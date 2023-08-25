窗外有藍天於是又驅車往海邊走，這次是地方媽媽好友帶路，說要帶著我去找幸福，好奇心驅使之下，不囉嗦出發!出發! 這裡是往 宜蘭頭城 的方向，我們行駛在 海濱路 上，冬天的陽光溫暖不烈，風和日麗

聊著聊著地方媽媽踩了煞車「到囉~」咦!! 我沒見到特殊的建築物，只是一間不大的鐵皮屋， 海濱路 上車來車往速度並不慢，要不是在地人還真的不知道這間小店呢! 不起眼的讓人咻一下就錯過了。

下車才注意到小店門口的紅色旗幟隨風飄揚， 有啦有啦

『幸福滿味食堂』斗大的六個字

正在海濱路上招搖擺動

雖然只是一間鐵皮屋，不過看得出來店家的用心，外觀特別用南方松木作為外牆圍籬，喜歡植物的老闆娘還特別布置了許多綠色植栽，還有窗前的聖誕花圈及春節的大紅燈籠和財神爺掛飾，紅紅綠綠的點綴了小店，是綠意活力也是洋洋喜氣

幸福滿味食堂｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮頭濱路二段92號

■ 電話 : 0981 764 767

■ 營業時間 : 10:00~19:00

(周一公休)

■ FB臉書 : 幸福滿味食堂

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同樣喜歡植物的我開心的欣賞著盆栽，對自己的小店能有這樣的心意打理，可見對料理應該也有一番執著吧! 我心裡這樣想著~即使沒有氣派豪華的裝潢，但是能在食物上展現出的誠意才是最重要的!

窗台上一排可愛的盆栽在說~ 哈囉!

海濱路上奔馳許久，好餓，該走進店內用餐

海濱路上方便停車，只要不擋 在店家門口都可以的

幸福滿味食堂｜店內環境

說真的小食堂的環境非常簡單，左邊是半開放式的空間，右邊還有一道門進入，則是密閉式的用餐區(有冷氣)，我選擇外面半開放式較通風的地方用餐，這邊相對於冷氣區屋頂比較高挑舒服，整體來說環境算是乾乾淨淨

▲外側用餐區有兩個8人大桌

▲入口處有簡易的餐具擺放區，可以自取使用

▲內側用餐區有三個四人桌、一個八人桌

大約可以容納20位客人

▲小食堂旁邊有建置了衛浴間，

不用擔心洗手及如廁的問題

幸福滿味食堂｜餐點介紹

▲食堂內牆上有附圖片的菜單，除了主打的海鮮麵、各式炒飯，也可以單點特色料理

山豬肉炒飯、烏魚子炒飯、三杯雞炒飯 …都蠻吸引人的耶，下回再來試試

▲ 幸福滿味食堂 的菜單，特色菜要看牆上的公告喔

菜單上面是沒有的

我跟朋友兩位另外帶一個小小孩來嘗鮮，先點招牌就對了

海鮮麵 $150 消魂麵 $180 各來一碗吧

結果一上桌有驚嚇到，我的媽好大一碗呀

海鮮麵

裡有 蔬菜(香菇、玉米、紅蘿蔔、青菜)

還有 鮮蝦、蛤蜊、牡蠣、小卷

配料相當豐富，除了食物的視覺性不錯， 也兼顧到菜肉均衡的健康美味， 吃湯麵一定要先喝上一口湯， 熱呼呼的湯入口感覺是清甜的，喝得出來新鮮的海鮮味

消魂麵 菜單上看到這個就很想點

沒想到端上桌又要驚嚇一次，

同樣有 蔬菜(香菇、玉米、紅蘿蔔、青菜)

鮮蝦、蛤蜊、牡蠣、肉片， 還有一整尾的小卷，

老闆啊! 這實在太有誠意了，

這一隻的體積將一碗麵的1/3

而且非常完整，我忍不住馬上咬了一口

好、新、鮮，好、脆、甜

▲捧油啊~ 有沒有很大隻

簡單的麵條軟硬適中，有吸著海鮮的湯頭，所以麵吃起來夠味，重點是這些配料都很新鮮，現點現煮的好味道，而且麵的份量還不少呢! 拿了一個小碗讓孩子分食也很足夠

撒上蔥花的湯麵真是色香味俱全，其實不用過多的醬料就可以吃到海鮮的原汁原味，一碗還能嚐到好幾種海鮮的美味，朋友喜歡吃辣所以再加上一點辣椒，豐富的層次感又提升不少

滿滿的料、滿滿的幸福，我覺得餐點還算平價，主要是配料豐富又新鮮，一碗吃下來很飽足

小小孩不會騙人!

好吃滿足的可愛模樣全都露

小樂咩 今天很有口福，

跟著一起吃好料超級開心

下回可以再來探訪點其他特色料理和炒飯

『幸福滿味食堂』整體來說還不錯，大碗且平價的海鮮美味

銷魂麵 一定要來吃喔!!

頭城海濱路上方便停車，又有附設洗手間

品嚐完美食我們到頭城的海邊走走

遠望蔚藍太平洋上的龜山島，白浪滔滔、白雲飄飄

今日美食和美景一次收集，幸福滿味

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!

幸福滿味食堂｜地理位置



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