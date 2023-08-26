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花蓮》嚴選新鮮漁獲【小村．日】日式料理屋｜新城美食、環境優

2023-08-26 18:10:50 撒野樂活小村婦 人氣：344
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 新城鄉

造訪商家：小村．日
phone03-8263-320
place花蓮縣新城鄉光復路501-13號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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美麗的花蓮我又來了，常常來還是不會膩，而且一直都會有新景點跟新店，在旅行中總有新發現可以讓人幸福久久! 上午走了「佐倉步道」還好天氣涼爽雖然沒有陽光，可以遠眺花蓮市區的美景卻是迷濛一片，心想下次得趁著晴天衝一波，也給自己一點動力挑戰

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下山後飢腸轆轆，

打開古歌搜尋附近美食，

找到一家評價不錯的日式料理店

小村．日 於是前往嘗鮮一下

  小村‧日｜外觀環境 

位於花蓮新城鄉的小村．日 是一間開幕沒有很久的店家，在北埔地區的新大樓一樓處，對面是著名的統冠超市，只是附近蠻熱鬧的，街道上車子不少需要找一下路邊的停車位再步行過來，外觀是清新的木質裝潢，屬於日式文青風格所以很好找

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黑色的店家招牌加上可愛的LOGO，

木紋格的玻璃門窗，日式風格的吊飾

還有手寫紅色春聯

小店在街道上頗為顯眼

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▼店外的黑板上寫著每日限定的新鮮好料喔

會隨著當日採購食材的不同來做變化

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   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

  小村‧日｜店家資訊 

■ 地址 : 花蓮縣新城鄉光復路501-13號 

■ 電話 : 03 826 3320               

■ 營業時間 : 11:30-14:00  

               /17:30-20:00   

■ FB臉書   小村。日           

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★ 新城照相館｜百年歷史建築，必喝清涼爽口解暑的佳興檸檬汁

  小村‧日｜內部環境 

來用餐之前已經先打電話預留座位，也因為時間比較早，所以還沒有坐滿客人，我們走進小村．日 發現他其實並不大，約莫只有20個座位

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座位分為吧檯區、兩人座、四人座

裝潢簡單，溫馨明亮，乾乾淨淨

空間是採開放式廚房

但是一點也沒有油煙味，這點很棒

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老闆和員工都是年輕人，

我們是第一次到訪

店家特別前來介紹餐點，服務很親切喔

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店內用一些日式小裝飾妝點

彩繪紙燈籠、還有日式隔簾

暈黃的小燈也點出了溫馨感

座椅舒服，整個環境挺不錯的

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小店有附設洗手間以及飲料櫃

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開放式廚房的好處就是可以看見師傅的手作

為大家製作美味的餐點

建議朋友若要前來事先打電話預訂比較好

以免假日人多沒有座位

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  小村‧日｜餐點 

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▲來自官網的菜單

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餐點主要有 壽司、手卷、拉麵

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還有 丼飯、炸物、烏龍系列

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以及其他 小點飲品

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我們兩人點了 炙燒壽司6貫、茶碗蒸、

鮮蝦手卷、辣味螺肉、澎湖花枝蝦油條

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▲辣味螺肉  咬勁十足，包裹著獨特醬料，不會很辣卻帶有一些辛香味，是一盤很開胃的小菜

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▲茶碗蒸 口感滑順細嫩，味道不會過鹹，屬於清淡的日式口味，吃得出來有甘甜的高湯，只是好像有一點小碗覺得吃不夠

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▲鮮蝦手卷 苜蓿芽、小黃瓜加上蝦子和芝麻，中規中矩還可以

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▲炙燒壽司6貫 這盤炙燒口味相當好吃，

包含有 薄鹽鮭魚、焦糖鮭魚、起士鮭魚、

檸香比目魚、起士鮮蝦、炙燒干貝

醋飯上面鋪著炙燒過的生鮮，吃起來有獨特的香氣，口感豐富

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焦糖鮭魚 微微脆甜的焦糖香氣，一口咬下滿滿幸福

起士鮮蝦 則是香濃的起士入口即化

檸香比目魚 有檸檬的酸甜清爽感

每一貫口味都不同，各有特色

但都好好吃，感覺一盤吃不夠啊

這次沒有點飯麵類的餐點

所以沒有粗飽的感覺

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▲澎湖花枝蝦油條  酥酥脆脆的油條裡面搭配著花枝漿和蝦仁，外酥內軟又熱呼呼，原來傳統油條可以是這樣新穎的口味

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  小村‧日｜後記 

★餐廳環境不錯，口味也能接受，是可以再訪的小館，希望有機會去品嚐其他的餐點

★食材新鮮，雖然地點在新城鄉，但是距離花蓮市區不遠，交通也算方便

★本文自費純分享非商業廣告性質，每個人口感與喜好不同，僅提供實際體驗讓您做參考!! 價格及營業時間皆以官方公告為主

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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