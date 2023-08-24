



一位難求的台北爆紅火鍋店狂一鍋，是樂多多集團旗下的台式火鍋新品牌

將傳統台式火鍋變身為創意石頭火鍋，創立一年間在北中南陸續開了１４家分店. 在各縣市的狂一鍋分店都能吃到台式爆炒火鍋. 一直以來受到許多饕客們的喜愛.銷售量更是相當驚人~



店家的鍋物會先製作出台菜原形．再以涮火鍋方式．將新台式火鍋融入台菜文化中．口感十分獨特．而且大部分的鍋物都是以現炒桌邊服務的

其中客家鹹湯圓鍋．排骨酥鍋．都是和知名廚台菜王子黃景龍合作開發的，口感和一般的鍋物完全不同！





趁著暑假期間，玉媽咪帶著妍寶貝特地來到狂一鍋北大學成店，享用美食┌⁠|⁠o⁠^⁠▽⁠^⁠o⁠|⁠┘⁠♪

店家提供十多種台式獨家特色湯底．還有蔬菜／飲品／冰品自助吧．只要$339起就能自助吧免費吃．這絕對是近期我們吃過最有創意最超值的台式狂鍋．來過一次後真的會一試成主顧！

這裡每到用餐時刻總是高朋滿座．目前狂一鍋不提供電話預約訂位，建議大家要提早到才不必現場候位等待唷～



狂一鍋北大學成店就在樹林區學成路上（三峽北大特區商圈）

一樓左側是寶雅右側則是是家樂福超市，沿著樓梯走上樓．就能看見餐廳了！













狂一鍋對於行動不便的顧客或是長輩相當的貼心. 特地增設樓梯升降椅．方便他們可以上下樓．若有需要可告知服務人員唷~





餐廳門口是寬廣的戶外花園．再以人工草皮以及綠色植栽裝飾．頗有大自然意境~想拍網美照來這就對了！













現場取號候位須知可以QR





店家所使用的肉品．皆有相關製品產地說明．大家可以放心大口吃！





室內用餐環境寬廣又舒適．帶有溫馨氛圍．適合與家人／朋友相約來這

這天我們剛開門就進來，已有不少顧客準備入桌享用呢~果然是超人氣火鍋店！





用餐區以四人桌為主. 多人聚餐可選擇獨立包廂









入座後服務員會送上置物籃．可放置個人隨身物品！





用餐區的右側設有兩個獨立包廂空間，分別容納１６人．很適合公司聚餐或家庭聚餐～













醬料區

吃火鍋必備的沾料這邊都有．牌子上另有黃金比例沾醬教學比例．照著調配沾肉沾海鮮都很對味！





蔬菜自助吧區

多達30多種蔬菜及火鍋料無限享用，這裡都是當季新鮮蔬菜，像是玉米、菇類、小白菜．木耳及芋頭等～種類超多樣可選擇，服務員會固定前來補滿，喜歡吃鍋物的朋友可以來這夾好夾滿．再回座位慢慢煮來享用喔！





















這個手工虱目魚漿是我們的最愛，口感自然Q彈帶有鮮甜口感，這天我們分別勺了好多次．吃起來有多層次口感，實在很讚！





這裡是妍寶貝最愛的火鍋料區．幾乎每一種她都有夾回去吃．吃的有夠開心的！









夾好夾滿準備回座位煮來吃囉！









附餐區

有白飯／王子麵／鍋燒意麵／冬粉／關廟麵．也是可以無限自由拿取．這樣價格還有無限享用的附餐. 真的很佛心！













飲料區

有鮮桔汁／芭樂汁／冬瓜茶和無糖烏龍茶．每一種都很好喝不會過甜. 清涼又解渴！

飯後還有黑糖奶茶風味霜淇淋可以盡情享用，真的很讚！





目前店家正舉辦夏日狂歡活動，到現場錄製炒鍋影片發至IG限時動態（FB / IG可擇一發佈）．即可獲得軟嫩雞腿肉或梅花豬一份，另外還能參加抽獎活動．若有來用餐別忘了玩一下喔！



若是喜歡樂多多集團美食，也可以下載樂多多ＡＰＰ新會員有專屬見面禮（軟嫩雞腿或活力梅花豬）．用餐還可以累積點數（點數６０天內到集團任何一間餐廳用餐．點數就可以再延60天效期）

大家來用餐記得拿免費好康！





狂一鍋菜單

菜單的選擇性有夠豐富．主要是湯頭都很特別. 外面吃不到的. 像是超霸氣的魷魚螺肉蒜鍋．剝皮辣椒蛤蠣鍋，沙茶土雞湯春鍋等都很受歡迎

最低價位套餐只要339元起就可以享受蔬菜／飲品／冰淇淋自助吧免費吃．真的很划算！





週一～週五上班日的午餐／宵夜時段（非例假日）．有三款霸榜台味鍋物，體驗價只要299元起，同樣也有蔬菜／火鍋料／飲品／霜淇淋免費吃．價格真的很誘人～

平日中午可以用餐180分鐘，超划算的．附近上班族或學生不要錯過了！





入座後．服務員會送上桌號單據．點餐直接掃ＱＲ碼就能進入選擇餐點囉！





炸酥酥 $99

等候餐點時．先來一份小點心解解嘴饞～

將魷魚絲炸成金黃酥脆．再撒上獨家調味粉，吃起來鹹香夠味

香酥口感很涮嘴．可以大口享受酥脆口感與滿滿海味．這盤一上桌就被搶空了！









霸氣魷魚螺肉蒜鍋 $539

這道狂一鍋人氣的霸氣魷魚螺肉蒜鍋一上桌就直接被這浮誇的食材給驚艷到！！

這居然是一人份的，實在太霸氣了！

事先滷過再煙燻的雞腿真的好誘人，還有那肉厚且Q彈有嚼勁的大魷魚實在讓人有夠傻眼～









狂一鍋最大特色就是桌邊炒鍋現場秀

熱炒前服務生會將放好透明隔板．避免噴油

開始爆炒囉！先放入豬油熱鍋後．接著依序倒入魷魚／螺肉和乾蝦米及香菇．拌炒一會兒就飄出迷人香氣～就連隔壁桌的都探頭來看看～













接著放入蒜苗以極富誇的大魷魚和大雞腿肉，最後淋上高湯烹煮到滾，就能煮火鍋囉！









來到狂一鍋真實感受到台鍋的威力．食材部份真的是下了重本．有夠狂的！！！





魷魚螺肉蒜的湯頭甘甜鹹香，還有大魷魚的甘甜．別有一番風味的好喝啊！

那大魷魚比鍋子還大，有厚度又大塊．大口咬實在很過癮！









服務生會附上手套和食物剪，可以小塊小塊剪下慢慢品嚐～

但玉媽咪還是覺得大口咬最涮嘴最過癮！！所以這些工具都派不上用場！





這隻大雞腿比手掌還要大，雞腿肉吸飽魷魚海味和螺肉香甜．口感相當鮮嫩美味．滑嫩有彈性，油脂也挺豐富的．一口咬下是莫大的滿足～









燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 (全酒)

這次完全是為了這鍋隱藏版湯頭而來～

燒酒烏骨雞蛤蜊鍋也是在桌邊現點現炒而成，每個步驟都是仔細又繁瑣，看出店家對湯底的堅持，用料也很實在，喜歡吃麻油雞或燒酒雞的朋友．不能錯過這一鍋～

未成年請勿飲酒，喝酒不開車開車不喝酒





烏骨雞每一塊都是大有肥美，肉質細嫩無腥味，看了好想大口咬下！





首先服務生先將冷鍋倒入麻油，再以小中火煸香老薑，加入烏骨雞煎到焦香．接著倒入整罐料理米酒以及中藥材後點火燃燒約2分鐘









最後加入蛤蜊高湯煨煮．激發出食材原汁原味，煮滾後就就可以開始煮火鍋啦～









現場火焰秀相當吸睛．除了味覺上的滿足，更增添了視覺上的驚豔與享受！













煮開後的營養美味烏骨雞湯頭濃郁甘醇．不只能喝得到鮮甜口感，細細品嚐還帶點淡淡酒香，有了蛤蜊的加入煨煮後更多了些甘甜細緻口感，散發出超鮮的蛤蜊味．讓人越喝越過癮

這鍋湯頭不管是加入蔬菜／肉品都能鎖住食材美味～









烏骨雞肉質紮實充滿嚼勁，口感不會乾柴，沾點黃金比例醬品嚐多了鹹甜滋味更涮嘴！





鍋物可任選一種肉品，玉媽咪選擇的是翼板霜降牛．涮幾下就可以起鍋享用，肉片的油脂分布恰到好處，吃起來肉質軟嫩，入口肥瘦比剛好，低脂不油膩．每一口都能吃到濃厚的牛肉香氣，讓人吃的幸福又滿足！













開煮後，服務生每桌都會送上高湯和純水．大家可以依照個人喜好來稀釋火鍋湯底





吃完火鍋加上自助吧免費吃後，一整個感覺肚子快爆炸了，但還是不能錯過這個黑糖奶茶風味霜淇淋．這口感未免也太濃郁了吧！在這大熱天吃上好幾碗，是一定要的啦┏⁠(⁠＾⁠0⁠＾⁠)⁠┛！





後記：

狂一鍋結合石頭火鍋，讓老味道有了新滋味．真的是個相當有特色的火鍋店，店家不只將湯底融入了台菜文化，還有在地的美食小吃等～加上鍋物桌邊現炒服務，難怪人氣直升．來這用餐讓人印象好深刻．有種讓人欲罷不能FU～

以上推薦喜歡吃火鍋的你，可以來狂一鍋品嚐看看唷～







狂一鍋北大學成店

地址：新北市樹林區學成路536號2樓

連絡電話：（02） 8970－0500

營業時間：周一～周日 12:00-22:00

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