這天回豐原難得外食，在網路上搜尋了一下附近美食，發現這家巷弄拉麵店引起了我們的注意，孩子們喜歡吃拉麵所以二話不說就來去嘗鮮吧。

看了一下 《金拉麵》 谷歌評論不錯，但是大家都建議提早排隊，晚上五點開始營業我們興高采烈的四點半就前往，開車進入一個低調安靜的住宅社區，巷子旁邊有一個 《豐圳公園》 下車的時候感到有一點懷疑，因為看不到餐廳的招牌呀~ 只見著一處住家門口站了五位年輕人，啊…人家早就來排隊了啦!! 上圖的燈光是開始營業時才開啟的，所以剛到 時候大門深鎖也沒有亮燈，外觀簡直跟一般住家沒有兩樣

金拉麵｜店家資訊

■ 地址 : 台中市豐原區豐社路192號

■ 電話 : 0961 022 516

■ 營業時間 : 11:30~14:00/17:00~20:30

(周二公休)

■ FB臉書 : 金拉麵

《金拉麵》 在小店的外面擺放了一個很日式的造型燈籠架，傍晚的微暈亮光比較有氣氛

等待的時候東張西望，抬頭才發現一個 『金』 字招牌

這天的冷風颼颼，站在門外有點發抖，但為了美食我們可以忍耐 ! 先賞賞隔壁阿姨家種的櫻花吧，讓粉粉嫩嫩融化一下焦急等候的情緒

《金拉麵》 外頭沒有很特別的裝潢，

畢竟是一間10人座位的拉麵店，

簡單掛著幾個黃色日式燈籠，

還有寫著『金』字的門簾

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金拉麵｜店家環境

《金拉麵》 內部環境簡單乾淨，空間就是照片中的這樣而已，灰白色的大理石地板加上淺色木質的吧檯，座位區呈L型只有10張椅子，再多也沒有啦! 想嚐的朋友真的就得在外面癡癡候位

牆面上貼著老闆收集的海報

可愛的料理廚櫃

老闆正忙著為大家現煮拉麵

一開門營業就坐滿了，外頭還有人在排隊

我覺得早一點到還是比較幸運的

因為這樣風吹日曬才不會太久

這家店有點特別的是海賊王公仔，這可是老闆的精心收藏品，放在店裡陪伴老闆工作，一邊也讓客人可以欣賞，喜歡「海賊王」的朋友不妨來瞧瞧

這間店沒有其他員工喔，就只有

老闆一個人！老闆一個人！老闆一個人！

掌櫃兼店小二的概念，從頭到尾一人作業

老闆很認真的製作著餐點，慢工出細活

請大家耐心等候

在小小的店裡充滿著香味,

主要販賣6種口味的拉麵以及其他小菜

金拉麵｜菜 單

■ 豚骨拉麵 $175

■ 鹽味拉麵 $175

■ 魚介拉麵 $175

■ 醬油拉麵 $175

■ 激辛拉麵 $195

■ 焦蔥拉麵 $205

豚骨拉麵 好濃郁的湯頭啊~ 蠻大一碗

叉燒大塊又厚直接給了3塊

用噴槍炙燒過後的叉燒口感非常軟嫩

還帶有一點香香的焦味

這味道令人銷魂啊

拉麵可以選擇「硬、中、軟」3種口感

針對不同需求老闆現場為您特製

叉燒相當軟不太好夾，

放進嘴裡感覺快要融化一樣

呈現乳白色的湯頭很濃郁

略鹹略油但完全不膩，溫暖好喝

吸滿湯汁後的麵條口感很恰當好入口

其實這一碗湯和麵的份量不小

吃完整個非常有飽足感

以這個價位來說相當有誠意

塘心蛋的半熟口感和拉麵好搭

軟軟滑滑我也差一點夾不起來

喝完這一整碗湯感覺滿足又幸福

台中豐原區的巷弄隱藏版美味拉麵

推薦你有機會也來排隊嚐一嚐吧 !!!

金拉麵｜地理位置



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