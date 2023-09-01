【居次涮涮屋林口旗艦店】隱藏版澎派日式鍋物，林口火鍋店推薦，中午、下午茶、晚餐、宵夜吃豐盛火鍋套餐│菜單

林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店─林口聚餐餐廳推薦，走進藏身在林口舊街的人氣高評價日式火鍋，中午、下午茶、晚餐、宵夜時段都吃得到的澎派日式火鍋套餐，醒吾科大美食推薦+1│附菜單

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於居次涮涮屋林口旗艦店

3. 居次涮涮屋林口旗艦店環境開箱

4. 居次涮涮屋林口旗艦店餐點分享

4.1 居次涮涮屋林口旗艦店餐點評價

4.2 居次涮涮屋林口旗艦店菜單

5. 消費資訊

6. 林口火鍋店推薦資訊

優惠資訊

吃到有蛤蜊的茶碗蒸，加贈100元抵用券！

關於居次涮涮屋林口旗艦店

「林口火鍋店推薦」

「林口聚餐餐廳推薦」

「醒吾科大美食推薦」

居次涮涮屋林口旗艦店在哪裡？

居次涮涮屋林口旗艦店位於新北市林口區中正路94號，主打在質感溫度空間裡，享用豐盛的日式火鍋套餐，近林口區零售市場、醒吾科技大學，吃飽喝足可順遊林口足夢公園、新寮休閒步道、林口老公崎步道、仁愛路觀景台等景點。

餐點特色

「澎派系日式鍋物套餐」

超豐盛的日式火鍋套餐，一路從精緻小菜→生鮮蔬食→肉品→副食→甜點→飲品，很有飽足感。

「精煉醇香湯底 x 時令蔬果 x 嚴選高品質肉品 x 有料小菜 x 質感甜品」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-林口站 (步行4分鐘)

機車：附近機車停車格

汽車：行政段226地號平面停車場 (步行1分鐘)、林口區停五停車場 (步行4分鐘)

居次涮涮屋林口旗艦店環境開箱

外部環境

台北出差日，晚上的工作安排結束後，跟朋友相約林口火鍋店推薦之一的居次涮涮屋林口旗艦店吃晚餐。

店門口

搭乘公車到附近的公車站牌-林口站下車，走路不到5分鐘即抵達位於新北市林口區中正路94號的居次涮涮屋林口旗艦店。

營業時間 / 付款方式

居次涮涮屋林口旗艦店的營業時間為：

每天的11：30~凌晨04：00。

在居次涮涮屋林口旗艦店消費，可使用：

現金、LinePay、信用卡、ApplePay、SamsungPay、台灣Pay、GooglePay等多元支付方式付款。

接待 / 結帳櫃檯

走進居次涮涮屋林口旗艦店，由接待櫃台的店內人員協助帶入已安排好的座位；用餐完畢再到此區結帳離場即可。

1F用餐區

一樓用餐區設有單人桌、2人桌、4人桌，即使一個人走進店內用餐也可以感到舒適、自在。

在店內夥伴帶位前早已備妥於桌面上的茶水、特製醬料、盤子、碗、湯勺、夾子、筷子等。

2F用餐區

提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

2人桌

4人桌

4人桌與後方的半開放式8人包廂。

桌邊備品

每張桌子均有設置抽屜，放置牙籤、濕紙巾、紙巾，方便用餐時就近取用。

居次涮涮屋林口旗艦店餐點分享

這餐點了：

丹麥梅花豬火鍋套餐 300g 460元

昆布柴魚高湯 / 麥茶 / 茶碗蒸 / 丹麥梅花豬 / 蔬菜盤 / 日本越光米 / 三色豆花

去骨鴨腿肉火鍋套餐 200g 460元

昆布柴魚高湯 / 麥茶 / 茶碗蒸 / 去骨鴨腿肉 / 蔬菜盤 / 居次粥 / 三色豆花

美國Choice特級翼板牛火鍋套餐 300g 880元

黑豚大骨湯 +30元 / 麥茶 / 茶碗蒸 / 美國Choice特級翼板牛 / 蔬菜盤 / 冬粉 / 霜淇淋

明蝦鮑魚海陸總匯火鍋套餐 300g 980元

長野縣日式味噌鍋 +70元 / 麥茶 / 茶碗蒸 / 海鮮拼盤 / 台灣梅花豬 / 蔬菜盤 / 香辣拌麵+10元 / 霜淇淋

長野縣日式味噌鍋

經過日式味噌鍋洗禮的海鮮食材，襯托出多了一個層次的鮮美好味，很適合用來涮煮海鮮。

昆布柴魚高湯

每天新鮮現熬、色澤清澈的昆布柴魚高湯。

還沒煮任何食材之前先喝個幾口，昆布的香氣十分濃郁，昆布的海味與淡香味完全融入於湯裡。

黑豚大骨湯

加入嚴選食材、大量豬大骨，經過火侯、時間淬鍊，成就香氣層次豐富的濃厚系湯頭，用來涮煮各種肉、蔬菜蠻搭的。

茶碗蒸

在茶碗蒸裡加入海鮮食材，可以吃到濃郁蛋香，蘊藏其中的自然甘甜、鮮美。

蔬菜盤

高麗菜 / 大白菜 / 水蓮 / 金針菇 / 黑木耳 / 大黃瓜 / 杏鮑菇 / 鴻喜菇 / 鮮香菇 / 牛番茄 / 白蘿蔔 / 紅蘿蔔 / 南瓜 / 非油炸豆皮

時令蔬菜堆疊的蔬菜盤，依序將碗盤內的蔬菜，放入昆布柴魚高湯簡單涮煮一番，即可嚐到新鮮時蔬自帶的清甜、爽脆、細緻口感。

明蝦鮑魚海鮮總匯

明蝦 / 鮑魚 / 北海道生食級干貝 / 蛤蜊 / 鮮蚵 / 鱸魚 / 中卷 / 草蝦 / 活凍白蝦 / 天使紅蝦

沒有看錯，就是這麼澎派！

主餐選擇明蝦鮑魚海陸總匯，一嚐多種海鮮的極致鮮味！

富含纖維帶有咬勁又甜的干貝；口感緊實、鮮味十足的白蝦、天使紅蝦、明蝦、鮑魚；飽藏海味鮮美可口的蛤蜊；飽滿鮮蚵；肉質細緻的鱸魚；Q彈脆中卷。🤤

蛤蜊

特別巨大、長得特別健康的蛤蜊通通底家！煮熟後的飽滿蛤蜊肉，鎖住了滿滿鮮味，入口就可以感受得到。

白蝦/天使紅蝦/明蝦

已貼心去掉蝦殼的白蝦、天使紅蝦、明蝦，下鍋涮煮一番襯托出蘊藏於蝦肉裡的鮮，嚐嚐口感紮實、Q中帶鮮的美好口感。

中卷

在所有花枝、魷魚、鎖管等頭足類海產中，口感極佳的中卷，以火鍋湯底汆燙後即可嚐到屬於軟絲的鮮甜與Q彈、微脆的口感。

美國Choice特級翼板牛

銷魂系薄切翼板牛，光用看的就可以感受到優質肉肉的魅力！

剛好一口一片的大小，品嚐到它的緊實、彈牙，還有十足的鮮甜味。

去骨鴨腿肉

去骨鴨腿肉的肉質相當緊實，是紮實有咬勁的，新鮮有肉汁。

丹麥梅花豬

油花分布均勻的丹麥梅花豬，放入鍋中涮煮一番，鮮嫩帶有彈性的口感，軟嫩不乾硬且帶有肉汁、沒有豬腥味。

台灣梅花豬

梅花豬瘦肉中，夾雜一些紋理細緻的脂肪，涮煮熟透之後，一嚐鮮嫩多汁、香而不膩口的美味。

居次粥

香辣拌麵

霜淇淋

有原味、巧克力、綜合可選擇。

三色豆花

滑嫩細緻的三色豆花，甜感細膩、香氣十足、不會太甜，用來作為一餐的結尾很可以。

居次涮涮屋林口旗艦店餐點評價

藏身在林口舊街的人氣高評價日式火鍋，中午、下午茶、晚餐、宵夜時段都吃得到的豐盛火鍋套餐：精緻小菜→生鮮蔬食→肉品→副食→甜點→飲品，多種時令蔬果堆疊的繽紛蔬菜盤、很有料的茶碗蒸、簡單涮煮展現軟嫩鮮香的牛肉、豬肉，最後用綿細甜香的三色豆花畫線完美結尾，好~滿足。

居次涮涮屋林口旗艦店菜單

林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店菜單 (來源：居次涮涮屋林口旗艦店FB粉絲頁，2023.05)

林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店菜單 (來源：居次涮涮屋林口旗艦店FB粉絲頁，2023.05)

林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店菜單 (來源：居次涮涮屋林口旗艦店FB粉絲頁，2023.05)

林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店菜單 (來源：居次涮涮屋林口旗艦店FB粉絲頁，2023.05)

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林口火鍋店推薦-居次涮涮屋林口旗艦店菜單 (來源：居次涮涮屋林口旗艦店FB粉絲頁，2023.05)

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消費資訊

用餐日期：2023.05

付款方式：現金、LinePay、信用卡、ApplePay、SamsungPay、台灣Pay、GooglePay

林口火鍋店推薦資訊

居次涮涮屋林口旗艦店

類型：林口火鍋店推薦 / 林口聚餐餐廳推薦 / 林口日式火鍋 / 林口舊街美食 / 醒吾科大美食推薦

⏰ 營業時間

每天11：30~清晨04：00

📍 地址：新北市林口區中正路94號

📞 電話：02-7714-3985



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