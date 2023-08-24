是乾麵？還是湯麵？

１碗麵，讓你有３種不同的享受，創新新吃法，味蕾蹦出好滋味！

聽完高雄演唱會必吃的創意拌拌麵，就在漢神巨蛋附近餐廳-「和林拾麵」，品嚐與眾不同的創意拌拌麵，讓你一吃就愛上，趕快來嚐鮮。

和林拾麵

地址：高雄市左營區富民路128號

時間：11:00-14:30 17:00-21:00

電話：(07)550-8865

一走進，不難發現，和林拾麵採用開放式廚房，可以看到半自動化設備，乾淨讓人安心。

往內走的用餐區，讓人有種到了網美咖啡店的感覺～

室內以溫潤的木紋做裝潢，舒適的空間中再利用鐵窗花、磚瓦、海棠花玻璃、籐編四大元素營造出品牌時空背景。

整個用餐空間讓人放鬆。

果然～這就是和林拾麵讓營造出的「吃麵也可以很時尚！chill」

用餐座位設置的隔板，不只衛生更美化空間。

即便鄰座坐著不認識的人，用餐時也可擁有自己的空間。

在座椅上有了特殊的貼心設計，那就是可以掛放包包或提袋，貼心又方便。

點餐方式採用手機掃碼就能快速點餐。

不用擔心手機沒網路，店內也設有免費ｗｉｆｉ使用。

點完餐到櫃檯結帳後，就可以開心等待餐點囉～

在等待製作料理的過程中，開放式廚房都可以讓人一目了然的知道餐點進度。

當然，眼睛都看得到，吃得更安心。

我們的餐點到囉～

爆卵干貝蝦醬拌拌麵、牛腹肉椒麻拌拌麵＋花枝酥、老靈魂百花油條、開胃小菜三宮格、冬檸雪沙。

「和林拾麵」開胃小菜三宮格，主廚功夫菜—老靈魂百花油條

老靈魂百花油條＄138元

據說這老靈魂百花油條回點率超高，激起了好奇心，不就是油條淋了醬汁嘛！

一口咬下後，別有洞天！

令人驚豔的美味～從口腔中擴散～

心裡不禁驚呼～偶滴媽媽咪啊！超好吃！！！

兩小邊吃邊ㄜ樂說，超好吃！

它不是普通的炸油條這麼簡單，酥脆的油條裡包裹著花枝漿及蝦仁，淋上特製酸甜醬。

整個畫龍點睛，香酥扎實又開胃，整個擄獲兩小的胃。

除了老靈魂百花油條，和林開胃小菜美味也是可圈可點。

小菜三宮格＄168元

開胃小菜共有9樣，三宫格我們任選3樣（涼拌海帶芽 蔥油拌杏鮑菇 涼拌煙燻耳絲）

涼拌海帶芽

清爽開胃，口感爽脆，完全不會覺得辣，夏天吃真的超對胃，真心覺得必點！

涼拌煙燻耳絲

口感Q彈微辣，煙燻香氣迷人，軟嫩又帶著脆口的煙燻耳絲，絶對是最涮嘴的涼拌小吃！

蔥油拌杏鮑菇

杏鮑菇切成骰子狀，拌上蔥油，肉質肥厚的杏鮑菇口感Q彈。

口口都能感受到充滿蔥油香氣的杏鮑菇，讓人一口接一口。

主餐—爆卵干貝蝦醬拌拌麵 ＄328元 (附溏心蛋、雞湯)

一道視覺、味覺雙饗宴～你可以靠近一點！

齁齁齁～光看那超大球的魚卵，及滿滿的黃金小干貝，整個就讓人雀躍不已，口水蠢蠢欲動～

一碗約有30-40顆，先品嚐幾顆～鮮甜啊！

是不是準備要開動了...

休蛋幾咧！

到和林拾麵吃麵～要使用(和林拾麵SOP)喔!!

和＼喝一口暖胃雞湯

林＼淋醬、淋湯

拾＼攪拌、陪伴

麵＼創意拌拌麵

先倒碗雞湯暖胃~

兩小一喝，整個停不下來，立馬乾了～

兩人不約而同的說：媽咪！我還要再喝一碗！

別說孩子們喜歡，連千千媽咪一喝後也愛上，鮮甜不油膩，真的超好喝！

會這麼好喝不是沒原因的！

和林雞湯使用放山雞、金華火腿、洋蔥以溫火慢燉，湯頭顏色呈現自然的乳白色，每口都是精華。

接著重頭戲～來拌麵囉！

孩子們不吃蔥，又想拌麵裡也要有蔥香，於是~配合她們口味將拌麵裡的蔥挖一半起來，所以，正常來說拌麵裡的蔥花會更多唷。

一口吃進嘴裡，就像在大海裡遨遊～美味無懈可擊~無可挑剔！

每一口都吃的到啵啵的魚卵，絲絲鮮甜的干貝拌著蝦醬的香氣，香脆的多力多滋讓口感豐富有層次，有嚼勁的麵條，煮著軟硬度恰到好處，Ｑ彈好好吃。

鮮美食材各自散發獨特的魅力，各自綻放美麗，美味不搶味整個合作無間。

視覺味覺雙享受，好吃到讓人停不下來，不小心差點直接嗑光。

和林拾麵的另一重頭戲～

拌湯暖暖吃～

加入慢熬雞湯後，整個拌醬及雞湯合而一體，哇~又是另個不同的美味境界了。

餐點裡的溏心蛋，對像千千媽咪吃水煮蛋都很怕吃蛋黄的人來說，超讚。

溏心蛋口感濕潤，吃到到甘醇的醬香帶出淡淡的蛋香氣，直接吃，滑嫩好吃。

【雙拼】牛腹肉椒麻拌拌麵＄288元＋花枝酥（＋68元升等雙主餐）(附溏心蛋、雞湯) 

圍著中間花枝酥的有川燙著帶著油花的牛腹瘦肉，特別的還有老菜圃、油條、酸菜、蔥花。

令人食指大動的花枝酥，裝飾著可食用的辣椒絲，看起來更誘人～

先各個擊破～

花枝酥扎實飽滿，ＱＱ好彈牙，孩子們很愛！

先吃一口有椒麻醬的牛腹肉，麻香辣香，風味獨特。

吃之前記得先拌一拌～

瀅瀅拌完麵後開心吃一口！

對瀅瀅來說太辣了。

但~對平時就會吃微辣的千千媽咪來說，辣度還ＯＫ～

喜歡椒麻的鹹香辣麻滋味，這碗絶對能滿足味蕾！

吃著吃著，不知不覺又差點見底，趕緊倒入雞湯。

真不愧是和林拾麵，創新新吃法，蹦出好滋味，一碗不是雙享受，而是3享受呢！

最後來杯「冬檸雪沙」做最完美的ＥＮＤ～

口感類似較水的冰沙，清爽微酸微甜滋味，很適合飯前開胃與飯後解膩。

分享和林拾麵好康活動～

凡點新品，line@集點點數即可加碼一點！

還有一週年感謝祭活動～

優惠好禮1️⃣ 凡加入line好友贈送平日午間折價券2張

優惠好禮2️⃣ 凡加入line好友贈送冰沙買一送一券乙張

優惠好禮3️⃣ 8/1-8/31消費套餐即贈送VIP 雙主餐升等券乙張（平日午間使用） 一個套餐可以兌換一張優惠券 以此類推，每張券都可以使用到年底唷！快趁8月週年慶，天天中午吃起來！

聽完演唱會或到漢神巨蛋逛，高雄必吃爆料麵店-和林拾麵，一定要試試，品嚐與眾不同的創意拌拌麵，包你一吃就愛上，趕快來嚐鮮。

和林拾麵

地址：高雄市左營區富民路128號

時間：11:00-14:30 17:00-21:00

電話：(07)550-8865

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