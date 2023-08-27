2023漁人碼頭煙火秀第一場時間在2023/8/27晚上8點晚上施放，時間長達15分鐘，真的是可以拍好拍滿～

2023漁人碼頭煙火秀

☑活動日期：2023/8/27晚上8點｜9/3晚上8點

☑活動地點：漁人碼頭

☑煙火施放長度：900秒

第一張照片爆框，趕緊在調整鏡頭高度～

趕過去的時候，時間已經來到晚上7點30分，還真的是差一點趕不上。

不過今年的煙火真的很漂亮！下禮拜9/3還有最後一場，如果有興趣的朋友，可以把握機會。

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2023八里城市沙雕展開始囉！

一起來踏入這個充滿神秘和奇幻的世界，今年的主題是神話八里，感覺比去年更漂亮～

2023八里城市沙雕展

活動日期：2023/08/19～2023/10/17

活動地點：新北市八里區八里左岸公園

點燈時間：每天晚上18:30–22:00

一旁是八里左岸自行車道，假日時光，來此踩踩腳踏車｜吹吹海風，在跟▼八里左岸地標鍾愛一生拍拍照，感覺也不錯。

這裡木棧道竟然還是▲彩虹色彩，水喔～

進入展區，一座座精美沙雕呈現，每座都是各國精彩神話傳說場景，宛如一本古老的書籍在我面前徐徐展開。

整個展區分五大神話故事區，分別是日本神話區｜東方神話區｜韓國神話區｜埃及神話區｜希臘神話區。

師傅們用巧手創作，真實立體的童話故事在此述說傳奇～

首先來到了希臘神話區，希臘神話中的眾神之王宙斯，端坐在王位上，手持雷電，威嚴十足。

當然少不了▲半人馬｜獨眼巨人▼傳說故事。

古埃及總是令人覺得古老又神秘，不同圖文符號刻滿壁畫，一起來探險趣～

一系列埃及神話區，瞬間像是來到古老的埃及文明時代，▲埃及法老的祕寶，還有眾多▼古埃及守護神的沙雕像，彰顯出埃及文明的神秘感。

日本神話區粉可愛喔，桃太郎是家喻戶曉的日本民間傳說，描繪了桃太郎與他的夥伴擊敗鬼怪的故事。

日本傳說：▲白面金毛九尾狐｜▼八岐大蛇也是粉細緻的雕刻，散發出古老鬼怪神秘的力量感。

東方神話區則是女媧補天的沙雕，生動地呈現了女媧補天的壯舉，優雅的身姿和堅毅的精神令人欣賞，站在一旁也可以感受到她的力量和決心。

守護神獸▲青龍｜▼鳳凰也不惶多讓，細密線條呈現鳳舞以及龍飛威嚴感。

韓國神話區域，是我不太熟悉的韓國神話，不過這裡均有告示牌｜簡介可以參考。

檀君朝鮮是古朝鮮建國的神話傳說，算是朝鮮歷史上承認的開國始祖。

豆豆里是高麗時代的木神；獬ㄒㄧㄝˋ豸ㄓˋ則是傳說中的神獸。

在整個沙雕展覽，不僅可以欣賞沙雕師們的技藝，加上作品彼此交織，串聯成了一幅神話世界的畫卷，像是穿越時空，探索著這些古老傳說。

你以為這樣就結束！？不～夕陽西下，這裡更美～

晚上則是有光雕藝術呈現，還漂亮的地景佈置，點燈後更美～

有漂亮ㄟ花牆可以當背景拍照～

不同地景藝術作品果然和白天景色截然大不同，選個漂亮角度來拍拍。

夜晚～經過燈光加持後，​​​月老再加上月亮，拍照區粉搶手喔～

精彩的沙雕展，一次可以欣賞到不同美景，在白天和夜晚均有不同感受，加上近期還有2023淡水漁人碼頭煙火8/27、9/3晚上8點施放，喜愛的冰友，可以來走走～