↑在北大茶自點複合式餐廳~小熊系列黑白熊拿鐵咖啡

是網美們最愛的系列飲品~看著熱熱的黑咖啡

慢慢淋上白熊身上~超療癒可愛的氛圍~

↑112年8月18日週五~沒錯~您沒看錯~又是週五

這回我們乾淨俐落的休半天~一樣與親愛的菁夫婦

相約一點~到三峽北大茶自點~午餐囉~

↑北大旗艦店的茶自點~ 之前我們來過~有興趣點我聯結

對它的場地~服務~餐點~都留下好印象

所以~今天的午餐~不傷腦筋~就是它了~

↑今天來這用餐~發現有些微的不一樣

當然價格調漲~是肯定要的~因為與之前記錄的用餐時間

也相隔2年多~這期間~與爸爸我們也曾自己來過二回

所以價格調漲~都在可接受範圍內~

↑所謂的不一樣

其一之前有提供免費瓜子嗑~疫情關係暫停喔

其二厚厚的字典~不見了

其三原用餐無時間限制~現在平日還是有這好康

但假日若遇客滿~就限時2小時~

↑其四~店家進用了可愛工讀生~機器貓為客人服務

超萌模樣~深得我心~

↑沒變的是~網美最愛的天使翅膀~還在~

↑場地桌位~一樣的寬敞~在這疫情尚未完全解除前

這樣的座位~讓人很安心放心的用餐~

↑現點現做的餐點~等了一會~機器貓送來了

菁老公的蒽爆牛肉~主菜+白飯+3小菜+湯

乾乾淨淨的感覺~讓人拾指大動~

↑菁點的麻辣口水鷄~哇~滿滿的辣椒

光看就讓小青~頭皮發麻~菁真是名符其實的辣媽丫~

↑再來是我家爸爸點的糖醋豬里肌

豬里肌炸的酥脆~再加上酸酸甜甜的糖醋口感~

↑最後是小青的椒塩鯛魚~嗯~魚肉新鮮

我有幾片~沾著爸爸的糖醋醬汁~口感更是美味~

↑香菇排骨湯~湯夠熱~香菇的鮮味夠甜~

↑小菜一花椰菜+玉米筍+紅蘿蔔

色香味俱全~雖然小小一盤~營養滿分~

↑小菜二清炒高麗菜~家常菜就是新鮮~

↑小菜三紅燒馬鈴薯~味道很讚~不鹹不甜~很對味~

↑白飯配以上菜色~感覺一碗飯不太夠呢~

↑飯後的飲品~餐點搭配的是麥茶~換購飲品可折30元

左~小青的中杯珍珠奶茶

中間~菁的中杯檸檬多多

右~我家爸爸的白熊拿鐵咖啡

↑菁老公的黑糖桂圓薑母茶

有滿滿的桂圓~真材實料~好喝~

↑工讀生機器貓~太賣力工作~好可愛~肯定要好評

服務員親自端來炸天婦羅乙份~熱熱的~酥脆好吃~

↑歡樂四人幫~聚餐是否太頻繁~其實沒有喔

每月我們僅聚會乙次~有特別節日才會加碼

當然~最近的我們~是有點太黏了吼~~

↑店家資訊

店名~茶自點複合式餐廳 北大旗艦店

地址~新北市樹林區學成路758號1樓

電話~02-8970-1108

營業時間~11:00-22:00

平日用餐不限時~假日若遇客滿~用餐限時2小時