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新北三峽茶自點複合式餐廳~北大旗鑑店~工讀生機器貓好可愛~是聚餐優質的好地方~

2023-08-24 22:33:32 小青姐姐 人氣：155
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：182篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 樹林區

造訪商家：茶自點北大旗艦店
phone02-8970-1108
place新北市樹林區學成路758號1樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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  ↑在北大茶自點複合式餐廳~小熊系列黑白熊拿鐵咖啡

    是網美們最愛的系列飲品~看著熱熱的黑咖啡

    慢慢淋上白熊身上~超療癒可愛的氛圍~1386758868-1337819841.gif

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  ↑112年8月18日週五~沒錯~您沒看錯~又是週五

    這回我們乾淨俐落的休半天~一樣與親愛的菁夫婦

    相約一點~到三峽北大茶自點~午餐囉~sticker.png

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  ↑北大旗艦店的茶自點~之前我們來過~有興趣點我聯結

    對它的場地~服務~餐點~都留下好印象

    所以~今天的午餐~不傷腦筋~就是它了~1393144837-1401604815.gif   

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  ↑今天來這用餐~發現有些微的不一樣

    當然價格調漲~是肯定要的~因為與之前記錄的用餐時間

    也相隔2年多~這期間~與爸爸我們也曾自己來過二回

    所以價格調漲~都在可接受範圍內~1388913755-2991055175.gif

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   ↑所謂的不一樣

     其一之前有提供免費瓜子嗑~疫情關係暫停喔

     其二厚厚的字典~不見了

     其三原用餐無時間限制~現在平日還是有這好康

     但假日若遇客滿~就限時2小時~1386720828-1637827880.gif     

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  ↑其四~店家進用了可愛工讀生~機器貓為客人服務

    超萌模樣~深得我心~1386720875-4217010005.gif

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  ↑沒變的是~網美最愛的天使翅膀~還在~1414060945-1444510099.png

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  ↑場地桌位~一樣的寬敞~在這疫情尚未完全解除前

    這樣的座位~讓人很安心放心的用餐~1432035228-3463680331_s.jpg

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  ↑現點現做的餐點~等了一會~機器貓送來了

    菁老公的蒽爆牛肉~主菜+白飯+3小菜+湯

    乾乾淨淨的感覺~讓人拾指大動~1427880857-907634895.gif

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  ↑菁點的麻辣口水鷄~哇~滿滿的辣椒

    光看就讓小青~頭皮發麻~菁真是名符其實的辣媽丫~1388316778-1745582129.gif

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  ↑再來是我家爸爸點的糖醋豬里肌

    豬里肌炸的酥脆~再加上酸酸甜甜的糖醋口感~1388921855-2209961974.gif

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  ↑最後是小青的椒塩鯛魚~嗯~魚肉新鮮

    我有幾片~沾著爸爸的糖醋醬汁~口感更是美味~1386758855-4036559384.gif

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  ↑香菇排骨湯~湯夠熱~香菇的鮮味夠甜~1403618171-151344852.gif

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  ↑小菜一花椰菜+玉米筍+紅蘿蔔

    色香味俱全~雖然小小一盤~營養滿分~12144697_10206490385032597_4995115146807718609_n.jpg

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  ↑小菜二清炒高麗菜~家常菜就是新鮮~11902283_490243654486222_5082951442220443558_n.jpg

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  ↑小菜三紅燒馬鈴薯~味道很讚~不鹹不甜~很對味~12009843_1477955049174781_5371440897810295184_n.jpg

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  ↑白飯配以上菜色~感覺一碗飯不太夠呢~1432035233-3956720245_s.jpg     

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  ↑飯後的飲品~餐點搭配的是麥茶~換購飲品可折30元

    左~小青的中杯珍珠奶茶

    中間~菁的中杯檸檬多多

    右~我家爸爸的白熊拿鐵咖啡

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  ↑菁老公的黑糖桂圓薑母茶

    有滿滿的桂圓~真材實料~好喝~1403618176-501183693.gif

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  ↑工讀生機器貓~太賣力工作~好可愛~肯定要好評

    服務員親自端來炸天婦羅乙份~熱熱的~酥脆好吃~1386772503-4131361931.gif

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  ↑歡樂四人幫~聚餐是否太頻繁~其實沒有喔

    每月我們僅聚會乙次~有特別節日才會加碼

    當然~最近的我們~是有點太黏了吼~~1386772507-58599001.gif

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  ↑店家資訊

    店名~茶自點複合式餐廳 北大旗艦店

    地址~新北市樹林區學成路758號1樓

    電話~02-8970-1108

    營業時間~11:00-22:00 

            平日用餐不限時~假日若遇客滿~用餐限時2小時

文章標籤

茶自點複合式餐廳 茶自點 北大旗鑑店 工讀生機器貓 機器貓 現點現做 聚餐好地方 環境優質 網美拿鐵咖啡
 
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