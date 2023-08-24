麻久製食所是中原商圈新開幕的和風洋食專門店，

主打平價大份量，像是雙手握不住咚咚豬太郎大盛，

販售和風洋食、厚煮咖哩、拉麵、炸物、飲品及甜點，

最便宜的厚煮咖哩飯竟然只要99元起，高cp值！

麻久製食所怎麼去？

麻久製食所位在新資生連鎖藥局弘揚店旁的巷弄內，

若是開車前來，建議停在中原國小地下停車場步行約7分鐘，

麻久製食所店門面呈現可愛又簡約的日系風格。

麻久製食所用餐環境

麻久製食所是雙層樓的用餐空間，

店內環境則是以日系木質風打造，

並結合童話般森林的元素去佈置，

座位有靠窗雙人座或是4-8人座。

麻久製食所的二樓算是挑高的樓中樓，

若是高個子的朋友，到二樓用餐要注意頭頂。

二樓的佈置就是我愛的露營風格啦！

其實森林結合露營風非常地搭，有種戶外感～

想體驗露營樂趣就很適合來麻久製食所。

麻久製食所自助區

麻久製食所自助區放置菜單和飲用水。

麻久製食所活動資訊

麻久製食所目前有推出標記打卡贈送沖繩黑糖蕨餅一份。

（活動時間以店家公告為主）

麻久製食所菜單

麻久製食所的完整菜單，用餐時間限時60分鐘，

每人低消一份主餐或其他餐點，消費滿100元，

販售和風洋食、厚煮咖哩、拉麵、炸物、飲品及甜點，

單價45-209元之間，不定時還會推出隱藏版餐點，

另外套餐部分有A-C三種選擇，加價59-159元，

加購任一套餐可以免費升級隱藏版「和風野菜醋溜拌飯」。

餐點

麻久製食所的餐點選擇性豐富，而且每樣端出來份量都超多，

這次和朋友一次點了四份餐點，其中一項還是隱藏版餐點喔！

然後麻久製食所的所有食材、調味醬汁，都是主廚自製的～

咚咚豬太郎大盛(每日限量5份)

先來分享這道隱藏版咚咚豬太郎大盛，

咚咚豬太郎大盛每日僅限量5份喔！

想要吃的朋友記得前三天就要跟店家預約，

服務生一端上來～一整條三層肉超吸睛！

而且價格竟然只要299元，是不是很便宜～

三層肉滷透後，上餐前會炙燒出香氣，

若要拍照的話，可以請店員先不要切喔！

像我們就是拍完照再請店員幫我們切開，

不然太大一塊，我們無法直接下手XD

三層肉入口肥瘦分明，滷汁氣味飄香～

肉質咬下軟嫩多汁～不油不膩的口感。

匠煮田園馬鈴薯燉肉

匠煮田園馬鈴薯燉肉端上桌加上配菜色彩繽紛，

當天的配菜是花椰菜、玉米筍、蓮藕和小蕃茄，

小蕃茄是店家自己醃製的，酸甜滋味好好吃喔！

店家的燉肉跟市售不同，選用的是豬肉腱子肉，

腱子肉每塊都切的很厚實，燉煮後仍Q嫩彈牙～

馬鈴薯和紅蘿蔔燉的也很綿密，還有甘甜滋味。

匠煮田園馬鈴薯燉肉我們搭配的是C套餐159元，

C套餐含70元飲料任選+焦糖布丁+脆薯。

焦糖布丁吃起來滑嫩順口，表面細小是黑色香草籽，

焦糖布丁每一口都是真材實料，又不會很甜膩喔！

九州洋釀旨味唐揚雞塊

店家的唐揚雞塊裹上的是自製韓式辣醬，

唐揚雞塊是去骨的，入口是甜辣甜辣滋味，

而且肉質咬下去很軟嫩，還將肉汁鎖住喔！

手制夏日莎莎豚五花

一口咬下豬五花的外皮真的好酥脆，

吃起來相當嫩口也不會過於油膩，

瘦肉的地方吃起來紮實不柴口，

佐上莎莎醬一起吃，真的很清爽耶！

手制夏日莎莎豚五花我們搭配的是A套餐59元，

A套餐含冷泡茶+鮮奶麻糬。

鮮奶麻糬口感比較滑嫩，不黏牙！可以沾著微苦的抹茶粉吃。

曼谷泰式奶茶、台農自產高山冷泡茶

曼谷泰式奶茶對我來說退冰可能稍微甜一些，

但是泰式奶茶的香味是十足的，算是好喝的喔！

另外一瓶是東方美人茶，喝起來非常的清爽。

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