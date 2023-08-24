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【生鮮肉品】第一牛肉OneBeef 2cm厚切油封熟成溫體牛排食用心得 宅配油封牛排開箱

2023-08-24 23:42:33 shouyadog 人氣：144
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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：【第一牛肉OneBeef】
phone02-2706-3785
place台北市大安區通化街57巷21號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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第一牛肉OneBeef

店家地址：台北市大安區通化街57巷21號

聯絡電話：02- 27063785

營業時間：週二-週五 07:00-16:30  週六週日 07:00-17:00  週一公休

官方網站：第一牛肉 OneBeef

官方臉書：第一牛肉OneBeef

官方IG：one.beef

 

0.jpg

 

每隔一段時間，我就會在家煎個牛排，犒賞一下自己，

雖然說去外面的餐廳吃可以享受服務，不過自己在家料理，更多了份愜意，

怎麼舒服怎麼來，沒有用餐時間限制的壓力，還可以配上自己喜愛的節目一同享用，

對於靈魂上的解放，兩者可以說是完全不同的等級，就看大家更偏愛哪一種囉~

 

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這次要跟大家分享的2cm厚切油封熟成溫體牛排， 是來自通化街60年老店的第一牛肉 OneBeef

這家起源於深耕臨江街傳統市場的長沙牛肉莊，相信大家都對他們出產的台灣牛好滋味都不陌生，

現在他們保留了可以與侍肉師直購新鮮肉品的那份人情互動，也在品質與價格透明化上更加用心，

除了可以直接到通化街和老闆話家常，太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆享受美味~

 

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不太會料理的朋友也不用太擔心，這款由第一牛肉侍肉師嚴選的厚切台灣溫體牛排，

是經由大量台灣溫體黃牛牛油佐新鮮大蒜及天然香料和海鹽一同醃製後，

再使用烤箱精準低溫烘烤數小時才完成的，在牛排完全解凍的狀況下，

只需要在常溫放置半小時就可以直接切片，做成冷盤食用，非常方便~

 

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或是照著包裝上面的指示，取出牛排後稍微用紙巾擦乾血水，

熱鍋香煎，讓他產生梅納反應後享用也可以喔~

 

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最好在食用前一天就移到冷藏解凍這樣是最好的。

 

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置入奶油與大蒜，煎到自己喜歡的熟度就可以起鍋囉~

 

6.jpg

 

煎好的牛排我們可以先放著靜置，趁著這段時間，我們利用原鍋接著煎配料就可以了~

 

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最後擺盤~

 

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搭配美美的餐具，是不是一點也不輸外面餐廳的牛排呀 

300g的大份量，適合一到兩人吃，很有飽足感~

除了自己獨享，平常如果想要為紀念日或情人節準備燭光晚餐，也是一個很棒的選擇。

 

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看看這牛排煎出來的紋理和色澤有多美 

 

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粉嫩的內在美就是美味的象徵，牛味十足，肉汁飽滿，

2cm的厚度咬起來的肉感非常能撫平想大口吃肉的野性，每一口都是大滿足 

 

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有的人很喜歡裹上蛋汁一起享用，很適合中場轉換口味~

 

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蛋汁讓牛排的口感更加滑嫩，別有一番風味~

 

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最後剩下一點邊邊角角，我則是在消夜時把它拿來煮粥，

原有的奶油與牛排的精華直接在粥裡化開，完全想不到煮成粥又是另一種驚喜的滋味 

 

15.jpg

 

令人回味無窮的好粥 

 

16.jpg

 

跟我一樣喜歡吃牛排的朋友，很推薦你們可以到第一牛肉 OneBeef逛逛喔~

 

文章標籤

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我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
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