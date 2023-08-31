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> 圖文創作 > 【狂一鍋中壢中山東店】幾乎零負評的台式火鍋，中午及宵夜限定299&339超值體驗價，台北爆紅名店桃園市插旗│菜單

【狂一鍋中壢中山東店】幾乎零負評的台式火鍋，中午及宵夜限定299&339超值體驗價，台北爆紅名店桃園市插旗│菜單

2023-08-31 17:10:05 冠婷｜生活趣 人氣：104
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：718篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：狂一鍋中壢中山東店
phone03-2830-212
place桃園市中壢區中山東路一段323號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店-中壢火鍋吃到飽推薦-30.jpg

中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店─中壢火鍋吃到飽餐廳推薦，中午及宵夜限定299&339超值體驗價，新品：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋上線，高達30公分火焰秀超吸睛，種類特別豐富的蔬食、飲料自助吧，接近30種食材通通吃到飽，中原大學美食餐廳推薦+1！附菜單

 

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於狂一鍋中壢中山東店

3. 狂一鍋中壢中山東店環境開箱

3.1 狂一鍋中壢中山東店自助吧菜色開箱

3.2 狂一鍋中壢中山東店桌邊炒鍋服務

4. 狂一鍋中壢中山東店餐點分享

4.1 狂一鍋中壢中山東店餐點評價

4.2 狂一鍋中壢中山東店菜單

5. 消費資訊

6. 中壢火鍋店推薦資訊

 

  優惠資訊

  中午、宵夜限定超值體驗價299元、339元起

  錄下炒鍋畫面，在FB或IG發布限動，加贈軟嫩雞腿或梅花豬一份

  入會禮：軟嫩雞腿或活力梅花豬(二選一)乙份

  樂多多會員限定用餐可累積點數

 

  關於狂一鍋中壢中山東店

「中壢火鍋店推薦」

「中壢火鍋吃到飽餐廳推薦」

「中原大學美食餐廳推薦」

 

狂一鍋中壢中山東店在哪裡？

台北爆紅名店於中壢插旗第一家的狂一鍋中壢中山東店，位於桃園市中壢區中山東路一段323號，主打很有料的台式火鍋湯底，搭配嚴選時蔬自助吧、飲料吧、霜淇淋吃到飽，近中原夜市、中原大學，附近有機車停車格、汽車收費停車場。

 

狂一鍋中壢中山東店特色

「台菜 Ft. 火鍋 x 超過10款台式爆炒湯底」

「狂一鍋 Ft. 台菜王子-黃景龍主廚，雙台聯手打造超強湯底」

台潮火鍋最低午餐299元、晚餐339元起，即享沙茶土雞蛋香鍋(搭配肉量實在的梅花豬肉盤)，自助吧飲料提供充滿台味的芭樂汁、楊桃汁、酸梅湯、無糖綠茶，與近30種食材的蔬食自助吧無限吃，午餐、晚餐都可以來一鍋暖心鍋物。

由榮獲多項國內外大獎、曾任TJCA台灣國際年輕廚師協會理事長，致力傳承台灣美食文化的台菜王子-黃景龍主廚，以多年在台菜的扎根與功力，與狂一鍋聯名推出：客家鹹湯圓鍋、排骨酥鍋的研發及產品、菜單監製，雙台聯手，打造超強湯底。

 

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-中山東中北路口 (走路1分鐘)

機車：路邊機車停車格

汽車：Times中壢中原夜市停車場 (走路4分鐘)

 

  狂一鍋中壢中山東店環境開箱

外部環境

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中壢出差日的午餐時間，跟朋友約在持續回訪的火鍋口袋名單─狂一鍋中壢中山東店用餐，嚐嚐近期新推出的火鍋湯底：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋。

 

店門口

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開車到附近的汽車收費停車場停妥後，走路不到5分鐘即抵達位於桃園市中壢區中山東路一段323號的狂一鍋中壢中山東店。

 

店外候位區

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貼心的在門口設置候位區，讓在外等候座位的朋友們有舒適的座椅可稍坐等候。

用餐人潮較多的熱門時段 (週六、周日)如有提早到場，較能順利第一輪進到店內用餐。

 

營業時間

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狂一鍋中壢中山東店的營業時間為：

一~五  12：00~15：00 / 17：30~22：00

六、日 12：00~15：30 / 17：00~22：00。

 

店內候位區

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付款方式

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在狂一鍋中壢中山東店用餐，可使用現金、信用卡付款。

 

食材來源

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公開透明化的食材來源，讓火鍋控們可以吃得美味、吃得安心。

 

用餐空間

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在寬闊、明亮的空間裡，設置吧檯式單人座位區、2人桌、4人桌。

 

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桌面上都有擺放高湯壺、清水可用於加湯使用。

 

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2人桌

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在用餐的朋友入座前，早已將用餐時會使用到的蔬菜盤、餐具、紙巾、清水、高湯壺備妥於桌面上；桌旁抽屜有濕紙巾可取用。

 

  狂一鍋中壢中山東店自助吧菜色開箱

自助吧

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食材種類特別豐富的蔬食自助吧，接近30種品項通通吃到飽，有：

1. 自助吧最特別的【手工魚漿】，特別鮮！

2. 各種時蔬：高麗菜、青江菜、大白菜、金針菇、白蘿蔔、紅蘿蔔、大黃瓜、金針菇、甜玉品、紅蘿蔔、冬瓜、黑木耳等。

3. 多種火鍋餃類：九層塔燒、蛋餃、蝦球、豬血糕、小貢丸、黑輪、燕餃、魚餃、鑫鑫腸、凍豆腐、蟹味棒、芋頭、凍豆腐、百頁豆腐、芋粿巧、韓國魚板等。

 

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燕餃、九層塔燒、豬血糕、百頁豆腐、芋粿巧、大黃瓜。

 

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蝦球、蛋餃、韓國魚板、小貢丸。

 

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高麗菜、大白菜。

 

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手工魚漿。

 

飲品/醬料/副食自助吧

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醬料、飲品、霜淇淋、副食都可以在此區取用。

 

霜淇淋

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黑糖牛奶口味霜淇淋。

 

台味飲品

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充滿台味的飲料機：鮮桔汁、義豐冬瓜茶、台灣芭樂汁、無糖熟香烏龍。

 

副食自助區

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鍋燒關廟麵、王子麵、鍋燒意麵。

 

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冬粉、米粉。

 

醬料自助區

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醬料自助吧：備有六款辛香料、佐料：辣油、蒜泥、蔥花、沙茶醬、日式醬油等。

 

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  狂一鍋中壢中山東店桌邊炒鍋服務

燒酒烏骨雞蛤蜊鍋

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備妥燒酒烏骨雞蛤蜊鍋湯底食材，桌邊爆炒。

P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！

 

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在桌邊聞著現炒的香氣，超想速速開吃> <

 

30公分高火焰秀

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燒酒烏骨雞蛤蜊鍋湯底爆炒完成後，加湯、點火燃燒揮發酒精，30公分公分高的火焰超吸睛！

P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！

 

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P.S.此鍋有酒，用餐完畢請勿自行開車或騎車 (包括腳踏車)！！！

 

霸氣魷魚螺肉蒜

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熱油鍋後，加入蔥段、香菇、魷魚等食材爆炒，淬鍊出蘊藏於食材內的香氣。

 

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霸氣魷魚螺肉蒜湯底完成後，加入巨霸大雞腿、整尾魷魚燉煮。

 

  狂一鍋中壢中山東店餐點分享

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這天點了：

燒酒烏骨雞蛤蜊鍋

-翼板霜降牛

霸氣魷魚螺肉蒜

功夫排骨酥

 

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  燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 529元

以台灣經典湯品作為設計發想的燒酒烏骨雞蛤蜊鍋，還沒放入食材前先喝口湯，可以喝到有迷人酒香的燒酒湯底，與精選中藥材、枸杞堆疊的藥膳香氣，蠻順口的。

吸附湯頭精華的烏骨雞，口感特別有彈性、紮實、不乾硬。

 

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 霸氣魷魚螺肉蒜 539元

沒有看錯，就是這麼霸氣！

在霸氣魷魚螺肉蒜湯底中存在感超高的巨霸大雞腿、整尾魷魚，正面、反面各滾5分鐘即可享用，嚐嚐吸入湯頭精華後，鎖住肉汁、軟嫩可口的大雞腿、鮮味飽滿的Q彈嫩魷魚。

風味層次豐富的湯底用來燉煮蔬食系列食材，可以提升蔬菜入口感受到的自然甜度，蠻不錯的。

 

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  功夫排骨酥 69元

炸好的排骨酥一上桌，剛起鍋的迷人香氣飄散在空氣中，聞到香氣特別餓，速速夾一塊入口，嚐嚐完美鎖住肉汁的酥脆好滋味，一塊接一塊吃起來！

 

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  翼板霜降牛

油花會呈細緻網狀分布的翼板霜降牛，加入鹹香四溢的功夫排骨酥鍋涮煮一番，巴附上湯底香氣，帶著飽滿肉汁的牛肉，軟嫩中帶著些許咬勁的口感、肉甜味十足。

 

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自助吧的蔬菜類食材很強！

不管用哪一款湯頭燉煮，都可以吃到蘊藏於蔬菜裡的自然甜度，從美好的滋味裡感受到食材的高品質。

 

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手工魚漿放入鍋中煮製，煮熟後的魚丸，入口吃到Q彈口感裡的鮮香，吃完還想再吃幾顆。

 

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  狂一鍋中壢中山東店餐點評價

平日午餐選擇高評價中壢火鍋店推薦、短短一年人氣爆紅超強台鍋─狂一鍋中壢中山東店。

建議用餐尖峰時段先打電話訂位避免久候，一吃就圈粉、必回訪的台式爆炒火鍋，這波推出新品：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋也要嚐嚐鮮，感受用新台味湯頭涮煮蔬菜、肉品的好滋味。

 

  狂一鍋中壢中山東店菜單

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中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店菜單 (攝於2023.05)

 

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中壢火鍋店推薦-狂一鍋中壢中山東店菜單 (攝於2023.05)

 

  消費資訊

用餐日期2023.05

付款方式：現金、信用卡

 

  中壢火鍋店推薦資訊

狂一鍋中壢中山東店

類型：中壢火鍋店推薦 / 中壢火鍋吃到飽推薦 / 中原大學美食餐廳推薦 / 中壢聚餐餐廳推薦 

⏰ 營業時間

一~五  12：00~15：00 / 17：30~22：00

六、日 12：00~15：30 / 17：00~22：00

📍  地址：桃園市中壢區中山東路一段323號

📞 電話：03-283-0212

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狂一鍋中壢中山東店IG

 


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