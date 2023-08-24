因工作關係大部份時間都外食的我，最常和先生騎車到公司附近逛逛，看當天想吃什麼類型的餐點，所以吃的種類就蠻多種的，選擇性也蠻高的！今天來到龍岡忠貞市場附近的 用餐。

唐記米干 – 店面外觀

位於熱鬧的忠貞市場附近的唐記米干

我們之前就來用餐過了

不管是中午或是晚上

它的生意總是很好

內用及外帶都是接單接不停

實在是很厲害

店面前可以停放機車

如果客滿的話店附近也有收費停車場可以停放

倒是不用擔心

唐記米干 – 用餐環境

一進去後

可以拿著菜單找位置

總共有2層樓可以用餐

照片中這是一進門的1樓用餐區

熱鬧的用餐氣氛

加上熱情有活力的老闆招呼著大家

在這裡就能感受到店家的熱情

裝滿小菜及飲品的冷藏櫥櫃

小菜種類不多

不過幾乎大家桌上都會有加點的小菜

看樣子也是很厲害的冷藏小菜

下次有機會再品嚐看看 的小菜

用餐的餐具及衛生紙需要自取

這裡的環境就是比較居家一點

整潔度及明亮度就是普普通通

相對的價位也是很合理的平價路線

每桌都會有的調味醬料

白醋、醬油、辣油

唐記米干 – 餐點分享

豬肝蛋米干

豬肝蛋米干

這樣一碗 $80元

切成片狀的豬肝

嫩滑且稍微有嚼勁的口感

還帶有專屬的豬肝香氣

喜歡吃內臟類的朋友

推薦必點這道料理

米干的質地是有些許韌性

有咬勁及Q彈感

更加豐富了口感上的層次感

而且搭配店家附的半熟蛋

大口大口吃下去

實在好吃

它的米干湯頭是比較濃郁的口味

帶有一點沙茶的香氣

吃了這麼多間米干店

我們最喜歡的湯頭

最對味最讓人喜歡

不管是吃米干還是吃其他餐點

都可以添加的辣油

也像是自製的油潑辣子

辣度我覺得是微微辣而已

喜歡吃辣的朋友可以加看看

打拋肉飯

一大盤才 $120元

自從搬來桃園住後

就一直尋尋覓覓好吃的打拋豬肉飯

終於在找到喜歡的打拋豬肉飯

不僅僅是它的口味及辣度

還有份量

菲姐都覺得相當合理喜歡

不過這天因為店家生意好比較忙

所以上桌時這盤打拋肉飯的賣相就沒有像以前一樣精緻

不過口味還是一樣美味

光看菜單可能會覺得一盤 $120元 有點貴

不過你一定要親自吃過後才知道價錢其實剛剛好

因為它裡面的配料真的很多

而且都會附上一顆半熟荷包蛋

還有可以客製化的辣度（小、中、大辣）

重點是它加紅色新鮮辣椒哦

所以辣度更是過癮

當然還有辛香料也是下的很足

所以吃起來真的很重口味

隨便挖一口來吃

都是滿滿的料

自從菲姐發現它的打拋肉飯這麼超值豐富後

我幾乎來 都是吃打拋肉飯了

所以如果愛吃重口味的朋友

可以吃看看

唐記米干 – 用餐心得

有時候只想簡單解解嘴饞

又不想花大錢吃昂貴餐廳時

就可以吃這種平價家常菜性質的小店

不僅口味道地、價格親民、餐點選擇多

也能讓我們吃的滿足又開心

忠貞市場真的是充滿各種異國風味美食

每次來用餐都有不同的驚喜

期待改天再來探索不同間美食店家

唐記米干 – 店家資訊

名稱：唐記雲南米干總店

地址：桃園市中壢區龍東路214號

營業時間：週一至週日7:00-21:30

電話：03-4162203