台灣經典湯品作為設計發想的燒酒烏骨雞蛤蜊鍋，還沒放入食材前先喝口湯，可以喝到有迷人酒香的燒酒湯底，與精選中藥材、枸杞堆疊的藥膳香氣，蠻順口的。
吸附湯頭精華的烏骨雞，口感特別有彈性、紮實、不乾硬。
霸氣魷魚螺肉蒜 539元
沒有看錯，就是這麼霸氣！
在霸氣魷魚螺肉蒜湯底中存在感超高的巨霸大雞腿、整尾魷魚，正面、反面各滾5分鐘即可享用，嚐嚐吸入湯頭精華後，鎖住肉汁、軟嫩可口的大雞腿、鮮味飽滿的Q彈嫩魷魚。
風味層次豐富的湯底用來燉煮蔬食系列食材，可以提升蔬菜入口感受到的自然甜度，蠻不錯的。
功夫排骨酥 69元
炸好的排骨酥一上桌，剛起鍋的迷人香氣飄散在空氣中，聞到香氣特別餓，速速夾一塊入口，嚐嚐完美鎖住肉汁的酥脆好滋味，一塊接一塊吃起來！
翼板霜降牛
油花會呈細緻網狀分布的翼板霜降牛，加入鹹香四溢的功夫排骨酥鍋涮煮一番，巴附上湯底香氣，帶著飽滿肉汁的牛肉，軟嫩中帶著些許咬勁的口感、肉甜味十足。
自助吧的蔬菜類食材很強！
不管用哪一款湯頭燉煮，都可以吃到蘊藏於蔬菜裡的自然甜度，從美好的滋味裡感受到食材的高品質。
手工魚漿放入鍋中煮製，煮熟後的魚丸，入口吃到Q彈口感裡的鮮香，吃完還想再吃幾顆。
平日午餐選擇高評價中壢火鍋店推薦、短短一年人氣爆紅超強台鍋─狂一鍋中壢中山東店。
建議用餐尖峰時段先打電話訂位避免久候，一吃就圈粉、必回訪的台式爆炒火鍋，這波推出新品：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋也要嚐嚐鮮，感受用新台味湯頭涮煮蔬菜、肉品的好滋味。
中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店菜單 (攝於2023.05)
中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店菜單 (攝於2023.05)
用餐日期2023.05
付款方式：現金、信用卡
狂一鍋中壢中山東店
類型：中壢火鍋店推薦 / 中壢火鍋吃到飽推薦 / 中原大學美食餐廳推薦 / 中壢聚餐餐廳推薦
⏰ 營業時間
一~五 12：00~15：00 / 17：30~22：00
六、日 12：00~15：30 / 17：00~22：00
📍 地址：桃園市中壢區中山東路一段323號
📞 電話：03-283-0212
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