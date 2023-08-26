美麗的花蓮我又來了，常常來還是不會膩，而且一直都會有新景點跟新店，在旅行中總有新發現可以讓人幸福久久! 上午走了「佐倉步道」還好天氣涼爽雖然沒有陽光，可以遠眺花蓮市區的美景卻是迷濛一片，心想下次得趁著晴天衝一波，也給自己一點動力挑戰

下山後飢腸轆轆，

打開古歌搜尋附近美食，

找到一家評價不錯的日式料理店

『小村．日 』於是前往嘗鮮一下

小村‧日｜外觀環境

位於花蓮新城鄉的『小村．日 』是一間開幕沒有很久的店家，在北埔地區的新大樓一樓處，對面是著名的統冠超市，只是附近蠻熱鬧的，街道上車子不少需要找一下路邊的停車位再步行過來，外觀是清新的木質裝潢，屬於日式文青風格所以很好找

黑色的店家招牌加上可愛的LOGO，

木紋格的玻璃門窗，日式風格的吊飾

還有手寫紅色春聯

小店在街道上頗為顯眼

▼店外的黑板上寫著每日限定的新鮮好料喔

會隨著當日採購食材的不同來做變化

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小村‧日｜店家資訊

■ 地址 : 花蓮縣新城鄉光復路501-13號

■ 電話 : 03 826 3320

■ 營業時間 : 11:30-14:00

/17:30-20:00

■ FB臉書 小村。日

新城你可以這樣玩

新城天主堂》練習曲書店》佳興冰菓店》新城照相館》豆花兒

★ 新城天主堂｜台版諾亞方舟，東台灣最具特色的船型教堂

★ 練習曲書店｜一間不賣書的書店，棒球教練為偏鄉孩子帶來希望與愛

★ 新城照相館｜百年歷史建築，必喝清涼爽口解暑的佳興檸檬汁

小村‧日｜內部環境

來用餐之前已經先打電話預留座位，也因為時間比較早，所以還沒有坐滿客人，我們走進『小村．日 』發現他其實並不大，約莫只有20個座位

座位分為吧檯區、兩人座、四人座

裝潢簡單，溫馨明亮，乾乾淨淨

空間是採開放式廚房

但是一點也沒有油煙味，這點很棒

老闆和員工都是年輕人，

我們是第一次到訪

店家特別前來介紹餐點，服務很親切喔

店內用一些日式小裝飾妝點

彩繪紙燈籠、還有日式隔簾

暈黃的小燈也點出了溫馨感

座椅舒服，整個環境挺不錯的

小店有附設洗手間以及飲料櫃

開放式廚房的好處就是可以看見師傅的手作

為大家製作美味的餐點

建議朋友若要前來事先打電話預訂比較好

以免假日人多沒有座位

小村‧日｜餐點

▲來自官網的菜單

餐點主要有 壽司、手卷、拉麵

還有 丼飯、炸物、烏龍系列

以及其他 小點和飲品

我們兩人點了 炙燒壽司6貫、茶碗蒸、

鮮蝦手卷、辣味螺肉、澎湖花枝蝦油條

▲辣味螺肉 咬勁十足，包裹著獨特醬料，不會很辣卻帶有一些辛香味，是一盤很開胃的小菜

▲茶碗蒸 口感滑順細嫩，味道不會過鹹，屬於清淡的日式口味，吃得出來有甘甜的高湯，只是好像有一點小碗覺得吃不夠

▲鮮蝦手卷 苜蓿芽、小黃瓜加上蝦子和芝麻，中規中矩還可以

▲炙燒壽司6貫 這盤炙燒口味相當好吃，

包含有 薄鹽鮭魚、焦糖鮭魚、起士鮭魚、

檸香比目魚、起士鮮蝦、炙燒干貝

醋飯上面鋪著炙燒過的生鮮，吃起來有獨特的香氣，口感豐富

焦糖鮭魚 微微脆甜的焦糖香氣，一口咬下滿滿幸福

起士鮮蝦 則是香濃的起士入口即化

檸香比目魚 有檸檬的酸甜清爽感

每一貫口味都不同，各有特色

但都好好吃，感覺一盤吃不夠啊

這次沒有點飯麵類的餐點

所以沒有粗飽的感覺

▲澎湖花枝蝦油條 酥酥脆脆的油條裡面搭配著花枝漿和蝦仁，外酥內軟又熱呼呼，原來傳統油條可以是這樣新穎的口味

小村‧日｜後記

★餐廳環境不錯，口味也能接受，是可以再訪的小館，希望有機會去品嚐其他的餐點

★食材新鮮，雖然地點在新城鄉，但是距離花蓮市區不遠，交通也算方便

★本文自費純分享非商業廣告性質，每個人口感與喜好不同，僅提供實際體驗讓您做參考!! 價格及營業時間皆以官方公告為主

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