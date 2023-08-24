這天回豐原難得外食，在網路上搜尋了一下附近美食，發現這家巷弄拉麵店引起了我們的注意，孩子們喜歡吃拉麵所以二話不說就來去嘗鮮吧。
看了一下《金拉麵》谷歌評論不錯，但是大家都建議提早排隊，晚上五點開始營業我們興高采烈的四點半就前往，開車進入一個低調安靜的住宅社區，巷子旁邊有一個《豐圳公園》下車的時候感到有一點懷疑，因為看不到餐廳的招牌呀~ 只見著一處住家門口站了五位年輕人，啊…人家早就來排隊了啦!! 上圖的燈光是開始營業時才開啟的，所以剛到時候大門深鎖也沒有亮燈，外觀簡直跟一般住家沒有兩樣
金拉麵｜店家資訊
■ 地址 : 台中市豐原區豐社路192號
■ 電話 : 0961 022 516
■ 營業時間 : 11:30~14:00/17:00~20:30
(周二公休)
■ FB臉書 : 金拉麵
《金拉麵》在小店的外面擺放了一個很日式的造型燈籠架，傍晚的微暈亮光比較有氣氛
等待的時候東張西望，抬頭才發現一個『金』字招牌
這天的冷風颼颼，站在門外有點發抖，但為了美食我們可以忍耐 ! 先賞賞隔壁阿姨家種的櫻花吧，讓粉粉嫩嫩融化一下焦急等候的情緒
《金拉麵》外頭沒有很特別的裝潢，
畢竟是一間10人座位的拉麵店，
簡單掛著幾個黃色日式燈籠，
還有寫著『金』字的門簾
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金拉麵｜店家環境
《金拉麵》內部環境簡單乾淨，空間就是照片中的這樣而已，灰白色的大理石地板加上淺色木質的吧檯，座位區呈L型只有10張椅子，再多也沒有啦! 想嚐的朋友真的就得在外面癡癡候位
牆面上貼著老闆收集的海報
可愛的料理廚櫃
老闆正忙著為大家現煮拉麵
一開門營業就坐滿了，外頭還有人在排隊
我覺得早一點到還是比較幸運的
因為這樣風吹日曬才不會太久
這家店有點特別的是海賊王公仔，這可是老闆的精心收藏品，放在店裡陪伴老闆工作，一邊也讓客人可以欣賞，喜歡「海賊王」的朋友不妨來瞧瞧
這間店沒有其他員工喔，就只有
老闆一個人！老闆一個人！老闆一個人！
掌櫃兼店小二的概念，從頭到尾一人作業
老闆很認真的製作著餐點，慢工出細活
請大家耐心等候
在小小的店裡充滿著香味,
主要販賣6種口味的拉麵以及其他小菜
金拉麵｜菜 單
■ 豚骨拉麵 $175
■ 鹽味拉麵 $175
■ 魚介拉麵 $175
■ 醬油拉麵 $175
■ 激辛拉麵 $195
■ 焦蔥拉麵 $205
豚骨拉麵 好濃郁的湯頭啊~ 蠻大一碗
叉燒大塊又厚直接給了3塊
用噴槍炙燒過後的叉燒口感非常軟嫩
還帶有一點香香的焦味
這味道令人銷魂啊
拉麵可以選擇「硬、中、軟」3種口感
針對不同需求老闆現場為您特製
叉燒相當軟不太好夾，
放進嘴裡感覺快要融化一樣
呈現乳白色的湯頭很濃郁
略鹹略油但完全不膩，溫暖好喝
吸滿湯汁後的麵條口感很恰當好入口
其實這一碗湯和麵的份量不小
吃完整個非常有飽足感
以這個價位來說相當有誠意
塘心蛋的半熟口感和拉麵好搭
軟軟滑滑我也差一點夾不起來
喝完這一整碗湯感覺滿足又幸福
台中豐原區的巷弄隱藏版美味拉麵
推薦你有機會也來排隊嚐一嚐吧 !!!
金拉麵｜地理位置