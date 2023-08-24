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> 圖文創作 > 宜蘭美食》三星阿琴春捲｜超邪惡一吃就上癮，外酥內鮮甜，銅板價的飽足，賣完就收攤囉

宜蘭美食》三星阿琴春捲｜超邪惡一吃就上癮，外酥內鮮甜，銅板價的飽足，賣完就收攤囉

2023-08-24 20:30:39 撒野樂活小村婦 人氣：105
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉

造訪商家：三星阿琴春捲
phone0987-944-887
place宜蘭縣三星鄉成功路1號(藥局旁)
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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IMG_8352.jpg

每回來到宜蘭三星，必吃的美食就是這家『阿琴春捲』位於三星公有市場附近，也就是三星路五段與成功路交叉路口，自從吃過一次之後嘴挑的人夫就上癮，所以只要到三星就指名要去找阿琴姐

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▲2023/7/23 再訪時，發現小攤有了新的招牌和LOGO耶

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▲這個「阿琴手握著春捲」的招牌實在可愛，滿臉笑咪咪的大姐展現無比親切感

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▲原本的小攤模樣

『阿琴春捲』即使沒有大排長龍，但是來買的客人也是陸續不斷，不論是在地鄉親還是遊客，只要嚐過愛上的都會再來回購，路過聞到香味跟著買就對了

  三星。阿琴春捲｜店家資訊   

■ 地址 : 宜蘭縣三星鄉成功路1號

■ 電話 : 0987-944887

■ 營業時間 : 9:00~17:00 (周一公休) 


檢視較大的地圖

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IMG_8295.JPG

這裡只賣四樣東西，分別是

炸春捲 $30 

炸蘿蔔糕 $25

炸甜米糕 $25

洛神花茶 $25

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2023/7/23 再訪並更新菜單和價格

炸春捲 $30 

炸蘿蔔糕 $30

炸甜米糕 $30

地瓜餅 $35

洛神花茶 $30

每一樣都是銅板價格

雖然說營業到下午五點鐘，不過賣完就會收攤了啦!! 所以還是得盡早來買喔

他們的春捲都是現點現捲現炸，超級新鮮，內餡主要是用韭菜+高麗菜，再加上一點點肉末

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大哥手腳俐落的包裹著春捲

皮衣輕薄有彈性

很快的就捲了一盤盛裝

所以我們也不會等太久

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▲我來排隊的時候上一盆餡料已經所剩不多，這時店家馬上再端出滿滿的一盆

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▲可別小看這一盆喔!! 現做的蔬菜料內行人一吃就知道，而且每一個春捲都包得很飽滿，用料實在

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▲一個一個下油鍋，熱騰騰的翻滾~

我們大家的雙眼都盯著這一鍋不放

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▲經過幾分鐘後，一個個金黃色的春捲再熱騰騰的起鍋，排排站先讓油瀝乾

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每一個都是色澤鮮明又飽滿，這時已經香味四溢

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▲這一籠的黃澄澄看起來超級誘惑人的吧，口水都快流下來啦 !

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份量很足夠，一個人吃就會有飽足感喔!!  

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剛炸起來春捲很燙，一定要小心稍待涼再入口。但是這香氣太逼人，耐不住性子等就先咬一口，皮薄酥脆，高麗菜和韭菜的鮮甜味伴著湯汁一起，越吃越好吃!! 我家那不愛韭菜濃烈味道的小孩，就很喜歡阿琴春捲的口味

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春捲下肚真的很滿足耶

三星必買、必吃

銅板價的美味在地小吃

大家可以來嚐嚐喔

  三星。阿琴春捲｜後記隨筆   

☆ 店家位於三星公有市場附近，可以停車在公有停車場，或者附近住宅區的路邊白線內

☆ 小攤乾淨，老闆的動作也很快速，所以不會等太久

☆ 個人非常喜歡這家春捲的口味，因為內餡蔬菜超鮮甜的

☆ 大哥大姐很親切~

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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