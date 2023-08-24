台北東區美食『At.First早寓』提供各式的早午餐、義大利麵、燉飯、飲料、咖啡..等，木質色調溫馨的環境，適合團體聚餐，另有包廂可以預訂慶生、商務都可以，位置也很方便，位在捷運忠孝敦化站2號出口步行約5分鐘，交通便利，可加入捷運忠孝敦化站美食、大安區美食、東區美食的口袋名單

『At.First早寓』是緣來早午餐的二代店，之前沙拉有去過赤峰店、忠孝店，這次來到二代早寓，由年輕帥氣老闆經營，餐點也是2.0版的

十週年饕客集點活動挑戰，集滿10道早寓必吃美食，兌換早寓VIP卡一張，憑卡消費可享88折

※早寓享有最後解釋權

沙拉暑假期間來營業時間平日提到早上10點(9/18後平日恢復營業11點開始)，假日一樣是上午10點營業

沙拉一早就來，可以選擇靠窗的位置

用餐空間是L型的，有綠植植栽、一整面的落地窗，白天來採光很好，晚上木質色調的用餐空間也很溫馨

『At.First早寓』有提供包廂服務，請提早訂位

包廂低消4000元，最多可容納12人

有提供飲用水，調味料、醬料、餐具自取區

沙拉點了幾道『At.First早寓』人氣必點的餐點給大家參考：早寓老法牛排班尼蛋、初.佈雷斯特蜂蜜法式吐司、明太子燻鮭魚歐姆蕾.千層可頌、初.奶油糖霜肉桂捲、焦糖布丁、巴斯克、竹炭金箔拿鐵、仲夏夜柚香蘋果氣泡飲

早寓老法牛排班尼迪克蛋

喜歡早午餐的朋友一定喜歡班尼迪克蛋，尤其是要把蛋黃劃破與麵包、牛排一起吃

搭配的麵包是現在全球具話題的熱門食物，跟一般麵包的差異是成份只有麵粉、鹽、水還有關鍵的酸種"，讓麵包更好消化

劃破蛋黃，緩緩流出與荷蘭醬融合在一起真的太邪惡了

牛排使用的是板腱牛，帶點筋性，吃起來很有嚼感，讓你吃完不會覺得很空虛

早寓老法牛排班尼迪克蛋搭配薯條、油醋沙拉，連男生吃都會飽

明太子燻鮭魚歐姆蕾千層可頌

這不用吃，光用視覺就感受到他的份量了，一個超大的歐姆蛋，搭配可送千層、薯條、油醋沙拉，吃完這份超有飽足感

給大家看一下切面，歐姆蛋裡面包了煙燻鮭魚，每一口都可以吃到起司、燻鮭魚，再搭配明太子醬，厚實口感、鹹香滋味令人滿足

千層可頌酥脆外皮、蓬鬆口感，當下午茶或早午餐都可以

初.佈雷斯特蜂蜜法式吐司

沙拉對法式吐司情有獨鍾，一開始就先吃了這個

法式吐司特別挑選鮮奶吐司製作，吐司浸泡蛋液再香煎，吃起來散發蛋香，口感算是濕潤的

法式吐司上灑上糖粉，吃起來微甜，還可以淋上蜂蜜，一點都不甜膩，吃起來好順口喔~~

法式吐司搭配黃金脆薯、歐式香腸、生菜沙拉

牛牛看到我在吃歐式香腸，還跟我要了一段，吃的真香

爽脆的生菜是每一份早午餐都有搭配的，一般是搭配清爽的油醋

若像沙拉這樣喜歡濃郁系的帶點更豐富的味道，可以加價5元升級羅馬凱撒醬，我個人更偏好鹹甜的凱薩醬

初.奶油糖霜肉桂捲

肉桂捲一直有他的死忠的粉絲，上面撒上特製糖霜，吃起來是有彈性的，淡淡的肉桂香，像我平常很怕肉桂味的，都可以接受

焦糖布丁也是沙拉每次到早午餐店或下午茶店，有提供的我就會點

有別於一般的布丁，早寓的焦糖布丁吃起來口感較扎實，香濃的焦糖醬超誘人

巴斯克

近幾年很流行的甜點，更是來咖啡廳必點的甜點之一

店家自製的巴斯克，吃起來口感綿密香濃，乳香味十足

竹炭金箔拿鐵

漸層的奶泡、奶霜、竹炭咖啡堆疊著漸層色調，加上金箔讓這杯拿鐵帶著微奢華風

想來喝杯時尚的咖啡可以試試"竹炭金箔拿鐵"

仲夏夜柚香蘋果氣泡飲

網美系的飲品，使用柚子、蘋果兩種組合，上面放上薄荷、梅花花瓣，金桔、萊姆..等

喝起來非常有層次感，帶有淡淡玫瑰花香及薄荷的香氣，吃一杯很清爽的飲品，非常適合佐餐

與朋友相約來『At.First早寓』玻璃屋早午餐咖啡廳，來場美好的早午餐約會吧

低消100元/人，用餐時間2小時

地址：台北市大安區延吉街70巷5弄6號（忠孝敦化站2號出口）

電話：02-8772-6867

營業時間：

週一~週五：11:00~21:00(9/18前10:00~21:00)

週六、週日：10:00~21:00

粉絲團：『At • First早寓』

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