宛如 日本京都嵐山 的竹林隧道就在 台灣苗栗 的 泰安鄉 ，已經聽聞盛名許久了，今年終於趁著和朋友到 泰安鄉 露營走了一遭。前一天傍晚循著指標先去探探路，才知道原來這個秘境開車就能到耶，停好車直接步行過來完全不會花費力氣，這麼好的地方一定得趕緊跟你們分享

泰安竹林秘境｜ 怎麼去?

■ 地址 :苗栗縣泰安鄉大興村

■ 營業時間 : 全天候(免費)

■ 由於沒有詳細地址，請直接導航《 泰安竹林秘境 》 會經過很多露營區，山路狹窄會車須特別注意，在分岔路口都會有 竹林秘境 的指標，記得要往【基哥那裡露營區】和【烏嘎彥露營區】的方向

還沒到停車場的時候會穿越一小段竹林，開心地以為這就是秘境嗎? 不是不是！一定要先找到停車場才對，沿著彎彎山路繞上去看到這個可愛的飛鼠招牌，右邊就是停車場囉

我們趁著露營隔天一大早就到，還有好多位置呢，而且這裡可以容納不少車輛，想要探索秘境原來一點也不難，走路就能到~

▲停車場前方的視野也很不錯，如果運氣好還能看見雲海繚繞山巒

泰安竹林秘境｜ 簡 介

《 泰安竹林秘境 》其實就是《烏嘎彥竹林》，位於苗栗泰安鄉海拔約1000公尺的山區，這一片約一公頃的竹林原本屬於私人園地，早期家族人仰賴它維生好幾代，後因生活型態和需求的改變，導致竹林不再繼續作為經濟開發，但家族長輩堅持保留這片祖產，飲水思源用心守護，後代子孫有空就會上山除草、砍枯枝…近年遊客見著這裡的清新樣貌，宣揚之後逐漸廣為民眾知曉，於是在地主「無心插柳柳成蔭」之下，這片竹林美景便與山巒一起讓大家共享了

泰安竹林秘境｜ 景 致

我們離開停車場後開始步行，眼前開始出現綠意竹林，一大清早的空氣清爽宜人，陽光不烈徐徐照映，上午的光線是最棒的，昨天傍晚探路時灰濛濛一片，竹林山景的翠綠無法顯見，建議大家早上就過來散散步。步道入口處撇見茂密整齊的竹林高聳入天，雖然是假日但沒有太多的遊客，幽靜小路緩緩蜿蜒向上

兩旁盡是密密麻麻的細竹，微風輕伴鳥語聲聲唱，偶有枯葉窸窣飄落，這唯美的古道場景似曾相識，彷彿穿越時空來到俠客隱居之處

漫步前進，竹林密布將天際隱隱遮掩，

陽光從綠葉叢蔭中穿透，光影婆娑，

時而微明時而微暗，風吹葉搖沙沙作響，

一幅美麗迷人的景色就在眼前

看著兩側整齊的竹林，地主用心呵護的園地令人感動

若不是他的無私付出豈有如此美景欣賞

前方長長的小徑向前延伸，看似無盡頭

宛如通往一個神秘的國度

然而那裡會有什麼驚喜出現呢

讓我們好生新奇的想要探險一下

於是走著走著，穿梭竹林秘境當中

竹圍籬旁有一小處入口柵欄

沒有上鎖應該是可以走進去拍拍照

抬頭看那筆直挺立的竹梢實在壯觀

一股凜然傲氣油然而生

欄杆旁邊都有竹林的牌告介紹

歡迎民眾除了欣賞景色之外

尚能深刻體會它的故事緣由

走了50公尺處看見一個小小的休息區

腳酸了可以在竹椅上歇息一下

不過這個步道不會很長大約只有100多公尺

輕輕鬆鬆便能征服喔

是個屬於全家老少都適宜的景點

或許是熱潮已過，沒有大批的遊客前來

這樣倒是可以悠閒散步甚是美好

給自己一小段時間來山林裡沉醉

獨享這片刻寧靜

▼這個可愛的小動物我原本不知道，隊友說是飛鼠啦

泰安竹林秘境｜ 漫 步

既然來到山上也已經特地換穿上運動服，於是不走不罷休，穿越竹林之後我們繼續向前，順便健走流流汗，果然辛苦是值得的，不到一會兒的彎路口便能看見遼闊山景，遠離了密集的露營區，佇立山頭這裡視野大開，青山襯著藍天實在美翻了

腳步不停眼睛也不停，盡情觀賞路旁的花草植物

綠色蕨類蔓延樹林間，在大自然的滋養下

白花黃花朵朵鮮嫩嬌豔，美不勝收

泰安鄉 除了有許多知名的露營區，這裡也有不少的果園，種植面積高達200公頃，5-6月這個季節剛好盛產李子，路旁可見結實累累的 「紅肉李」 我們經過的時候剛好有位阿姨正在農忙，親切的問我們要不要摘果，不過我們沒有體驗只拍了照片跟阿姨話一下家常便繼續健行，如果時間允許或許來摘李子應該會很有趣喔

泰安竹林密境｜隨 筆

★這次到竹林秘境一遊，覺得這裡非常清幽可人，附有停車場也相當方便，短短的百公尺建議可以來回散步，小徑步道輕鬆涼爽走來絲毫不費力，竹林隧道仙氣渺茫如夢似幻，空氣乾淨清新，是全家一起出遊的好去處，還沒來打卡嗎? 快出發吧

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