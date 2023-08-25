南投最美秘境【武界部落】 位在仁愛鄉與信義鄉的交界之處，海拔約800公尺，以往武界隧道尚未開通之時，部落到山下距離需要2.5個鐘頭，故成為台灣少數較晚開發的部落，這裡也是布農族分布最北的區域，由於地勢與環境的關係以致水氣豐厚，長年可見雲海雲瀑也因此稱作 『雲的故鄉』 當地居民多以務農維生是個相當純樸的地方。

記得幾年前有緣初訪，被那一抹湖水綠的美景震撼住，深深的烙印在心底，然而時間的關係沒有在部落多加停留，而今年有機會二訪【武界】 讓我再踏進這個夢幻之地，這次我們依舊從南投的 清境農場下山，經過 埔里→霧社→萬大水庫→親愛、松林部落→曲冰遺址→武界 在離開霧社市區後漸漸是山路地形，記得分岔路口要往奧萬大森林遊樂區方向前進

南投仁愛鄉｜碧湖水庫

南投仁愛鄉的 「碧湖水庫」 其實就是舊稱的 「萬大水庫」 ，因湖水碧綠波光粼粼，先總統蔣公 曾將其命名為「碧湖」，建立於民國28年，水壩高度114公尺，是一座具被有蓄水和調節水量功能的水庫。四周保留著天然的景觀，風景純樸優美。到 【武界部落】 的途中這裡是一個小小的停留處，腹地不大只能把車子靠路邊停下車走走，水庫前方有一個觀景平台可以鳥瞰全景，此時山區天氣忽晴忽陰，但遠望湖光山色以及倒影如織的畫面著實讓人心情愉悅

「碧湖水庫」 觀景平台前方的樹有一點高，稍微遮蔽了一些視線，但青山白雲的遼闊卻遮掩不了

這裡真的倍感清幽因為遊客稀少，我們駐足了一會兒都不見人影

南投仁愛鄉｜萬大生態電廠

位於 南投仁愛鄉 濁水溪上游霧社溪畔，是一座水力發電廠，興建於山林與溪流之間，擁有森林生態和多樣性的物種，更是台灣第一座通過 環保署環境教育設施場所 認證的發電廠，以推廣「綠色能源」和「生態保育」做為環境教育基地。

我們當天只是經過「環境教育站」並沒有到廠區裡面參觀，這一棟淺綠色的日式木造建築原本是舊郵局房舍，後來改建成「萬大發電廠生態電廠環境教育站」做為推動環境教育的據點，教育站的對面是一間可愛的小學，來到這裡感覺被森林包圍著，空氣清新、鳥語花香，下車散散步順便曬個暖陽，更重要的是旁邊有洗手間，前往【武界】途中可以當做中繼站

「環境教育站」的後方有一個充滿綠意的小庭院，本來還以為是露天咖啡廳呢但不是，只見有幾位大哥大姊帶著食物來野餐，就坐在樹蔭下乘涼泡茶聊天，好愜意啊

離開「環境教育站」之後繼續前行，會經過親愛、松林兩個小部落，我很喜歡看部落的圖騰，色彩繽紛生動又具有獨特的風格，總是想找機會來部落漫遊來個深度之旅

南投仁愛鄉｜曲冰遺址

《曲冰》聽到這個名字時讓人覺得優美冷峻，據說是形容蜿蜒的濁水溪，溪底的雲母石板在日光照射下，反射出的粼粼波光讓日本人覺得像是反光的冰，因而得其名。

記得第一次初訪此地時完全不知道這個景點，但是要去【武界部落】一定會經過啦，所以我們就來了解一下它的故事吧，其實我們抵達現場時只能從外面看到解說石碑，遺址的園區是沒有對外開放的，入口處樹林茂密、圍籬高聳，庭院深深不得而入，簡直就是一個神祕的後花園

【曲冰遺址】 是台灣首次發現的高山聚落遺址，位於南投仁愛鄉濁水溪上游大約海拔高度700-900公尺處，萬豐村曲冰部落北方1.5公里的地方，此處是中央研究院的考古教授陳仲玉先生在民國六十九年時發現有史前石器，民國七十年由政府展開挖掘工程，至七十六年一共進行過三次挖掘，找到大量介於1500-2000年前的石器，包括陶片、石斧、捕魚用的網墜等等，應是當時原住民用來做為農漁經濟生活所用，遺跡內涵豐富，包含至少48初房屋基址及171座石板棺木葬，這座小型部落堪稱是目前保存最為完整的板岩遺址，已列三級國家古蹟。(以上擷取自相關網路資料)

▲ 遺址全貌 (照片來自 中研院歷史文物陳列館 網站)

▲ 曲冰遺址 對面的白色木屋，看得出來經歷歲月和歷史的滄桑，這間小屋原來是當時給挖掘的工作人員居住和休息的場所。現場看這房舍已經斑駁不堪，若是沒有好好維護有可能會變廢墟一棟，這個景點有點可惜只看到了告示牌，如果能建立博物館展示遺址的文物器具，或者將歷史研究重現應該會更好

南投仁愛鄉｜武界部落

沿途經過幾個小景點順遊後終於再次踏入【武界部落】這次來反而感覺秘境已不再是秘境，十多年前罕為人知的部落漸漸大開知名度，近幾年更是成為火紅的旅遊勝地，進出部落是大大小小的旅遊觀光客，假日更是湧入大批人車潮，為這個神祕安靜的部落帶來熱鬧的氣氛。

這次我們主要走訪了幾個小點，都在附近可同時順遊

★ 思源吊橋

★ 好漢坡

★ 武界壩

★ 拉拉米司瀑布

★ 摩摩納爾瀑布

★ 武界吊橋

開車過來可以直接定位思源吊橋，跟著車子走就對了，在市集入口處就有一個停車場，不過假日真的挺恐怖的車子停滿滿，建議可以早點到，前方停車場應是私人土地，採人工計次收費一次$100,好不容易找到車位將費用給了管理阿姨，我們便跟著人潮前往市集，印象中人家都說武界秘境，然而看到這熱鬧喧騰的景象倒像是武界市場，市集販賣飲品、農產品、熟食、手作飾品等等，因為滿心雀躍要去看美景，所以市集便沒有花太多時間逗留採買。

我想武界部落的名氣大噪，進而觀光旅遊也給了當地居民更多的經濟收入來源，不用擔心通過市集之後就是各個景點的起點囉

短短不過100公尺的市集一下就逛完，緊接著映入眼簾的就是青翠山谷和幽幽小徑，兩側綠樹成蔭流水淙淙，被綠意包圍漫步走來心曠神怡，剛才的喧嘩景像完全不在，轉變如此之快令人頓時錯愕！

小路旁的圳溝水流聲潺潺不絕耳，即便我們接近中午才到，然而鑽進這裡一點也不會熱，反而是舒服的清涼感

走了一小段路居然看到粉紅恐龍，這個裝置有點突兀了，好像在這種自然秘境中不太需要ㄟ

繼續穿過一個小迴廊道，馬上就看見【武界】地標，這個大大的招牌可是許多人都要排隊來跟它拍照

【武界】早期原住民經常互相攻打，後來日本人畫定這裡為武力的界線，得名武界。到了光復以後國民政府認為這地名過於肅殺，於是改名為「法治村」，在2016 年台電70周年慶，舉辦了十大秘境網路票選活動，大觀發電廠所管轄的「武界壩」榮獲秘境之首，也因此揭開雲的故鄉–武界的神秘面紗

▼ 第一個景點便是思源吊橋，這條路順著直走就能走訪

思源吊橋》好漢坡》武界壩》摩摩納爾瀑布

安排個半日遊時間上很足夠

南投仁愛鄉｜武界 思源吊橋

思源吊橋 前方的休憩平台，許多人在這裡乘涼補充糧食和水分，等下你就知道為何我會這樣說了。因為後面幾個景點來回折返至少需要一個小時左右，還得挑戰好漢坡，秘境美景哪有這麼輕鬆就讓你看到，是不是？

思源吊橋 全長100公尺，因武界是水利重鎮，日本人建立於1919年，為了提醒布農族人不要忘本飲水思源故而命名。前後經歷兩次台電廠的翻修，是通往武界壩、瀑布的入口通道，由吊橋往下看可見巨大排砂口以及平坦廣大的滯沙池

走下景觀休憩平台，通往吊橋去囉

山谷的風好大~走在吊橋上無暇顧及形象了，陣風呼呼吹帽子裙子亂亂飛，得一邊握扶手一邊抓帽子

吊橋兩側是美麗的溪谷風光，筆直陡峭的山壁遠觀真的很壯闊

過吊橋走到對岸之後，旁邊有一條小路可以通往溪谷，我們也跟著朋友一同前往，溪谷底的巨石遍佈，河水非常乾淨清澈偶有魚蝦悠游，因為是排砂口的緣故所以還有一些滯流砂地

走在溪谷底往上看壯闊山壁，相較之下人變得很渺小，這偉大的工程和自然景觀蔚為奇觀，除了讚嘆還是讚嘆

▼河床中堆疊石頭

▼巨石處處

南投仁愛鄉｜武界 好漢坡

想要看無敵景色武界壩，來！ 先爬坡

告示牌上說『欲窮武界壩，必爬好漢坡』

原本不知道賞個瀑布這麼難？看到這45度的陡升坡道我猶豫了好久，你看看下坡的人還得攙扶山壁旁的扶手，我的天！既然都來到這裡被隊友半哄半騙的也就爬了。溫馨提醒：來武界看瀑布千萬不要穿涼鞋、馬靴啊，記得穿布鞋或防滑鞋。因為爬完山坡還得走步道

光看照片看不出什麼所以然，來到現場就能感受到艱難的傾斜度，上坡喘吁吁下坡抖累累，平常沒有運動習慣的人應該會覺得有點困難，如果怕喘真的要慢慢走喔

坡道兩旁畫有部落的圖騰，加油加油，好漢坡有兩段，直角轉個彎還有一段，真是考驗大家的肌耐力和毅力。這段路因為放慢速度所以時間拉比較久，而且午後變成陰天也颳起了風，抵達坡道頂端時會看到這一棟磚紅色建築(台電公司) ， 旁邊的小路繼續前行，看到土地公廟的指示牌，那裡就是最佳欣賞武界壩的位置

南投仁愛鄉｜武界壩

不愧號稱『台版牛奶湖』這一片湖水綠多麼清新動人，像明信片一般的絕美景色就在眼前，被好漢坡操練了一下也值得，傳說中的秘境我終於得以一窺究竟，武界壩四周群山環繞，有一股深幽沉靜的美感

武界壩 近百年歷史的武界壩是一座「攔河堰」日治時期1919開始建造，總長16.4公里，期間雖礙於資金與物力的短缺停工，耗時17年並於1934年完工，主要功能是攔截濁水溪與萬大溪的溪水，透過引水道將水送至日月潭儲蓄，調節，再導入發電廠發電。設置有六座四方形弧形閘門供洩洪及排砂之用。

接著前往瀑布的山路又更不好走了，林道小徑狹窄也佈滿碎石， 如果遇上陰雨的氣候可得要注意腳步囉！

南投仁愛鄉｜摩摩納爾瀑布

還記得好漢坡上磚紅色建築嗎 ， 沿著它往上走的交叉路口，左邊上階梯是往土地公廟的景觀平台，右邊則是往摩摩納爾瀑布，因為沿路上不太好走所以這裡就沒有邊走邊拍，只覺得走在很原始的步道，畢竟樹林茂密野草叢生，不但得注意是否濕滑，偶爾還得涉水而過

摩摩納爾瀑布在布農族語是指「有水源的地方」瀑布說大不大說小不小，深山之處的流水涓涓，來到此處聽聞清澈的嘩啦嘩啦聲響，加上飛濺的水花噴灑在身上，無比沁涼！再靠近一些看山壁是呈現橘紅色，水流隱藏在幽經的凹谷中一瀉而下，身如其境更能感受充沛有活力的環繞音效

岩壁高聳，仰頭探天可見柔美光線傾落，垂吊的植被根鬚隨風搖擺，深谷裡的流水光影婆娑，費盡氣力來到這裡享受一絲清甜

瀑布下的水池深度不高，只有到小腿肚，雙腳踩進超級冰涼的泉水中，雙手捧著清澈的水，解了一身的暑氣。這裡水池的範圍並不大如果遇到遊客太多反而會顯得有一點擁擠

南投仁愛鄉｜武界吊橋

思源吊橋》好漢坡》武界壩》拉拉米司瀑布》摩摩納爾瀑布

經過前面景點須原地折返回程，離開市集後開車繞一繞部落，武界吊橋 在附近不遠處，但步行會有一點距離所以開車過來會比較方便，途中道路山谷裡的平地兩旁都種植高麗菜，可惜道路很狹小因此不方便停車下來拍照

武界吊橋 民國99年梭工，刻畫上部落圖騰的紅白吊橋跨越濁水溪，在青山綠水間增添不少色彩

吊橋旁的涼亭，感覺在這裡野餐也不錯呢

武界吊橋 這裡的人潮明顯減少很多，旅遊團應該都會集中在武界市集那的景點，溪谷裡水流不大，呈現沙泥淤積的狀態，不知道是不是這季節缺水造成，所以溪流上沒有什麼戲水的人，我們僅在吊橋上走走看看，還是覺得思源吊橋的風景更美

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南投仁愛鄉｜武界部落 後記隨筆

★走訪兩次 【武界部落】 最讓我驚艷的就是 武界壩 ，美麗迷人的牛奶湖一抹清新的藍綠色，的確是絕美風光，還沒有來過武界的朋友一定要來看看。

★ 摩摩納爾瀑布 是個爬山健走的行程，可以給自己目標來挑戰一下 好漢坡 ，肯定會很有成就感，但是記得要穿合適的衣物和鞋子比較恰當。

★ 中餐到 武界蕓蘆風味餐廳 吃飯，查看網路4.2的評價好像還可以，實際吃過之後覺得口味不OK，故在此不介紹囉



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