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> 圖文創作 > 屏東車城》福安宮｜堪稱全台最大土地公廟，金碧輝煌香火鼎盛，墾丁必經景點可順遊文化館吃綠豆蒜，再玩洋蔥大福共融遊樂園

屏東車城》福安宮｜堪稱全台最大土地公廟，金碧輝煌香火鼎盛，墾丁必經景點可順遊文化館吃綠豆蒜，再玩洋蔥大福共融遊樂園

2023-08-26 17:04:12 撒野樂活小村婦 人氣：127
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：屏東縣 > 車城鄉

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『車城福安宮』位在屏東縣車城鄉，號稱全台最大的土地公廟，和北部的烘爐地南山福德宮、中部南投的紫南宮並列為台灣三大土地公廟。因為地理位置的關係，也是墾丁旅遊的必經之地，故遊客及香客更是絡繹不絕，香火非常鼎盛 !! 我每到屏東都會過來參拜，做為中繼休息站並祈求旅遊路程一路平安。

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  車城。福安宮｜景點資訊  

■ 地址 :屏東縣車城鄉福安路51號

■ 電話 : 08-8821345/ 08-8823450

■ 參拜時間 : 5:30~22:00 (有停車場) 

『車城福安宮』平日假日的車潮都相當多，廟宇周邊林立著小吃與販賣農產品的商店街，熱鬧又擁擠，正門廣場雖有車位但一位難求，需要繞到後方福安路上更大型的免費停車場，這裡範圍比較廣可以容納的車子較多，停車之後再步行3~4分鐘即可。來到這裡就能感受到福安宮的氣勢凜凜，正面及左右兩側雄偉高聳的宮殿式建築莊嚴雄偉，真不愧為全台最大的土地公廟。

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『福安宮』正面兩側雄偉的獅子石雕，從階梯望上非常巨大可觀

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入口處的牌樓寫著「福佑民安」這座土地公廟的前身是『敬聖亭』建於明朝永曆年間，至今已有久遠的歷史，經過歷代改建與修繕才有今日之規模，據說在清朝受到乾隆皇帝御賜官服官帽，並更名為『福安宮』，所以正殿安立的土地公像身著龍袍、頭戴王冠，全身掛滿金牌，顯得威風十足。福安宮是南部頗負盛名的廟宇，更是恆春當地民眾的信仰中心。

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站上台階俯瞰四周，金黃色屋瓦與紅色屋簷在藍天下更顯耀眼

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▲宮廟前的兩座大石獅長寬及高度都有9尺2吋，是台灣數一數二的純石雕石獅，深具重大歷史和藝術的意義

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進入正殿需要走上階梯，廟前一座天公爐鼎立，站在這裡往前方廣場俯瞰視野很廣 

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福安宮 採用宮殿式構造，為三進六層樓的建築，屋簷下的樑柱、斗栱彩繪鮮明，前殿五門配兩閣，一樓主祀福德正神，四樓有觀世音、藥師佛等菩薩，六樓前殿供奉太歲星君，後殿則為凌霄寶殿供奉著玉皇大帝、南北斗星君和三官大帝。

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在正殿內抬頭望著高挑的屋頂，精緻雕刻而且金碧輝煌，立足於此絕對會被這華麗氣派震撼到

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殿內大廳滿是參拜進香的遊客，到此求籤祈福、改運保平安、求財顧學業都可以的，據說想當靈驗故而人潮一直都是絡繹不絕

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大殿門外的金雞母扭蛋~ 看到兩位小朋友很開心的想要試試手氣，大人小孩都來沾沾福氣並且得到土地公爺爺的庇佑

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廟內另有一座金爐造型為三重簷的八角形建築，它有「神明點鈔機」的稱號，信眾把金紙放在金爐口時，金爐利用高溫氣旋流動的原理，讓金紙自動吸飛入爐內，就好比是神明數鈔票一樣，也是很多民眾慕名前來拜拜求取財運。

☆ 周邊停留點參考》車城福安宮》福安宮文化館》車城共融公園》阿香綠豆蒜

  車城。福安宮文化館｜景點資訊  

福安宮旁有一棟「文化館」拜拜完後也可以來參觀一下，裡面展示關於廟宇的文物及文創伴手禮，除了讓遊客可以更進一步了解福安宮的文化，也跟遠道而來的信眾結緣

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「文化館」正門外有一個好大的元寶，遊客們下意識都會靠近摸一摸，期許招財進寶好運到~

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▼2016年起開始提供借發財金，這裡是服務窗口。年滿20歲的信眾只要出示證件，親向土地公焚香祈福跪拜，告知姓名、地址、生日，並許下願望，得土地公賜一聖筊即可求發財金六百元，一年內都可以來還。

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大廳內舒適寬敞，這裡人不多倒是可以好好的走逛參觀，陳列的都是古色古香的玻璃木櫃

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結緣的文創商品不少，有香火袋、土地公標商的衣物、佛珠手環、手機袋、背包、等生活用品

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▲頭戴王冠的土地爺公仔，當作擺飾超可愛

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▲鳳梨樣式的土地公公存錢筒，很有特色讓你越存越旺~

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▲有官賜過的土地公就是不一樣，穿黃色龍袍頭戴王冠，貴氣又顯赫

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▲漂亮的石頭彩繪土地公

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▲文化館中有關福安宮的沿革，可以讓信眾更理解它的歷史緣由

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▲角落有一處是福安宮的宮殿模型，金色耀眼栩栩如生

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▲到了一旁商圈的彩券行小試手氣，希望能刮出好運

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在福安宮拜拜完，啟程之前到停車場旁的阿香綠豆蒜消暑一下，畢竟南部的太陽曬過還是有點熱，加上廟裡人潮洶湧，出來透透氣吃個甜點也不為過，而且來到屏東一定是不能錯過這個當地美食。

  車城。阿香綠豆蒜｜景點資訊  

■ 地址 :屏東縣車城鄉忠孝路190號

■ 電話 : 0939 074 656 

■ 營業時間 : 9:00~18:00  

『綠豆蒜』是用剝了殼的綠豆下去蒸過再用糖水煮成的點心，因為剝了殼的綠豆看起來很像蒜末，所以才被叫做綠豆蒜。相傳以前屏東這裡的居民生活貧苦，有時候就用此點心當作主食以果腹，後來才演變為遊客們到墾丁時必嘗的甜點。

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『綠豆蒜』煮好之後會放在大鍋內以小火保溫，勾芡的糖水溫潤濃稠，加上小碎冰吃起來更是清涼爽口，粉圓和粉條口味QQ好滑順，簡簡單單的幾樣食材，卻可以大大滿足我們的心!!

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『阿香綠豆蒜』是位於福安宮停車場旁的一家傳承三代的老店，店內非常樸實，很多遊客都會來喝上一碗再離開，這裡的品項蠻多元化的，有原味、芋頭、粉圓、粉條、愛玉和綜合，皆有分冷熱口味，一年四季都很適合吃喔!!

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  車城。洋蔥大福遊樂園｜景點資訊  

既然來到福安宮，一定要來看看全國首座『洋蔥大福遊樂園』也就座落在車城福安宮旁，2022年6月已完工啟用。

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車城共融遊樂園｜圖文介紹

來到屏東車城鄉，除了到福安宮拜拜商街買點伴手禮，還可以到公園放風吃個綠豆蒜再離開

☆ 車城半日遊參考   

   車城福安宮》福安宮文化館》車城共融公園》阿香綠豆蒜

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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