唐記雲南米干總店｜口味道地、價格親民、餐點選擇多｜唐記米干、風靡忠貞市場的美食熱點！ - 相片中的菲莉絲
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 中壢區
因工作關係大部份時間都外食的我，最常和先生騎車到公司附近逛逛，看當天想吃什麼類型的餐點，所以吃的種類就蠻多種的，選擇性也蠻高的！今天來到龍岡忠貞市場附近的 用餐。
唐記米干 – 店面外觀
位於熱鬧的忠貞市場附近的唐記米干
我們之前就來用餐過了
不管是中午或是晚上
它的生意總是很好
內用及外帶都是接單接不停
實在是很厲害
店面前可以停放機車
如果客滿的話店附近也有收費停車場可以停放
倒是不用擔心
唐記米干 – 用餐環境
一進去後
可以拿著菜單找位置
總共有2層樓可以用餐
照片中這是一進門的1樓用餐區
熱鬧的用餐氣氛
加上熱情有活力的老闆招呼著大家
在這裡就能感受到店家的熱情
裝滿小菜及飲品的冷藏櫥櫃
小菜種類不多
不過幾乎大家桌上都會有加點的小菜
看樣子也是很厲害的冷藏小菜
下次有機會再品嚐看看 的小菜
用餐的餐具及衛生紙需要自取
這裡的環境就是比較居家一點
整潔度及明亮度就是普普通通
相對的價位也是很合理的平價路線
每桌都會有的調味醬料
白醋、醬油、辣油
唐記米干 – 餐點分享
豬肝蛋米干
豬肝蛋米干
這樣一碗 $80元
切成片狀的豬肝
嫩滑且稍微有嚼勁的口感
還帶有專屬的豬肝香氣
喜歡吃內臟類的朋友
推薦必點這道料理
米干的質地是有些許韌性
有咬勁及Q彈感
更加豐富了口感上的層次感
而且搭配店家附的半熟蛋
大口大口吃下去
實在好吃
它的米干湯頭是比較濃郁的口味
帶有一點沙茶的香氣
吃了這麼多間米干店
我們最喜歡的湯頭
最對味最讓人喜歡
不管是吃米干還是吃其他餐點
都可以添加的辣油
也像是自製的油潑辣子
辣度我覺得是微微辣而已
喜歡吃辣的朋友可以加看看
打拋肉飯
一大盤才 $120元
自從搬來桃園住後
就一直尋尋覓覓好吃的打拋豬肉飯
終於在找到喜歡的打拋豬肉飯
不僅僅是它的口味及辣度
還有份量
菲姐都覺得相當合理喜歡
不過這天因為店家生意好比較忙
所以上桌時這盤打拋肉飯的賣相就沒有像以前一樣精緻
不過口味還是一樣美味
光看菜單可能會覺得一盤 $120元 有點貴
不過你一定要親自吃過後才知道價錢其實剛剛好
因為它裡面的配料真的很多
而且都會附上一顆半熟荷包蛋
還有可以客製化的辣度（小、中、大辣）
重點是它加紅色新鮮辣椒哦
所以辣度更是過癮
當然還有辛香料也是下的很足
所以吃起來真的很重口味
隨便挖一口來吃
都是滿滿的料
自從菲姐發現它的打拋肉飯這麼超值豐富後
我幾乎來 都是吃打拋肉飯了
所以如果愛吃重口味的朋友
可以吃看看
唐記米干 – 用餐心得
有時候只想簡單解解嘴饞
又不想花大錢吃昂貴餐廳時
就可以吃這種平價家常菜性質的小店
不僅口味道地、價格親民、餐點選擇多
也能讓我們吃的滿足又開心
忠貞市場真的是充滿各種異國風味美食
每次來用餐都有不同的驚喜
期待改天再來探索不同間美食店家
唐記米干 – 店家資訊
名稱：唐記雲南米干總店
地址：桃園市中壢區龍東路214號
營業時間：週一至週日7:00-21:30
電話：03-4162203