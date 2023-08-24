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> 圖文創作 > 豐原美食》只有10個座位的隱藏版人氣小店【金拉麵】早點來排隊準沒錯

豐原美食》只有10個座位的隱藏版人氣小店【金拉麵】早點來排隊準沒錯

2023-08-24 20:27:56 撒野樂活小村婦 人氣：159
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：金拉麵
phone09-6102-2516
place台中市豐原區豐社路192號
作者本次評價：
3.45
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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IMG_1836

這天回豐原難得外食，在網路上搜尋了一下附近美食，發現這家巷弄拉麵店引起了我們的注意，孩子們喜歡吃拉麵所以二話不說就來去嘗鮮吧。

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看了一下《金拉麵》谷歌評論不錯，但是大家都建議提早排隊，晚上五點開始營業我們興高采烈的四點半就前往，開車進入一個低調安靜的住宅社區，巷子旁邊有一個《豐圳公園》下車的時候感到有一點懷疑，因為看不到餐廳的招牌呀~ 只見著一處住家門口站了五位年輕人，啊…人家早就來排隊了啦!! 上圖的燈光是開始營業時才開啟的，所以剛到時候大門深鎖也沒有亮燈，外觀簡直跟一般住家沒有兩樣

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  金拉麵｜店家資訊 

■ 地址 : 台中市豐原區豐社路192號

■ 電話 : 0961 022 516 

■ 營業時間 : 11:30~14:00/17:00~20:30

  (周二公休)

■ FB臉書 : 金拉麵

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《金拉麵》在小店的外面擺放了一個很日式的造型燈籠架，傍晚的微暈亮光比較有氣氛

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等待的時候東張西望，抬頭才發現一個『金』字招牌

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這天的冷風颼颼，站在門外有點發抖，但為了美食我們可以忍耐 ! 先賞賞隔壁阿姨家種的櫻花吧，讓粉粉嫩嫩融化一下焦急等候的情緒

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《金拉麵》外頭沒有很特別的裝潢，

畢竟是一間10人座位的拉麵店，

簡單掛著幾個黃色日式燈籠，

還有寫著『金』字的門簾

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  金拉麵｜店家環境 

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《金拉麵》內部環境簡單乾淨，空間就是照片中的這樣而已，灰白色的大理石地板加上淺色木質的吧檯，座位區呈L型只有10張椅子，再多也沒有啦! 想嚐的朋友真的就得在外面癡癡候位

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牆面上貼著老闆收集的海報

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可愛的料理廚櫃

老闆正忙著為大家現煮拉麵

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一開門營業就坐滿了，外頭還有人在排隊

我覺得早一點到還是比較幸運的

因為這樣風吹日曬才不會太久

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這家店有點特別的是海賊王公仔，這可是老闆的精心收藏品，放在店裡陪伴老闆工作，一邊也讓客人可以欣賞，喜歡「海賊王」的朋友不妨來瞧瞧

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這間店沒有其他員工喔，就只有

老闆一個人！老闆一個人！老闆一個人！

掌櫃兼店小二的概念，從頭到尾一人作業

老闆很認真的製作著餐點，慢工出細活

請大家耐心等候

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在小小的店裡充滿著香味,

主要販賣6種口味的拉麵以及其他小菜

  金拉麵｜菜 單 

■ 豚骨拉麵  $175 

■ 鹽味拉麵  $175 

■ 魚介拉麵  $175

■ 醬油拉麵  $175

■ 激辛拉麵  $195   

■ 焦蔥拉麵  $205 

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豚骨拉麵 好濃郁的湯頭啊~ 蠻大一碗

叉燒大塊又厚直接給了3塊

用噴槍炙燒過後的叉燒口感非常軟嫩

還帶有一點香香的焦味

這味道令人銷魂啊

拉麵可以選擇「硬、中、軟」3種口感

針對不同需求老闆現場為您特製

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叉燒相當軟不太好夾，

放進嘴裡感覺快要融化一樣

呈現乳白色的湯頭很濃郁

略鹹略油但完全不膩，溫暖好喝

吸滿湯汁後的麵條口感很恰當好入口 

其實這一碗湯和麵的份量不小 

吃完整個非常有飽足感 

以這個價位來說相當有誠意

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塘心蛋的半熟口感和拉麵好搭

軟軟滑滑我也差一點夾不起來

喝完這一整碗湯感覺滿足又幸福

台中豐原區的巷弄隱藏版美味拉麵

推薦你有機會也來排隊嚐一嚐吧 !!! 

  金拉麵｜地理位置 


檢視較大的地圖

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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